Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Άμυνας, η οποία αφορά την πρόβλεψη η χώρα να μπορεί να εξάγει προϊόντα της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο πλαίσιο συμφωνιών με άλλα κράτη, το οποίο είναι γνωστό ως G2G. Μία ρύθμιση η οποία εντάσσεται στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας, σε αυτή την κυβερνητική θητεία το οποίο έχει τίτλο «Ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις – Συμπλήρωση της νομοθεσίας για τη σταδιοδρομία και την ανώτατη στρατιωτική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σημείωσε σε δήλωση του ότι το Υπουργικό Συμβούλιο «με μεγάλο ενθουσιασμό, ενέκρινε το σχέδιο αυτής της νομοθετικής ρύθμισης, που προβλέπει κατ’ αρχάς τη δυνατότητα της χώρας να υπογράφει ο Υπουργός Άμυνας εξαγωγές προϊόντων της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, αυτό που είναι γνωστό ως G2G».

Η Ελλάδα περνά στην πλευρά του πωλητή λέει ο Δένδιας

«Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, ήμασταν πάντα στην πλευρά του αγοραστή. Προβλέπουμε λοιπόν, τώρα που αρχίζουμε να έχουμε παραγωγή, να βρεθούμε και στην πλευρά του πωλητή. Και από κει και πέρα προβλέπουμε την συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα με μια διατύπωση η οποία καλύπτει και την πλευρά του Ενωσιακού Δικαίου, δηλαδή τη σαφή αναφορά στο 346 άρθρο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας.

Και τόνισε πως σε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση «προβλέπουμε μια σειρά διατάξεων για να διευκολύνουμε το ΕΛΚΑΚ να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Προβλέπουμε θέματα που αφορούν τον φορέα ακινήτων, ώστε να διευκολυνθεί η περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων να γίνει αντικείμενο συνεισφοράς στο στεγαστικό και μια σειρά από άλλα θέματα».

Οι στόχοι του νομοσχεδίου

Στόχοι του Σχεδίου Νόμου, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και εντάσσεται στη συνολική μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων «Ατζέντα 2030», είναι:

– Ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Θεσμικό πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών και συντονισμός της βιομηχανικής πολιτικής. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής από φορείς της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

-. Προώθηση της αμυντικής καινοτομίας. Ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΚΑΚ, αξιοποίηση της έρευνας και της τεχνολογίας και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

-Προσαρμογή στις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Προστασία κυβερνητικών κτιρίων από εναέριες απειλές

-Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου των Ενόπλων Δυνάμεων. Στοχευμένες παρεμβάσεις σε θέματα σταδιοδρομίας, στρατιωτικής εκπαίδευσης, στρατολογίας και αξιοποίησης.

-Μέριμνα και κίνητρα για το προσωπικό. Υγειονομικές και οικονομικές ρυθμίσεις.

Οι πέντε άξονες του νομοσχεδίου

Συγκεκριμένα , το Σχέδιο Νόμου διαρθρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

1.Ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας,

α. Σύσταση Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο υπάγεται θεσμικά απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Κύρια αποστολή είναι η χαρτογράφηση της αμυντικής βιομηχανίας, η υποστήριξη κρατικών αμυντικών βιομηχανιών, ο συντονισμός διεθνών προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (ευρωπαϊκών και νατοϊκών) και η υποβολή εισηγήσεων αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής.

β. Διακρατικές Συμφωνίες για Εξαγωγές Αμυντικών Προϊόντων.

Θέσπιση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλων κρατών για τον στρατιωτικό εξοπλισμό που παράγεται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία:

· Δυνατότητα σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων εξαγωγών ελληνικών αμυντικών προϊόντων..

· Δυνατότητα παροχής τεχνικής, διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο αντισυμβαλλόμενο κράτος.

γ. Ενίσχυση συμμετοχής της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας

Θεσμοθέτηση της ανάθεσης υπεργολαβίας σε εγχώριους φορείς στην υλοποίηση αμυντικής σύμβασης. Εντάσσεται στις προϋποθέσεις προστασίας ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας κατά το άρθρο 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής συμμετοχής.

2. Προώθηση της αμυντικής καινοτομίας

Βελτίωση Πλαισίου Λειτουργίας ΕΛΚΑΚ

-Υλοποίηση διακρατικών ερευνητικών προγραμμάτων. Από την παρακολούθηση και τον συντονισμό, στην υλοποίησή τους για λογαριασμό του ΥΠΕΘΑ.

-Ενίσχυση του ρόλου του ΕΛΚΑΚ στην ανάπτυξη και προμήθεια καινοτόμων προϊόντων, Ρητή πρόβλεψη για προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και επακόλουθη προμήθεια καινοτόμων λύσεων, με συμφωνημένες επιδόσεις.

-Μεγαλύτερη ευελιξία των θυγατρικών εταιριών του ΕΛΚΑΚ. Άμεση ή έμμεση αποφασιστική επιρροή – Ευρύτερο αντικείμενο και ειδικό εταιρικό καθεστώς όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

-Μεγαλύτερη ευχέρεια στη διαχείριση Εσόδων από διανοητική ιδιοκτησία τα οποία αποδίδονται στο ΕΛΚΑΚ. Το Δ.Σ. μπορεί να κατανείμει μέρος ή το σύνολο στα προβλεπόμενα ταμεία.

-Ειδική Μονάδα Εφέδρων «Λορέντζος Μαβίλης». Σύσταση Μονάδας Εφέδρων για την αξιοποίηση εφέδρων που υπηρέτησαν στο ΕΛΚΑΚ ή στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ.

3. Νέες Επιχειρησιακές Απαιτήσεις

Θεσμοθέτηση συμβολής Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση απειλών από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη σε κρίσιμες κυβερνητικές υποδομές

· Δυνατότητα συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση απειλών από drones, κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

· Δυνατότητα ανάληψης επιχειρησιακής ευθύνης για τη λειτουργία συστημάτων μη κινητικής αντιμετώπισης drones.

4. Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου των Ενόπλων Δυνάμεων

α. Σταδιοδρομία Στρατιωτικού Προσωπικού. Εξειδίκευση σειράς αρχαιότητας – Προσμέτρηση χρόνου διοίκησης – Ρυθμίσεις για Μόνιμους Υπαξιωματικούς – Χρόνος παραμονής στον βαθμό ΕΠΟΠ – Διεύρυνση συμμετοχής στην έρευνα.

β. Στρατιωτική Εκπαίδευση. Διακλαδική Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης – Αποστολή και τίτλοι σπουδών ΑΣΜΥ – Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – Οργάνωση Στρατιωτικών Σχολών – Αξιολόγηση και πιστοποίηση ΑΣΕΙ – Διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό.

γ. Στοχευμένες στρατολογικές ρυθμίσεις. Απαλλαγές – Μειωμένη Θητεία – Αναβολές για λόγους ψυχικής υγείας – Ανυπότακτοι.

δ. Λειτουργική ενίσχυση ΤΑΕΘΑ και ΦΑΑΕΔ. Διοίκηση ΤΑΕΘΑ – Έδρα και στέγαση, Γενικός Διευθυντής και Στρατηγικός Σχεδιασμός ΦΑΑΕΔ.

5. Μέριμνα και κίνητρα για το προσωπικό

α. Υγειονομική μέριμνα και παροχές. Περίθαλψη – Γνωματεύσεις αναπηρίας – Ανάπηροι πολέμου – Πρατήρια καυσίμων εντός στρατοπέδων.

β. Οικονομικές παροχές και Κίνητρα παραγωγικότητας. Μη μισθολογικές παροχές ΕΛΚΑΚ – Κίνητρο πολιτικού προσωπικού – Κίνητρο επίτευξης στόχων ΦΑΑΕΔ.

Η πρώτη ανακοίνωση της ρύθμισης τον Οκτώβριο

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας είχε αναφερθεί στο νομοθέτημα αυτό, το οποίο θα είναι και το τελευταίο στη θητεία του αυτή, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στις 20 Οκτωβρίου, όταν παρουσίασε την Γ’ φάση των αλλαγών στη νέα δομή δυνάμεων.

Ο Δένδιας σημείωνε τότε πως επίκειται το επόμενο διάστημα νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή και θα αφορά τη δυνατότητα της Ελλάδας να συνάπτει συμβάσεις G2G (Government to Government), διακρατικές συμβάσεις, ως πωλήτρια. Όπως εξήγησε ο Δένδιας «μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν είχε νομοθεσία που να επιτρέπει στην Ελλάδα να συνδεθεί ως G2G και ο λόγος που δεν υπήρχε νομοθεσία ήταν γιατί δεν υπήρχε τίποτα προς εξαγωγή».

Η δημιουργία της δυνατότητας εξαγωγών φέρνει την ανάγκη και για τη σχετική νομοθεσία, ενώ θα νομοθετηθεί και το 25%, γιατί η πρώτη φάση έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ως εκ τούτου ελήφθη η απόφαση να νομοθετηθεί η υποχρέωση να υπάρχει το 25% του ελληνικού οικοσυστήματος.