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Με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης, με τη συμμετοχή των ηγετών και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα ενημερώσουν τους ευρωπαίους ηγέτες για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει.

Οι ηγέτες της ΕΕ προετοιμάζονται για μια μεγάλη σύγκρουση σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ένωσης και δεν αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνία στη σημερινή συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη για την πρότασή του σχετικά με τον προϋπολογισμό, η οποία παρουσιάστηκε το Σάββατο και προβλέπει επιπλέον περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ σε σχέση με προηγούμενο σχέδιο.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ένα δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του γεύματος της Πέμπτης.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσουν πολύωρες συναντήσεις σε μικρότερες ομάδες ή κατ’ ιδίαν, αργότερα μέσα στην ημέρα. Θα συνεδριάσουν εκ νέου το βράδυ της Πέμπτης, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι συζητήσεις συνέβαλαν στην επίτευξη προόδου. Ωστόσο, δεν αναμένεται συμφωνία πριν από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής του έτους, η οποία αρχίζει στις 17 Δεκεμβρίου, όπως επισημαίνει το Politico.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να απαιτεί περισσότερα από τον εαυτό της και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Τετάρτης. «Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό».

Περισσότεροι από δώδεκα διπλωμάτες που προετοιμάζουν τη Σύνοδο Κορυφής δήλωσαν ότι αναμένουν έντονες αντιπαραθέσεις και εντάσεις μεταξύ των ηγετών, οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν είναι διατεθειμένοι, σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων, να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς.

«Δεν είναι η Σύνοδος Κορυφής για τη σύγκλιση των απόψεων. Δεν είναι η στιγμή για υποχωρήσεις», δήλωσε στο Politico ευρωπαίος διπλωμάτης, ενώ ένας άλλος είπε χαρακτηριστικά μεταφέροντας το κλίμα: «Ο Κόστα γνωρίζει ότι πιθανότατα χρειάζεται μια κακή Σύνοδο Κορυφής τώρα, προκειμένου να μπορέσει να έχει μια καλή τον Δεκέμβριο».

Ακολουθούν τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τους ηγέτες:

1. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού: Η «μητέρα των μαχών»

Μια ομάδα βόρειων κρατών, στην οποία περιλαμβάνονται η Γερμανία και η Ολλανδία, τάσσεται υπέρ ενός μικρότερου προϋπολογισμού, με έμφαση σε αυτό που θεωρούν «σύγχρονες» προτεραιότητες, όπως η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα.

Απέναντί τους βρίσκεται ένα αντίπαλο στρατόπεδο κυβερνήσεων από τον ευρωπαϊκό Νότο και την Ανατολή, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Πολωνία, οι οποίες απαιτούν περισσότερες δαπάνες από την ΕΕ και τη διατήρηση της παραδοσιακής στόχευσης του προϋπολογισμού, όπως η γεωργία και η στήριξη των φτωχότερων περιφερειών της Ένωσης.

Οι εντάσεις είναι τόσο μεγάλες, ώστε οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν για το πόσο μεγαλύτερος είναι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός σε σχέση με τον σημερινό.

Ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε ότι η πρόταση του Κόστα είναι κατά 40% υψηλότερη από τον τελευταίο επταετή προϋπολογισμό που συμφωνήθηκε το 2020, άλλες κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι αυτός ο υπολογισμός αγνοεί την αύξηση του πληθωρισμού, καθώς και τις αποπληρωμές του χρέους που δημιούργησε η ΕΕ μετά την πανδημία Covid-19, οι οποίες απορροφούν περίπου το 10% του συνολικού προϋπολογισμού.

«Ορισμένοι εξακολουθούν να προσποιούνται ότι ο προϋπολογισμός αυξάνεται σε σύγκριση με το σημερινό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF)», δήλωσε την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο επίτροπος Προϋπολογισμού της ΕΕ, Πιοτρ Σεραφίν. «Αυτό όμως συμβαίνει μόνο επειδή δεν συνυπολογίζουν τον πληθωρισμό — και αυτό το επιχείρημα απλώς δεν πείθει».

Αναμένονται και άλλες εστίες αντιπαράθεσης κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής.

2. Η προστασία των αγροτών

Μέχρι στιγμής, οι αγρότες είναι μεταξύ των λίγων ομάδων που έχουν προστατευθεί από τις προσπάθειες περιορισμού των δαπανών του προϋπολογισμού.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό για τη Γαλλία, όπου υπάρχει ένα ισχυρό αγροτικό λόμπι και η χώρα οδεύει προς εκλογές τον Απρίλιο και τον Μάιο, με την ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η τελευταία πρόταση για τον προϋπολογισμό προβλέπει έως και 297 δισ. ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες για την περίοδο 2028-2034.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκει να αυξήσει το ποσοστό των κονδυλίων που δεσμεύονται αποκλειστικά για τις άμεσες αγροτικές ενισχύσεις από το 80% στο 90%, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια αρκετών άλλων χωρών.

«Η Γαλλία πρέπει επίσης να είναι σε θέση να κάνει συμβιβασμούς», δήλωσε άλλος ευρωπαίος διπλωμάτης. «Θεωρούν ότι κάνουν χάρη σε όλους τους υπόλοιπους όταν συμφωνούν, επομένως θέλουν να ικανοποιηθούν όλες οι δικές τους προτεραιότητες».

3. Οι νέοι φόροι

Ο Κόστα αντιμετωπίζει μια δύσκολη μάχη προκειμένου να πείσει τους 27 ηγέτες της ΕΕ να υποστηρίξουν την επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση του προϋπολογισμού και τη μείωση των άμεσων εισφορών των εθνικών κυβερνήσεων προς τις Βρυξέλλες.

Η τελευταία πρόταση προβλέπει πέντε νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφέρουν 60 δισ. ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, λόγω της ευαισθησίας που προκαλεί το ενδεχόμενο απόκτησης νέων φορολογικών αρμοδιοτήτων από την ΕΕ, οι ηγέτες δεν πρόκειται να δώσουν την έγκρισή τους πριν οριστικοποιηθεί συνολικά η συμφωνία για τον προϋπολογισμό.

Κάθε κυβέρνηση επιδιώκει να απορρίψει τον φόρο που θα την επιβάρυνε δυσανάλογα.

Η Πολωνία αντιτίθεται στη χρήση εσόδων από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων για την επιβάρυνση των ρυπογόνων επιχειρήσεων.

Το Λουξεμβούργο αντιδρά στην αξιοποίηση των εσόδων από τη φορολογία καπνού.

Η Ιρλανδία εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην επιβολή εισφοράς στους τεχνολογικούς κολοσσούς, καθώς φοβάται ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από τις ΗΠΑ.

4. Η σύνδεση με την Ουκρανία

Ο Φρίντριχ Μερτς χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό ως μοχλό πίεσης προς τέσσερις χώρες —την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και τη Βουλγαρία— προκειμένου να συμβάλουν στην αποπληρωμή του κόστους δανεισμού που συνδέεται με το δάνειο των 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Το Βερολίνο, το οποίο καλύπτει περίπου το 25% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, έχει απειλήσει ότι θα μειώσει τη συνεισφορά του εάν οι συγκεκριμένες χώρες εξακολουθήσουν να αρνούνται να συμμετάσχουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Βουλγαρία εμφανίζονται, σε κλειστές συζητήσεις, πρόθυμες να συμβάλουν στο δάνειο, ενώ ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, είναι πιο απρόθυμος.

Μια πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι η καταβολή των τόκων και του κόστους δανεισμού για το μέρος της χρηματοδότησης της Ουκρανίας που δεν αφορά στρατιωτικές δαπάνες, δήλωσε Βούλγαρος αξιωματούχος.

Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες απορρίπτουν αυτή την ιδέα.

«Δεν υπάρχει στην Ευρώπη ένας κατάλογος επιλογών από τον οποίο επιλέγεις τι θα πληρώσεις και τι όχι», δήλωσε τέταρτος ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

5. Η ευρωπαϊκή προτίμηση

Ο Μακρόν ηγείται μιας προσπάθειας οπισθοφυλακής, με στόχο να αποκλειστούν εταιρείες εκτός ΕΕ από τη χρηματοδότηση της άμυνας στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού.

Ο Κόστα πρότεινε να δοθεί πρόσβαση σε εταιρείες από συμμαχικές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Ουκρανία, αφήνοντας όμως εκτός τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτός ο συμβιβασμός είναι αποδεκτός από τις περισσότερες κυβερνήσεις, αλλά εξακολουθεί να μην ικανοποιεί τον Μακρόν, ο οποίος επιθυμεί να θέσει το ζήτημα κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την άλλη πλευρά, η Ρουμανία πιέζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επιμένει ότι οι αμερικανικές εταιρείες παραγωγής οπλικών συστημάτων πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.