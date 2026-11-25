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Σε χαμηλά πενταμήνου βρέθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει με χαρακτηριστική ευκολία τις 2.500 μονάδες και τη συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων να διασπάται καθοδικά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,77% στις 2.454,94 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.444,63 μονάδων (-3,18%) και 2.527,05 μονάδων (+0,09%). Ο τζίρος ανήλθε στα 442,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 61,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,8 εκατ. τεμάχια αξίας 26 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 2,95% στις 6.285,28 μονάδες, ενώ στο -1,51% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.933,75 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 3,60% στις 2.925,87 μονάδες.

Στα χαμηλά του Ιουνίου, με αυξημένο τζίρο

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο προσγειώθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, χάνοντας εν ριπή οφθαλμού τη ζώνη των 2.500 μονάδων και διασπώντας καθοδικά το εύρος συσσώρευσης των τελευταίων εβδομάδων. Οι ρευστοποιήσεις ήταν γενικευμένες και συνοδεύτηκαν από αυξημένο τζίρο, με την ελληνική αγορά να επιταχύνει την πτώση που καταγράφει από τις αρχές της εβδομάδας.

Έπειτα από σχεδόν δύο μήνες κατά τους οποίους το Χρηματιστήριο Αθηνών αναζητούσε κατεύθυνση, η σημερινή συνεδρίαση έδωσε την απάντηση που απεύχονταν οι αγοραστές. Και μάλιστα με ιδιαίτερα επώδυνο τρόπο, καθώς η απώλεια διαδοχικών επιπέδων στήριξης συνοδεύτηκε από αλλεπάλληλα κύματα πωλήσεων, τα οποία δεν άφησαν πολλά περιθώρια αντίδρασης.

Το σημείο καμπής της σημερινής συνεδρίασης ήταν η απώλεια των 2.510 μονάδων. Από εκεί και πέρα οι πωλήσεις απέκτησαν μεγαλύτερη ένταση, καθώς ενεργοποιήθηκαν margin calls σε αρκετά χαρτοφυλάκια, προκαλώντας αναγκαστικές ρευστοποιήσεις και επιβαρύνοντας περαιτέρω την εικόνα της αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά διαστήματα στο στόχαστρο των πωλητών έμπαιναν όλο και περισσότερες μετοχές, ακόμη και εκείνες που είχαν επιδείξει σχετική ανθεκτικότητα στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης.

Στο μεταξύ, στο διεθνές μέτωπο επανέρχεται η αβεβαιότητα για τους δασμούς. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει την επιβολή νέων δασμών σε 14 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Ινδία. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στη δασμολογική της πολιτική, παρά το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των προηγούμενων δασμών ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Μετά τη σημερινή καθοδική διάσπαση, αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα το σενάριο υποχώρησης προς τη ζώνη των 2.420 μονάδων. Έτσι, ο Νοέμβριος εξελίσσεται πολύ διαφορετικά από ό,τι προσδοκούσε η αγορά στις αρχές του μήνα. Αντί της ανάκτησης των απωλειών του Οκτωβρίου, το ΧΑ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια βαθύτερη διόρθωση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε βουτιά 6,18%, με την Optima Bank να ολοκληρώνει στο -5,05%. Άνω του 4% ήταν η πτώση σε ΕΥΔΑΠ, Κύπρου, Alpha Bank και Πειραιώς και άνω του 3% σε ΔΕΗ, Helleniq Energy, Credia Bank, Eurobank, Βιοχάλκο και Εθνική.

Οι απώλειες σε ΕΛΧΑ, Allwyn, Jumbo, Metlen και Aktor ξεπέρασαν το 2%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Cenergy, Motor Oil, Aegean και Λάμδα, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΔΑΑ, ΟΤΕ, Τιτάν και Coca Cola.