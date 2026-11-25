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Ανάδοχος για την ανάπλαση της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη αναμένετα να αναδειχθεί ο όμιλος AKTOR, σύμφωνα με πληροφορίες. Η εταιρεία έλαβε την πρώτη θέση στην κατάταξη των οικονομικών προσφορών, με έκπτωση 31% στον διεθνή διαγωνισμό που διενεργεί το Υπερταμείο.

Στον διαγωνισμό, προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, συμμετείχαν έξι κατασκευαστικά σχήματα. Οι προσφορές αποσφραγίστηκαν στις 12 Οκτωβρίου, με τη ΜΕΤΚΑ να κατατάσσεται δεύτερη, προσφέροντας έκπτωση 28,5%. Ακολούθησαν η κοινοπραξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΤΡΙΤΟΝ με 17%, η ΑΒΑΞ με 14%, η ΤΕΡΝΑ με 11% και η ΕΚΤΕΡ με 7,4%.

Τα βήματα μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή καλείται να ζητήσει από την AKTOR να αιτιολογήσει την οικονομική της προσφορά. Εφόσον η αιτιολόγηση κριθεί επαρκής, θα ακολουθήσουν η επίσημη ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στο μεταξύ, τα υπόλοιπα σχήματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προδικαστικές προσφυγές.

Η σύμβαση θα μπορεί να υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και του προσυμβατικού ελέγχου, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Δύο νέα εκθεσιακά κτίρια και πάρκο 120 στρεμμάτων

Η ανάπλαση καλύπτει περίπου 176 στρέμματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς πόρους. Τη δημοπράτηση ανέλαβε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου, με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτιρίων, την ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης» και τη διαμόρφωση χώρων με χαρακτηριστικά μητροπολιτικού πάρκου σε έκταση 120 στρεμμάτων. Περιλαμβάνει επίσης υπόγειους χώρους στάθμευσης με 1.064 θέσεις, διαδρομές για πεζούς, χώρους πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού, καθώς και τις αναγκαίες συνοδές υποδομές.

Στόχος είναι ο εκθεσιακός χώρος να αποκτήσει σύγχρονες υποδομές για εκθέσεις και συνέδρια και να συνδεθεί με την καθημερινότητα της πόλης μέσω εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.