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Νέο γύρο ισχυρών ρευστοποιήσεων δέχεται σήμερα η Wall Street, καθώς η επιμονή του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και η ανακοίνωση νέων δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ επιβαρύνουν ένα ήδη εύθραυστο επενδυτικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 1,86% στις 49.089 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 2,76% στις 7.002 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 3,93% στις 22.802 μονάδες.

Η Nvidia υποχωρεί περισσότερο από 5%, ενώ η Anthropic χάνει 4%. Απώλειες περίπου 5% καταγράφει η Oracle και 3% η Alphabet, με το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Technology Select Sector ETF (XLK) να υποχωρεί περισσότερο από 3%.

Η Dell Technologies χάνει περίπου 6%, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και τις θετικές προβλέψεις της διοίκησης για το τέταρτο τρίμηνο.

Στο μεταξύ, η μετοχή της εταιρείας ημιαγωγών Ambarella καταγράφει απώλειες άνω του 30%, καθώς τόσο τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου όσο και οι προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο απογοήτευσαν τους αναλυτές.

Στη «σκιά» του πληθωρισμού οι ΗΠΑ

Στο μεταξύ, ελάχιστα περιθώρια αισιοδοξίας για την πορεία της νομισματικής πολιτικής αφήνουν τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Federal Reserve, αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο, με τον ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνεται στο 3,8%. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Ωστόσο, ο δομικός δείκτης PCE, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας ελαφρώς τις προβλέψεις των αναλυτών που συμμετείχαν στην έρευνα της Dow Jones.

Η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις των αμερικανικών επιτοκίων, την ώρα που οι χρηματαγορές θεωρούν ήδη σχεδόν δεδομένη μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

Το πλήγμα των νέων δασμών

Πρόσθετο πλήγμα στην επενδυτική ψυχολογία αποτελεί η ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο νέων δασμολογικών μέτρων σε βάρος 14 εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το CNBC, οι εμπορικοί εταίροι έχουν ήδη ενημερωθεί για τις νέες επιβαρύνσεις, ενώ οι δασμολογικοί συντελεστές δεν θα υπερβαίνουν τα επίπεδα που έχουν ανακοινωθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών για το αμοιβαίο εμπόριο.

Οι νέοι δασμοί δεν θα προστίθενται στους υφιστάμενους, με εξαίρεση την Κίνα, για την οποία προβλέπεται επιπλέον επιβάρυνση 20%, πέραν του δασμού 25% που είχε επιβληθεί το 2018 για ζητήματα αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι τα νέα μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της πλεονάζουσας βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας, η οποία, μέσω κρατικών επιδοτήσεων, επιτρέπει τη διοχέτευση φθηνότερων προϊόντων στην αμερικανική αγορά εις βάρος των εγχώριων παραγωγών.

Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη

Στο μεταξύ, σημαντικά ισχυρότερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί αποδείχθηκε η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, με την αύξηση των επενδύσεων και της καταναλωτικής δαπάνης να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα, παρά το περιοριστικό περιβάλλον της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ (BEA), το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 4,3%, έναντι 3,4% που προέβλεπε η αρχική εκτίμηση.

Η ανάπτυξη αποδίδεται στην αύξηση των επενδύσεων, των καταναλωτικών δαπανών και των κρατικών δαπανών, η θετική συμβολή των οποίων αντισταθμίστηκε εν μέρει από την υποχώρηση των εξαγωγών. Παράλληλα, αύξηση παρουσίασαν οι εισαγωγές, οι οποίες αφαιρούνται κατά τον υπολογισμό του ΑΕΠ.