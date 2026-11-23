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Η σύντροφος του Τζένσεν Χουάνγκ, Άλις Χουάνγκ, ήταν το δημόσιο πρόσωπο μιας επιχείρησης που εικάζεται ότι διοχέτευε υπολογιστική ισχύ στην Κίνα, μέσω ημιαγωγών τελευταίας τεχνολογίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές της ιστοσελίδας Wall Street Journal, βασικό ρόλο πίσω από τα παρασκήνια είχε ένας άνδρας που σήμερα βρίσκεται ελεύθερος με εγγύηση στη Σιγκαπούρη και ζει σε μια πολυτελή βίλα κοντά στην Κινεζική Πρεσβεία. Το όνομά του είναι Λι Μινγκ. Ο 52χρονος Κινέζος υπήκοος ήταν κεντρικός διαχειριστής ενός δικτύου εταιρειών που διακινούσε λαθραία στην Κίνα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, τα οποία βρίσκονταν υπό περιορισμούς. Στο δίκτυο αυτό συμπεριλαμβανόταν η Megaspeed, η εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, στην οποία η σύντροφος του Τζένσεν Χουάνγκ, Άλις Χουάνγκ, κατείχε τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου. Ο Λι ήταν βαθιά εμπλεκόμενος στις δραστηριότητες της Megaspeed και συμμετείχε σε σημαντικές αποφάσεις, ανέφεραν οι πηγές, ενώ διαδραμάτιζε ρόλο και σε άλλες εταιρείες που εμπορεύονταν τσιπ της Nvidia. Αυτό που αποδεικνύεται είναι πως το σκάνδαλο δεν αφορούσε την ηθική του Τζένσεν Χουάνγκ και αν απατούσε την σύζυγό του, αλλά ένα τεράστιο κύκλωμα λαθρεμπορίας ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης που βοηθούσαν την Κίνα να καλύψει το τεχνολογικό κενό με τις ΗΠΑ.

Οι αρχές της Σιγκαπούρης, απήγγειλαν κατηγορίες για απάτη εναντίον του Λι και άλλων τον Φεβρουάριο του 2025, σε μια υπόθεση που σχετίζεται με φερόμενη μεταφόρτωση τσιπ της Nvidia. Αρκετές εταιρείες αναφέρθηκαν στις κατηγορίες, αλλά όχι η Megaspeed. Οι εισαγγελείς της Σιγκαπούρης ισχυρίζονται ότι ο Λι αγόρασε διακομιστές υπολογιστών εξοπλισμένους με τσιπ της Nvidia και είπε ψέματα στον αμερικανικό προμηθευτή, ισχυριζόμενος ότι ο εξοπλισμός προοριζόταν για την τοπική του εταιρεία, την Luxuriate Your Life. Αντίθετα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι εν λόγω σέρβερς έγιναν εξαγωγή στη γειτονική Μαλαισία και στη συνέχεια σε μια τρίτη, ανώνυμη τοποθεσία, όπου χάθηκαν τα ίχνη τους. Η συνεργασία των Λι και Χουάνγκ Όταν ασκήθηκαν οι κατηγορίες αυτές, ο Λι συνεργαζόταν ήδη εδώ και χρόνια με την Άλις Χουάνγκ και τον σύζυγό της, Κανγκ Γουέι, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το 2021, το ζευγάρι ίδρυσε μια κοινοπραξία στον τομέα του cloud computing με την ονομασία Century Longteng, σύμφωνα με τα αρχεία του κινεζικού μητρώου εταιρειών. Τον Ιανουάριο του 2023, ο Λι εμφανίστηκε σε μια φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα που κατέγραφε την επίσκεψή του σε μια εταιρεία εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης στη Σαγκάη. Στη φωτογραφία αναφερόταν ως διευθυντής στρατηγικής της Century Longteng. Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε μόλις επιβάλει περιορισμούς στις πωλήσεις ημιαγωγών της Nvidia προς την Κίνα. Ξαφνικά, οι κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας που επιθυμούσαν τα καλύτερα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο είχαν δύο επιλογές. Η μία ήταν να αποκτήσουν νόμιμη πρόσβαση στους υπολογιστές της Nvidia στο εξωτερικό, μια διαδικασία που ενείχε λογιστικές δυσκολίες και απαιτούσε τη διασυνοριακή μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων. Η άλλη ήταν να επιδοθούν σε λαθρεμπόριο. Ο Λι, η Άλις Χουάνγκ και ο Κανγκ άρχισαν να δημιουργούν ένα δίκτυο συνεργατών στη Νοτιοανατολική Ασία για να διοχετεύουν προηγμένη υπολογιστική ισχύ σε κινέζους πελάτες, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με την επιχείρηση. Αγόρασαν το υποκατάστημα στη Σιγκαπούρη μιας κινεζικής εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών και το μετονόμασαν σε Megaspeed. Η Άλις Χουάνγκ καταχωρήθηκε ως διευθύντρια της εταιρείας. Αφού δήλωσαν στην Nvidia ότι ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Alibaba ήταν βασικός πελάτης, η Megaspeed έγινε μέλος του προγράμματος συνεργατών cloud της Nvidia τον Νοέμβριο του 2023, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως από την εφημερίδα The Wall Street Journal. Η ιδιότητα του συνεργάτη εξασφάλισε στη Megaspeed προτεραιότητα στην αγορά των πιο πρόσφατων τσιπ.

Το τέλος της Άλις Χουάνγκ από την Megaspeed

Η Megaspeed μετέφερε διακομιστές στη Μαλαισία και παρείχε νόμιμη υπολογιστική ισχύ εκτός εδάφους στην Alibaba, σύμφωνα με τις πηγές. Παραβιάζοντας τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, ορισμένοι από αυτούς τους διακομιστές στάλθηκαν σε μια εταιρεία τεχνολογίας της Σαγκάης με την ονομασία Century Litong, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως από το Journal. Η Century Longteng ήταν βασικός μέτοχος της Century Litong μέχρι το 2024, σύμφωνα με τα αρχεία του μητρώου εταιρειών.

Η Nvidia δήλωσε ότι έβαλε τη Megaspeed σε έναν εσωτερικό κατάλογο «απαγόρευσης πώλησης» τον Ιούνιο του 2025, περίπου την περίοδο που οι ΗΠΑ και η Σιγκαπούρη διεξήγαγαν έρευνα για την εταιρεία. Η Megaspeed έχει δηλώσει ότι «ασκεί νόμιμη και νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα» και ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025.

Αξιωματούχοι της Σιγκαπούρης έχουν δηλώσει ότι, αφού την ανέκριναν για υποψίες λαθρεμπορίου, την άφησαν να εγκαταλείψει τη χώρα και της απαγόρευσαν την επανείσοδο.

Η ομάδα της Megaspeed πήγε στην Novagate Cloud