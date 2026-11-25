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Ισχυρές απώλειες καταγράφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει και τις 2.500 μονάδες, υπό το βάρος των γενικευμένων πιέσεων στο ταμπλό.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 1,14% στις 2.496,11 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 32,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,4 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 1,19% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.399,15 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 1,16% στις 3.000,21 μονάδες.

Χάθηκαν και οι 2.500 μονάδες, επιταχύνονται οι ρευστοποιήσεις

Η πτώση που καταγράφει η αγορά από τις αρχές της εβδομάδας επιταχύνεται σήμερα, με τη Λεωφόρο Αθηνών να διαφοροποιείται πλήρως από την εικόνα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Είναι πλέον εμφανές ότι ακόμη και όταν το κλίμα στο εξωτερικό βελτιώνεται, το ΧΑ δυσκολεύεται να ανακόψει τις εκροές.

Εκείνο που προβληματίζει περισσότερο είναι ότι με την απώλεια της σημαντικής στήριξης των 2.510 μονάδων οι πωλήσεις έγιναν ακόμη πιο επιθετικές, χωρίς να διαφαίνεται κάποια αξιόλογη προσπάθεια απορρόφησης της προσφοράς. Η αγορά έχει πλέον απομακρυνθεί σημαντικά από τις 2.683 μονάδες στις οποίες είχε φτάσει μόλις στις 5 Νοεμβρίου, με τις προσδοκίες για ανάκτηση του χαμένου εδάφους του Οκτωβρίου να έχουν διαψευστεί. Αντιθέτως, όσο πλησιάζει το τέλος του έτους, εντείνεται η διάθεση αρκετών χαρτοφυλακίων να κλείσουν θέσεις και να κατοχυρώσουν τις αποδόσεις της χρονιάς.

Με τα νέα δεδομένα, το σενάριο μιας βαθύτερης διόρθωσης προς τη ζώνη των 2.420 μονάδων, αποκτά πλέον μεγαλύτερες πιθανότητες επιβεβαίωσης. Προέχει, βέβαια, να φανεί εάν η διάσπαση των 2.510 μονάδων θα επιβεβαιωθεί και σε επίπεδο κλεισίματος, καθώς η ανάκτηση της συγκεκριμένης στήριξης είναι το πρώτο ζητούμενο για να περιοριστεί η επιθετικότητα των πωλητών.

Στο ταμπλό τώρα

Στο ταμπλό τώρα, οι Cenergy, Aktor, Βιοχάλκο, Motor Oil και Metlen σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 3%, ενώ οι Optima Bank, Helleniq Energy και Λάμδα χάνουν πάνω από 2%. Άνω του 1% είναι η πτώση σε Κύπρου, Πειραιώς, ΕΥΔΑΠ, Εθνική, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ και Alpha Bank.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Eurobank, Jumbo, Aegean και Τιτάν, ενώ η Allwyn δεν έχει μεταβολή. Στον αντίποδα, ήπια ανοδικά κινούνται οι ΟΤΕ, Credia Bank, ΔΑΑ και Coca Cola, χωρίς καμία να κινείται με κέρηδ πάνω από 0,6%.