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Ανάπτυξη 2,3%, πληθωρισμό 2,8% και χρέος 128,5% του ΑΕΠ προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά φέτος ο προϋπολογισμός κατατέθηκε αποκλειστικά σε άυλη ψηφιακή μορφή.

Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027

Το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού προβλέπει υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με το προσχέδιο, στο 4% για το 2026, ενώ η εκτίμηση για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2027 είναι οριακά χαμηλότερη (από το 3,3% που είχε ανακοινωθεί αρχικά).

Στη σχετική επιστολή προς τους Βουλευτές, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, αναφέρουν ότι το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, η οποία απορρέει τόσο από τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και από τις αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο, από τις σημαντικές διακυμάνσεις των διεθνών τιμών ενέργειας και από τις αποκλίσεις στις οικονομικές προοπτικές μεταξύ των χωρών.

Δείτε ΕΔΩ την εισηγητική του προϋπολογισμού

Η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση, ιδίως στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες εντάσεις στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, ενώ συγχρόνως παρατηρείται αύξηση των δημοσιονομικών κινδύνων σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ο προϋπολογισμός

Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έβδομο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης για την Ευρωζώνη εκτιμάται σε 1,2% για το 2026 και το 2027.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 263,4 δισ. ευρώ το 2026 σε 275,9 δισ. ευρώ το 2027. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 4% το 2026 σε 2,8% το 2027. Επιπλέον, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,7% το 2026 και 7,9% το 2027 έναντι 1,0% και 1,4% στην Ευρωζώνη αντίστοιχα, με τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ να εκτιμάται σε 18,9% το 2026 και 19,8% το 2027.

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, με αύξηση 3,9% το 2027 έναντι 3,7% το 2026.

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και στην αύξηση των εισοδημάτων διαδραματίζουν οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας προβλέπονται σημαντικές μειώσεις φόρων για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη καθώς και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου. Παράλληλα, οι επενδύσεις ενισχύονται επιπλέον μέσα από τη σημαντική ενίσχυση του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων καθώς και από ένα νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που προέρχεται από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η φορολογική μεταρρύθμιση

Σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026 ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τριτέκνους μηδενίζεται.

Με σκοπό την πρόσθετη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, από τον Νοέμβριο 2026 η ετήσια ενίσχυση που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, τα αναπηρικά επιδόματα τιμαριθμοποιούνται, ενώ από τον Δεκέμβριο 2027 καταβάλλεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Επιπλέον, τίθεται στόχος αύξησης του κατώτατου μισθού στο ποσό των 1.000 ευρώ, με δύο διαδοχικές αυξήσεις που θα λάβουν χώρα τον Απρίλιο 2027 και τον Ιανουάριο 2028, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται περαιτέρω κατά 0,5% στον ιδιωτικό τομέα.

Για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος δημιουργείται πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πόρους 2 δισ. ευρώ και παρατείνεται η εφαρμογή μίας σειράς φορολογικών κινήτρων που έχουν υιοθετηθεί, ενώ για την ενίσχυση της προοπτικής της νέας γενιάς θεσπίζεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός με κρατική συνεισφορά, η οποία είναι ισόποση με το ποσό που καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ για το 2026 και σε 3,2% το 2027, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε 0,6% το 2026 και σε 0,1% το 2027. Σε αυτό το πλαίσιο, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να παρουσιάσει για έβδομο συναπτό έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην ΕΕ και να διαμορφωθεί σε 128,5% το 2027 έναντι 135,8% το 2026.

Η Ελλάδα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή οικονομική της θέση, καταγράφοντας ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντική πρόοδο στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Το 2026 επιτυγχάνεται ένα ιστορικό ορόσημο: για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η χώρα μας αναμένεται να πάψει να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόοδος αυτή στηρίζεται στη συνεπή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, στην πολιτική σταθερότητα και, πρωτίστως, στη συλλογική προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών.

Το 2027 διαμορφώνεται μέσα σε ένα σύνθετο και απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στο διεθνές εμπόριο, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και οι πολιτικές και οι δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, δημιουργούν νέες αβεβαιότητες.