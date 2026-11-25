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Με σημαντικές απώλειες κινείται αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο βλέπει το κύμα πωλήσεων να επεκτείνεται σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό του και τον γενικό δείκτη να χάνει πάνω από 60 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 2,76% στις 2.455,27 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 203,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 27,4 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 2,87% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.290,15 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 4,13% στις 2.910,07 μονάδες.

Η καθοδική διάσπαση των 2.510 μονάδων ενεργοποίησε νέα κύματα πωλήσεων

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει πλέον η πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων να διασπάται καθοδικά και τις πιέσεις να εκτείνονται σχεδόν στο σύνολο του ταμπλό. Η εικόνα επιδεινώθηκε αισθητά από τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης έχασε τη στήριξη των 2.510 μονάδων, καθώς ενεργοποιήθηκαν margin calls σε αρκετά χαρτοφυλάκια, οδηγώντας σε αναγκαστικές ρευστοποιήσεις και επιταχύνοντας την πτώση.

Ενδεικτικό της έντασης των ρευστοποιήσεων είναι το γεγονός ότι η σημερινή υποχώρηση συνοδεύεται από αυξημένο τζίρο, σε αντίθεση με αρκετές από τις πτωτικές συνεδριάσεις των προηγούμενων εβδομάδων. Μάλιστα, ανά διαστήματα στο στόχαστρο των πωλητών μπαίνουν όλο και περισσότερες μετοχές, έτσι, τα όποια στηρίγματα εμφανίζονται στη διάρκεια της συνεδρίασης αποδεικνύονται προσωρινά.

Ουσιαστικά, έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες η αγορά αναζητούσε κατεύθυνση, η πλάστιγγα γέρνει πλέον υπέρ των πωλητών, με τη σημερινή εικόνα να είναι ακόμη πιο ανησυχητική δεδομένης της καλύτερης πορείας των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Εφόσον η καθοδική διάσπαση επιβεβαιωθεί και στο κλείσιμο, το σενάριο της υποχώρησης προς τη ζώνη των 2.420 μονάδων αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, με το πρώτο ζητούμενο να είναι πλέον η εκτόνωση των αναγκαστικών πωλήσεων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, άνω του 5% είναι η πτώση σε ΕΥΔΑΠ και Optima Bank, η Πειραιώς είναι στο -4,57%, ενώ άνω του 3% είναι οι απώλειες σε Eurobank, Εθνική, Aktor, Metlen, Alpha Bank, Βιοχάλκο, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΛΧΑ.

Οι απώλειες σε Helleniq Energy και Aegean ξεπερνούν το 2%, ενώ εκείνες των ΔΕΗ, Cenergy, Credia Bank, Jumbo και ΟΤΕ το 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Allwyn, Motor Oil, Coca Cola και ΔΑΑ, ενώ ο Τιτάν είναι στο +0,09%.