Starbucks: Η άνοδος των κερδών, η νέα σελίδα και το στοίχημα του 2026

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Μια νέα σελίδα άνοιξε πολύ πρόσφατα για το δίκτυο Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από την πώληση της Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ ΜΑΕ στην Alshaya Group στις αρχές Απριλίου 2026.

Ο εν λόγω όμιλος, με έδρα το Κουβέιτ, είναι ένας από τους μεγαλύτερους αδειοδοτημένους συνεργάτες της Starbucks παγκοσμίως και φιλοδοξεί να αναζωογονήσει το ελληνικό δίκτυο Starbacks, το οποίο αριθμεί 30 καταστήματα σε Ελλάδα και 18 σε Κύπρο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η απόδοση της εταιρείας τους πρώτους επτά μήνες του 2026 ήταν ικανοποιητικά, αφού οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με το συγκριτικό χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους, και παράλληλα τα EBITDA παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Τι ταμείο έκανε όμως η εταιρεία το 2025 και πώς ο νέος μέτοχος προχώρησε στην αναδιάρθρωση της Starbucks;

Starbucks: Άνοδος του τζίρου, κέρδη και επενδύσεις

Το 2025 σημαδεύτηκε από την αύξηση του καθαρού κύκλου εργασιών σε 28,52 εκατ. ευρώ έναντι 26,42 εκατ. ευρώ το 2024. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις λιανικής αντιπροσωπεύουν το 93,7% του συνόλου των πωλήσεων για την περσινή χρήση 2025.

Έπειτα, το μεικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σε 20,31 εκατ. ευρώ έναντι 18,79 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 71,2% σαν ποσοστό των πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (71,1%).

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης παρουσίασαν αύξηση 8,8%, απόρροια της αύξησης των καθαρών πωλήσεων και του ΔΤΚ, ενώ ο συνολικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 2,90 εκατ. ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης μη εξυπηρετούμενων τόκων και ανέρχεται στο συνολικό ύψος των 34,7 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων της εταιρείας ανέρχονται σε 9,95 εκατ. ευρώ έναντι 6,32 εκατ. ευρώ το 2024 –είναι αυξημένα κατά 3,62 εκατ. ευρώ–, επιτρέποντας στην Starbucks να κλείσει παλαιές οφειλές και να χρηματοδοτήσει επαρκώς επενδυτικές δραστηριότητες.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA προσδιορίζεται σε 6,87 εκατ. ευρώ. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στη διαγραφή υποχρέωσης 3,07 εκατ. ευρώ προς συνδεδεμένη εταιρεία.

Όσο για την καθαρή κερδοφορία, οι ζημιές -795 χιλ. ευρώ το 2024 μεταβλήθηκαν σε κέρδη ύψους 2,24 εκατ. ευρώ το 2025.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και σε διαμορφώσεις καταστημάτων που έγιναν κατά την παρούσα χρήση του 2025 ανήλθαν σε 1,16 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια, η εξυγίανση και τα θετικά σημάδια

Από το 2016 η εταιρεία σταμάτησε να εξυπηρτεί τους συμβατικούς όρους των υφιστάμενων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεών της, κάτι που συνεχίστηκε ως και το 2025.

Ωστόσο με την αλλαγή του μετόχου προέκυψε ικανοποιητική συνεργασία με τις τρεις πιστώτριες τράπεζες για το σύνολο των δανείων, που ως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανέρχονταν στα 34,69 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η αλλαγή του μετόχου πραγματοποιήθηκε με την ανάληψη των 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη, που εκδόθηκαν σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 5 εκατ. ευρώ μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 1η Απριλίου 2026 και την μεταβίβαση των ήδη υφιστάμενων 300 μετοχών από την μοναδική μέτοχο της Εταιρείας.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκε για την μερική αποπληρωμή υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων δανείων της Starbucks.

Την 3η Απριλίου 2026 έλαβε χώρα η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από τον νέο μέτοχο, με αποτέλεσμα την αλλαγή του τελικού ελέγχου της.

Στις 30 Ιουνίου 2026 η ΓΣ συζήτησε αναλυτικά το θέμα των αρνητικών ίδιων κεφαλαίων και ο νέος μέτοχος αναγνωρίζει την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων, ενώ οι επιδόσεις στο τρέχον έτος κινούνται θετικά.

Επίσης, σύμφωνα με τη διοίκηση υπήρξε συμφωνία μεταξύ του νέου μετόχου και των Εταιρειών Διαχείρισης των δανείων της εταιρείας για την οριστική διαγραφή των υπολοίπων.

Στην επέκταση δικτύου ποντάρει η Starbucks

Οι επιδόσεις στις πωλήσεις και στα EBITDA το πρώτο εξάμηνο του 2026 θεωρούνται ικανοποιητικές, ενώ οι εκτιμώμενες ετήσιες πωλήσεις για το 2026 αναμένονται ελαφρώς αυξημένες σε σύγκριση με το 2025.

Οι προοπτικές για την Starbucks είναι θετικές με επέκταση του δικτύου καταστημάτων και διατήρηση κερδοφορίας, σύμφωνα με τη διοίκηση, με την εταιρεία να συνεχίζει την ανάπτυξη του δικτύου της αναζητώντας νέα σημεία.