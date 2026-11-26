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Ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, φέρεται να εξασφάλισε τη στήριξη της πλειονότητας των ευρωπαϊκών χωρών για την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times» την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση των σχετικών διεργασιών, η ολλανδική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι θα στηρίξει τον Ισπανό υποψήφιο, αποσύροντας παράλληλα τη στήριξή της προς τον υποψήφιο της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της χώρας, ο οποίος διεκδικεί επίσης τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της ΕΚΤ.

Η συμφωνία θα πρέπει να λάβει την επίσημη έγκριση των πρεσβευτών των χωρών της Ευρωζώνης, σε συνεδρίαση το απόγευμα της Πέμπτης, προτού επικυρωθεί από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν δήλωσε στους υπόλοιπους ηγέτες ότι «θα στηρίξει τη συναίνεση» που διαμορφώνεται υπέρ του ντε Κος, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η συμφωνία διασφαλίζει την ανάδειξη της ηγεσίας της δεύτερης ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός αναζωπυρώνεται και εντείνονται οι ανησυχίες για τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους σε αρκετά κράτη – μέλη.

Ο 55χρονος ντε Κος, γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών και πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, επικράτησε στην κούρσα της διαδοχής, αφού η Γαλλία και η Γερμανία είχαν συμφωνήσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ένα πακέτο συνεννοήσεων για τις τρεις κορυφαίες θέσεις στην ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Λοράνς Μπουν, επικεφαλής του τομέα εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της Santander στη Γαλλία, θα αντικαταστήσει τη Γερμανίδα Ιζαμπέλ Σνάμπελ στο εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ, αναλαμβάνοντας την εποπτεία των λειτουργιών της αγοράς.

Παράλληλα, ο Γερμανός οικονομολόγος Μάρκους Μπρούνερμάιερ αναμένεται να διαδεχθεί τον επικεφαλής οικονομολόγο της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο.

Η Ολλανδία αρνήθηκε να αποσύρει την υποψηφιότητα του Κνοτ πριν από τη σύνοδο της Πέμπτης, επιδιώκοντας να συζητηθεί το ζήτημα της διαδοχής στην ΕΚΤ σε επίπεδο ηγετών της ΕΕ.

«Πιστεύω ότι ο Κνοτ ανταποκρίνεται καλύτερα στις προκλήσεις της σημερινής συγκυρίας. Ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη την αύξηση του χρέους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Ωστόσο, η Χάγη τελικά υποχώρησε, καθώς κατέστη σαφές ότι ο ντε Κος διέθετε την απαιτούμενη στήριξη από τουλάχιστον 16 κυβερνήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της Ευρωζώνης.

Οι τρεις υποψήφιοι για τις θέσεις στην ΕΚΤ αναμένεται να λάβουν την τελική έγκριση των ηγετών της Ευρωζώνης σε συνεδρίαση πριν από τα Χριστούγεννα, αφού προηγηθεί μη δεσμευτική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές Δεκεμβρίου.

«Χαιρετίζει» ο Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαιρέτισε «μια Ισπανία που ηγείται στην Ευρώπη», μετά τον διορισμό ντε Κος στην ηγεσία της ΕΚΤ.

«Ένας Ισπανός επικεφαλής της ΕΚΤ. Μια Ισπανίδα (σσ:΅Τερέζα Ριμπέρα) επικεφαλής της πρώτης αντιπροεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια Ισπανίδα (σσ: Νάντια Καλβίνιο) επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με λίγα λόγια, μια Ισπανία που ηγείται στην Ευρώπη όπως δεν το είχε κάνει ποτέ άλλοτε», έγραψε σε ανάρτησή του.

Οι προκλήσεις για τον νέο πρόεδρο της ΕΚΤ

Μεταξύ των πρώτων προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει ο ντε Κος στην κεντρική τράπεζα θα είναι η αντιμετώπιση της ανόδου του πληθωρισμού, ο οποίος τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 4%, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές μέσα στη φετινή χρονιά, κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούνιο και κατά το ίδιο ποσοστό τον Σεπτέμβριο.

Οι αγορές προεξοφλούν σε γενικές γραμμές νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,75%, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου, καθώς και τουλάχιστον μία ακόμη αντίστοιχη αύξηση μέσα στο επόμενο έτος. Οι εκτιμήσεις αυτές προκύπτουν από τις τιμές των συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων (swaps).

Παράλληλα, η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά το κόστος δανεισμού των κρατών, ιδίως των χωρών – μελών με υψηλό δημόσιο χρέος, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην έγκριση των προϋπολογισμών τους. Η απόδοση των δεκαετών γαλλικών κρατικών ομολόγων έφτασε τον προηγούμενο μήνα στο 5%, για πρώτη φορά από το 2002.

Η Λαγκάρντ θα αποχωρήσει από την ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου, εννέα μήνες πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της.

Όπως έχει δηλώσει, επιθυμεί να έχει «μεγαλύτερη ελευθερία να εκφράζει τις απόψεις της» για ζητήματα πέραν της νομισματικής πολιτικής, καθώς δεν θα μπορούσε να «παραμείνει ουδέτερη» απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, η οποία θα διεξαγάγει προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο.

Παράλληλα, βρίσκεται σε συνομιλίες με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum), προκειμένου να αναλάβει την προεδρία του οργανισμού.

Συνοπτκό «προφίλ»

Ο ντε Κος ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην κεντρική τράπεζα της Ισπανίας στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Στη συνέχεια, από το 2004 έως το 2007, εργάστηκε ως σύμβουλος στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Το 2018 ανέλαβε τη διοίκηση της Τράπεζας της Ισπανίας, θέση στην οποία παρέμεινε για μία μη ανανεώσιμη εξαετή θητεία.

Η αποχώρησή του από την ηγεσία της BIS (Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών) ανοίγει τον δρόμο για την ανάδειξη νέου επικεφαλής σε έναν ακόμη κορυφαίο θεσμό της διεθνούς κεντρικής τραπεζικής κοινότητας, λιγότερο από δύο χρόνια μετά την προηγούμενη αλλαγή στην ηγεσία του οργανισμού.

Δεν είναι σαφές εάν η Ευρώπη θα καταφέρει να διατηρήσει και αυτή την κορυφαία θέση, εν μέσω ανταγωνισμού από άλλες περιοχές του κόσμου. Προκάτοχος του ντε Κος στην ηγεσία της BIS ήταν ο Μεξικανός Αγκουστίν Κάρστενς.