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Συνεχίζεται και με μεγαλυτερη ένταση η πτώση των τιμών στη Wall Street την Τετάρτη, οδηγώντας τον δείκτη των μετοχών τεχνολογίας Nasdaq 100, σε πτώση μεγαλύρτερη του 4%, εξαιτίας και της βίαιης εκκαθάρισης των θέσεων που αφορούσαν την τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι οποίες κάποτε κυριαρχούσαν στην αγορά.

Οι μετοχές της Nvidia, οι οποίες είχαν εκτοξευθεί τη Δευτέρα μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, υποχώρησαν κατά 8,9%. Η ανταγωνιστική εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Broadcom έχασε 6,6%, ενώ η Micron σημείωσε πτώση 11,8%.

«Το κλίμα είναι εξαιρετικά νευρικό», δήλωσε ο Βαν Λου, διευθυντής στρατηγικής παγκόσμιων λύσεων στη Russell Investments.

Η ευφορία που προκάλεσε η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, του μεγαλύτερου κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών των ΗΠΑ, έχει πλέον αντικατασταθεί από την αυξανόμενη συνειδητοποίηση «ότι η επιτήρηση του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης θα ενταθεί [τώρα]», πρόσθεσε ο Λου.

«Μπορείς να επαναφέρεις έναν διευθύνοντα σύμβουλο, αλλά όχι και την ατμόσφαιρα», δήλωσε ο Λούκα Παολίνι , επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Pictet Asset Management.

Η υποχώρηση της Anthropic

Οι πτώσεις ώθησαν τον Nasdaq κοντά στο ενδοημερήσιο χαμηλό του την Παρασκευή, όταν εισήλθε στη λεγόμενη «αγορά πτωτικής τάσης», η οποία ορίζεται συνήθως ως πτώση κατά 20 τοις εκατό από ένα πρόσφατο υψηλό.

Οι μετοχές της Anthropic, κατασκευάστριας του Claude, οι οποίες έπεσαν κάτω από την τιμή εισαγωγής των 83 δολαρίων για πρώτη φορά την Τρίτη, σημείωσαν περαιτέρω πτώση 2% την Τετάρτη στα 80,38 δολάρια, καθώς η πτώση εντάθηκε. Εν μέσω των εντονότερων πτώσεων στις ενδοημερήσιες συναλλαγές, η χρηματιστηριακή αξία της Anthropic έπεσε κάτω από το 1 τρισ. δολάρια για πρώτη φορά από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Η πτώση των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου συνεχίζει την πτωτική πορεία που διαρκεί εδώ και εβδομάδες, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για το αν η ιστορική έκρηξη δαπανών που οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσει καρπούς και για τον τρόπο χρηματοδότησής της εν μέσω των αυξανόμενων επιτοκίων, σημειώνουν οι FT.

Στροφή στα ομόλογα

Σε ένδειξη της μείωσης της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου, οι επενδυτές στράφηκαν την Τετάρτη προς τα χαμηλού κινδύνου αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ωθώντας την απόδοση του 10ετούς ομολόγου προς τα κάτω κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,8%.

Ο δείκτης VIX της αναμενόμενης μεταβλητότητας, ο λεγόμενος «δείκτης φόβου» της Wall Street, παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, πάνω από 30 μονάδες, υπερδιπλασιάζοντας το χαμηλό του Σεπτεμβρίου.

«Η κατάσταση είναι αρκετά ταραχώδης αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Τζιν Ράιντ , παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της Deutsche Bank, προσθέτοντας ότι η διάθεση αποφυγής κινδύνου στις αγορές τροφοδοτήθηκε περαιτέρω από τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με τους δασμούς.

Οι νέοι δασμοί Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη μια σειρά νέων δασμών σε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η ΕΕ, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Οι ρωγμές στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα επηρέασαν έντονα τις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, με τους κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών της περιοχής να καταγράφουν απότομες πτώσεις. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 6,2%, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας, στον οποίο κυριαρχούν οι εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 2,8%.

Ο Ντέρεκ Χάλπενι, επικεφαλής της έρευνας παγκόσμιων αγορών στην MUFG, δήλωσε: «Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν την άποψή μας ότι η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ ήταν ένα δευτερεύον θέμα σε σχέση με το πραγματικό ζήτημα που υπονομεύει την εμπιστοσύνη: τα υψηλότερα επιτόκια που δημιουργούν προκλήσεις για τους επενδυτές και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα των υφιστάμενων χρηματοδοτικών δομών που οδηγούν την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης.»

Μεγαλύτερη υποχώρηση

Ένας Αμερικανός επενδυτής χαρακτήρισε την έντονη ανάκαμψη της Δευτέρας ως «υπερβολική» και ανέφερε ότι υπάρχει «περιθώριο για περαιτέρω πτώση» στην πτωτική πορεία. «Δεν φαίνεται ότι [οι επενδυτές] έχουν σταματήσει να πουλάνε», ανέφερε, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες είναι λιγότερο εκτεθειμένες στον τομέα της τεχνολογίας, παρέμειναν σταθερές στις απογευματινές συναλλαγές, με τον δείκτη αναφοράς Stoxx Europe 600 να σημειώνει πτώση 1 τοις εκατό.

Ο δείκτης τεχνολογίας της περιοχής σημείωσε πτώση 2% και έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 12% τον Νοέμβριο, οδηγώντας τον προς τον χειρότερο μήνα από το 2008.

Στον δείκτη Kospi, οι SK Hynix και Samsung Electronics — οι δύο κατασκευαστές μικροτσίπ που αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της κεφαλαιοποίησης του δείκτη — σημείωσαν πτώση 11,1% και 9,9% αντίστοιχα.

Οι εταιρείες αυτές έχουν αποκομίσει τα μεγαλύτερα οφέλη από την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για τσιπ μνήμης που απαιτούνται στα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

«Η αναταραχή στις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι παγκόσμια και συγκεντρώνεται ειδικά στις μετοχές υποδομών τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Σάνιλ Γκάργκ , διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Lighthouse Canton.

Ο Γουέι Λι, επικεφαλής επενδύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην BNP Paribas Securities στην Κίνα, προειδοποίησε ότι «δεν είναι καλή στιγμή για να αγοράσει κανείς στη πτώση». «Ο μακροοικονομικός κίνδυνος είναι απλά υπερβολικά υψηλός», ανέφερε.