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Tαυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αποκάλυψης της απάτης – μαμούθ με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής για υπηρεσιακές μετακινήσεις. Τέλος στη δράση των εμπλεκομένων, 17 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, έβαλε η έρευνα των «Αδιάφθορων» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ουσιαστικά το Δημόσιο πλήρωνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ανύπαρκτες διανυκτερεύσεις σε ένστολους και η συνολική ζημιά υπολογίζεται σε περισσότερα από 12,6 εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και ένας στρατιωτικός, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος. Τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που παραλάμβαναν τις εικονικές αποδείξεις.

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες – σύμφωνα με τη δικογραφία – δρούσαν ανεξάρτητα

Κατά τις έρευνες σε οικίες αλλά και στα γραφεία εντοπίστηκαν 400.000 ευρώ αλλά και πλήθος εικονικών αποδείξεων.

Στον υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται 1.291 ένστολοι οι οποίοι έκαναν χρήση των εικονικών αποδείξεων από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες – σύμφωνα με τη δικογραφία – δρούσαν ανεξάρτητα. Οι έρευνες των Αρχών επεκτείνονται και σε δεκάδες υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Εικονικές αποδείξεις: Πώς δρούσαν τα μέλη του κυκλώματος

Τα δύο κυκλώματα χαρακτηρίζονται από άρτια οργάνωση. Τα μέλη τους προμήθευαν ένστολους και δημοσίους υπαλλήλους με τις εικονικές αποδείξεις για διαμονή σε καταλύματα εκτός έδρας, οι οποίες χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για είσπραξη αποζημιώσεων από τις υπηρεσίες των «δικαιούχων».

Προκειμένου να τους δοθούν τα παραστατικά, έπρεπε να καταβάλουν την προσυμφωνημένη αμοιβή στο κύκλωμα. Έτσι, οι δημόσιες υπηρεσίες πλήρωναν για διαμονές καθώς αυτό ορίζει ο νόμος, παρότι αυτές ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν εταιρείες βιτρίνες με δραστηριότητα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, τα παραστατικά αφορούσαν πραγματικά καταλύματα τα οποία φέρονται να διαχειρίζονταν οι εν λόγω εγκληματικές οργανώσεις.

Πηγή: in.gr