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Τελευταία ημέρα είναι η σημερινή Δευτέρα 23 Νοεμβρίου για τροποποιήσεις, μεταβιβάσεις και ανακλήσεις στην παρέμβαση για τη βιολογική γεωργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης – συμπεριλαμβανόμενης της μεταβίβασης πράξης – και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 1 της παρέμβασης Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία» του άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του ΣΣ ΚΑΠ της περιόδου 2023 – 2027, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής παρατείνεται από 22/11/2026 σε 23/11/2026.

Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος στη διεύθυνση p2.dikaiomata.gr/Organics16, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Να σημειωθεί ότι οι τροποποιήσεις μπορούν να αφορούν αλλαγές στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της πράξης, μεταβολές στα στοιχεία του δικαιούχου —όπως η επωνυμία, η νομική μορφή, το ΑΦΜ ή το IBAN— καθώς και μεταβίβαση ολόκληρης ή μέρους της ενταγμένης εκμετάλλευσης.

Δείτε αναλυτικά την 1η τροποποίηση της εγκυκλίου ΕΔΩ

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Για τους παραγωγούς με αιτήματα τροποποίησης ή μεταβίβασης, τα οποία υποβάλλονται εντός προθεσμίας από τις 16.11.2026 έως και τις 23.11.2026 , αφορούν στο τρέχον έτος εφαρμογής και, εφόσον εγκριθούν, ισχύουν μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου.

Τα αιτήματα τροποποίησης ή μεταβίβασης στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, υποβάλλονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο κληρονόμος ως αποδέκτης της μεταβίβασης, είναι σε θέση να το πράξει.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, η αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης (μονομερής διακοπή ΤΔ) αφορά και παράγει αποτελέσματα από το τρέχον έτος εφαρμογής ενώ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ της δράσης.