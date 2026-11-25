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Εταιρείες που συνδέονται με την Άλις Χουάνγκ, την Κινέζα επιχειρηματία της οποίας η σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, οδήγησε στην προσωρινή αποχώρησή του από τον τεχνολογικό κολοσσό, εξασφάλισαν χρηματοδότηση με εγγύηση ισχυρού υπολογιστικού εξοπλισμού για μεγάλα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, όπως αποκαλύπτουν έγγραφα που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα και τα οποία εξέτασε το Reuters.

Μη δηλωμένα οικονομικά αρχεία της Κίνας αποκαλύπτουν έως και 764 διακομιστές και μονάδες τεχνητής νοημοσύνης

Τα έγγραφα της κεντρικής τράπεζας αναφέρουν έως και 764 διακομιστές και μονάδες τεχνητής νοημοσύνης αξίας 270 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και εξοπλισμό αξίας 31 εκατομμυρίων δολαρίων που χρησιμοποιείται για τη σύνδεσή τους σε μεγάλα υπολογιστικά δίκτυα. Μεγάλο μέρος του υλικού αναφερόταν ως τοποθετημένο σε ένα εκτεταμένο κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη, το οποίο αρχικά αναπτύχθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας με τον κινεζικό τεχνολογικό γίγαντα Tencent.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι επιχειρήσεις που συνδέονται με την οικογένεια και τους συνεργάτες της Άλις Χουάνγκ συνέβαλαν στη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, την ίδια στιγμή που οι αμερικανικές αρχές διερεύνησαν εάν η εταιρεία της με έδρα τη Σιγκαπούρη, η Megaspeed, βοήθησε Κινέζους πελάτες να αποκτήσουν τεχνολογία της Nvidia που υπόκειται σε περιορισμούς.

Οι συμφωνίες αυτές καταδεικνύουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να χρηματοδοτήσουν την πρόσβαση στην δαπανηρή υπολογιστική υποδομή που στηρίζει τις φιλοδοξίες της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια εποχή που οι αμερικανικοί περιορισμοί στους προηγμένους επεξεργαστές έχουν καταστήσει την εξασφάλιση του υλικού μια ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση για τις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας.

Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ πρόσθεσε τη Megaspeed στη μαύρη λίστα εμπορικών συναλλαγών. Η Megaspeed αρνήθηκε κάθε παράνομη πράξη και δήλωσε ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025.

Το Reuters εξέτασε δεκάδες καταχωρήσεις σε ένα μητρώο πιστώσεων της κινεζικής κεντρικής τράπεζας, το οποίο παρακολουθεί τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ως εγγύηση για δάνεια και άλλες μορφές χρηματοδότησης.

Η Άλις Χουάνγκ είχε στο παρελθόν τον έλεγχο της Megaspeed, ενός σημαντικού αγοραστή επεξεργαστών της Nvidia στο εξωτερικό. Η σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πριν επανέλθει στη θέση του 11 ημέρες αργότερα, έχει εντείνει τον έλεγχο των επιχειρηματικών δεσμών της Nvidia με την Κίνα.

Τα αρχεία δεν αποδεικνύουν ότι οι διακομιστές περιείχαν τσιπ των οποίων απαγορεύεται η εξαγωγή στην Κίνα, ούτε δείχνουν πώς και πότε ο εξοπλισμός εισήλθε στη χώρα.

Χρηματοδότηση εκατοντάδων διακομιστών

Μια κεντρική επιχείρηση που εξασφάλισε χρηματοδότηση ήταν η Century Litong, ένας προτιμώμενος συνεργάτης της Nvidia στον τομέα του cloud, η οποία ενοικιάζει ισχυρούς διακομιστές σε πελάτες που χρειάζονται μεγάλες υπολογιστικές δυνατότητες.

Τα οικονομικά αρχεία δείχνουν πέντε συμβάσεις μίσθωσης που καλύπτουν έως και 512 διακομιστές, με δηλωμένη αξία 1,42 δισεκατομμύρια γιουάν (200 εκατομμύρια δολάρια) μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου 2024.

Τέσσερις από τις εταιρείες που αναφέρονται στο κέντρο υπερυπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ στη Σαγκάη, ένα συγκρότημα αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναπτύχθηκε από την εταιρεία παιχνιδιών Century Huatong, στην οποία η Tencent κατέχει μερίδιο περίπου 10%.

Η Tencent και η τοπική κυβέρνηση της περιοχής Songjiang της Σαγκάης ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη του κέντρου τεχνητής νοημοσύνης το 2020. Σε μια ανακοίνωση του 2023 από τη μητρική εταιρεία της κοινοπραξίας της Century Litong, την Jiangsu Lettall Electronic, το κέντρο προσδιορίστηκε ως τοποθεσία για τη δραστηριότητα ενοικίασης διακομιστών της Century Litong.

Ένας εκπρόσωπος της Tencent δήλωσε ότι η εταιρεία δεν κατείχε ούτε διαχειριζόταν ποτέ το «Yangtze River Delta Data Center Cluster Project» και ότι το όνομά της και τα εμπορικά σήματά της είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν χωρίς εξουσιοδότηση.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η επένδυση του τεχνολογικού γίγαντα στην Century Huatong αφορούσε τον τομέα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί παρόχους φιλοξενίας κέντρων δεδομένων για την υποστήριξη των υπηρεσιών της.

«Η Tencent δεν έχει συνάψει ούτε είχε ποτέ οποιαδήποτε εμπορική σχέση με τη Megaspeed ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι η Tencent αγόρασε, μίσθωσε ή διαχειρίστηκε τους συγκεκριμένους διακομιστές που προσδιόρισε το Reuters.

Μια συναλλαγή αφορούσε 128 διακομιστές που βρίσκονταν στο εν λόγω κέντρο δεδομένων, οι οποίοι περιείχαν οκτώ επεξεργαστές γραφικών ο καθένας, ή συνολικά 1.024 τσιπ, με υπολογιστική ισχύ «989 PFLOPs», αξίας έως και 450.000 δολαρίων ο καθένας.

Μια άλλη συναλλαγή αφορούσε 128 διακομιστές αξίας 57 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από θυγατρική της AVIC, ενός κινεζικού κρατικά υποστηριζόμενου ομίλου αεροπορίας και άμυνας, και εκμισθώθηκαν στην Century Litong.

Τέτοιες ρυθμίσεις επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αποκτούν ακριβούς υπολογιστές χωρίς να καταβάλλουν εκ των προτέρων το πλήρες ποσό της αγοράς.

Σε ξεχωριστό κατάλογο αποθέματος αναφέρονται περισσότερες από 10.000 κάρτες δικτύου Nvidia ConnectX-7 και 730 μονάδες BlueField-3 στις εγκαταστάσεις της Σαγκάης, εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μεγάλου αριθμού υπολογιστών για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κατασκευαστής Lettall Electronic επένδυσε στην Century Litong το 2023 και απέκτησε την πλήρη ιδιοκτησία της μέχρι τα μέσα του 2024. Από τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες της προκύπτει ότι παρείχε εγγυήσεις για τις συμβάσεις μίσθωσης εξοπλισμού της Century Litong με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η Nvidia, η Century Litong, η Century Huatong, η Lettall και η AVIC δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Οικογενειακές και εταιρικές σχέσεις

Τα εταιρικά αρχεία συνδέουν τις εταιρείες Century Litong, Century Longteng και Century Huatong με την αδελφή της Άλις Χουάνγκ, Χουάνγκ Γου, καθώς και με τον Κανγκ Βέι, έναν στέλεχος επενδύσεων που είναι σύζυγος της Alice Huang. Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με την Alice Huang, την Huang Yu και τον Kang Wei για να σχολιάσουν το θέμα.

Η Century Litong ιδρύθηκε αρχικά το 2023 ως θυγατρική της Shanghai Century Longteng. Η τελευταία ελέγχεται πλέον εξ ολοκλήρου από την Century Huatong, αλλά στο παρελθόν μετοχές της κατείχαν ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαγκάης και μια επενδυτική εταιρεία που συνδέεται με την Χουάνγκ Γου και τον Κανγκ.

Ο Kang αναφέρθηκε ως εκτελεστικός διευθυντής της Century Longteng σε μια κυβερνητική ανακοίνωση του 2022.

Η Century Huatong κατέχει επίσης το 70% μιας εταιρείας στην οποία η Άλις Χουάνγκ διετέλεσε στο παρελθόν διευθύντρια, καθώς και μερίδιο στην εταιρεία τυχερών παιχνιδιών 7Road Holdings, ⁠της οποίας η πρώην θυγατρική στο εξωτερικό μετονομάστηκε σε Megaspeed το 2023, όπως δείχνουν τα εταιρικά αρχεία.

Το δίκτυο ανέπτυξε επίσης ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων στο Wuhu, περίπου 300 χλμ. (186 μίλια) προς το εσωτερικό της χώρας από τη Σαγκάη.

Η Wuhu Century Longteng, στην οποία η Γουάνγκ Γου κατείχε το πλειοψηφικό μερίδιο μέσω επενδυτικών οχημάτων μέχρι τις αρχές του 2026, δεσμεύτηκε να παραχωρήσει άλλες 252 ισχυρές «μονάδες» υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης στην Ping An Bank ως εγγύηση για δάνειο ύψους 70 εκατομμυρίων δολαρίων τον Απρίλιο του 2026. Τα έγγραφα δεν αποκάλυψαν την τοποθεσία των διακομιστών.

Τα ποσά σε δολάρια αντανακλούν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από χρηματοδοτικές συμφωνίες, και όχι απαραίτητα νέες δαπάνες ή ξεχωριστές αγορές.