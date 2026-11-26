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Η αύξηση των επιτοκίων συζητήθηκε από τα μέλη του δ.σ. της ΕΚΤ κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επέλεξαν να διατηρήσουν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού έως ότου συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για το πώς θα κινηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης που δημοσιεύτηκαν σήμερα Πέμπτη.

Οι αξιωματούχοι συμφώνησαν μεν με την εισήγηση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια αλλά προειδοποίησαν ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να ξεπεράσει τις αρχικές εκτιμήσεις γεγονός που ενδέχεται να δικαιολογήσει περαιτέρω σύσφιξξη της νομισματικής πολιτικής.

Τα πρακτικά

«Ένας μεγάλος αριθμός μελών σημείωσε ότι, καθώς τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσαν την ανάγκη για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, θα μπορούσαν να είχαν υποστηρίξει την αύξηση των επιτοκίων κατά την παρούσα συνεδρίαση.» αναφέρουν τα πρακτικά.

Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of the ECB on 28-29 October 2026 https://t.co/BuLzS0zGPV https://t.co/EFjQCeuKkJ — European Central Bank (@ecb) November 26, 2026

«Τα μέλη αυτά τόνισαν ότι δικαιολογείται μια περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδεινούμενες προοπτικές για τον πληθωρισμό, αναγνωρίζοντας παράλληλα την αυξημένη αβεβαιότητα, τον αντίκτυπο των υψηλότερων αποδόσεων στις χρηματοοικονομικές συνθήκες και τα περιορισμένα μέχρι στιγμής στοιχεία για επιπτώσεις δεύτερου κύκλου.

»Οι τιμές της ενέργειας είχαν ξεπεράσει τα επίπεδα που προέβλεπε το δυσμενές σενάριο, ενώ ο πληθωρισμός στον τομέα της ενέργειας επεκτεινόταν και γινόταν πιο επίμονος. Οι προοπτικές για τον συνολικό πληθωρισμό ενδέχεται να μετατοπίζονται προς τα επίπεδα που προέβλεπε το δυσμενές σενάριο ή ακόμη και να τα υπερβαίνουν.

»Συνεπώς, θα δικαιολογούνταν μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική σε σχέση με το βασικό σενάριο των προβλέψεων του Σεπτεμβρίου. Δεδομένου ότι ήταν αναγκαία μια περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, εκτός εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό βελτιώνονταν σημαντικά, το μόνο ζήτημα ήταν ο χρόνος εφαρμογής της.»

Ραντεβού τον Δεκέμβριο

Ωστόσο αναγνώρισαν ότι η αναμονή και η επανεκτίμηση της κατάστασης το Δεκέμβριο είναι μια λογική απόφαση. Υπογράμμισαν ότι η επικοινωνία θα πρέπει να διευκρινίζει ότι το δ.σ. έλαβε τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής του ανεξάρτητα από τις προσδοκίες της αγοράς, ότι οι αποφάσεις αυτές δεν ελήφθησαν μόνο σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν νέες προβλέψεις και ότι η προσέγγιση «συνεδρίαση προς συνεδρίαση» εφαρμόζεται σε όλες τις συνεδριάσεις.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι το Συμβούλιο θα προχωρήσει σε νέα παρέμβαση τον επόμενο μήνα, εκτίμηση που ενισχύεται περαιτέρω από τις λεπτομέρειες των συζητήσεών τους. «Κρίθηκε αναγκαίο, μέσω της επικοινωνιακής στρατηγικής, να διατηρηθούν οι υφιστάμενες προσδοκίες για τα επιτόκια, καταδεικνύοντας ότι μια περαιτέρω αύξηση είναι πιθανό να καταστεί αναγκαία, εκτός εάν βελτιωθούν σημαντικά οι προοπτικές για τον πληθωρισμό», συμφώνησαν τα μέλη του Συμβουλίου.

Τον Σεπτέμβριο, οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ αναθεώρησαν προς τα πάνω την πρόβλεψή τους για τον μέσο πληθωρισμό το 2027, από το 2,3% στο 2,5%, επίπεδο που απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τον στόχο του 2%. Νέες προβλέψεις αναμένεται να δημοσιευθούν κατά τη συνεδρίαση του επόμενου μήνα.

Οι αγορές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα μείνει στην αύξηση του Δεκεμβρίου, καθώς οι τιμές της ενέργειας βρίσκονται πάνω από το βασικό σενάριο της ΕΚΤ και ένας κρύος χειμώνας θα μπορούσε να ωθήσει το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ακόμη υψηλότερα, δεδομένων των σχετικά χαμηλών επιπέδων αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Ωστόσο, οι προοπτικές μακροπρόθεσμα είναι πιο ασαφείς, και λίγοι έχουν διατυπώσει προβλέψεις, δεδομένου ότι οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τους μισθούς μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών, οι οποίες έχουν τεράστια επίδραση στον μελλοντικό πληθωρισμό, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, ο πληθωρισμός δεν έχει ακόμη προκαλέσει επικίνδυνες δευτερογενείς επιπτώσεις, η αγορά εργασίας είναι πιο αδύναμη σε σύγκριση με το επεισόδιο πληθωρισμού του 2022 και οι τιμές της ενέργειας έχουν πρόσφατα υποχωρήσει από τα υψηλά επίπεδα που πλησίαζαν το «σοβαρό» σενάριο, υποδηλώνοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση μετά τον Δεκέμβριο δεν είναι επείγουσα.