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Αύξηση κατά 59,8% παρουσίασαν τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Πλαστικά Θράκης το εννεάμηνο του 2026 και ανήλθαν σε €61,3 εκατ., έναντι €38,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την Πλαστικά Θράκης, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2026 ανήλθε σε €354,6 εκατ., έναντι €300,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,1%. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των πωληθέντων όγκων, οι οποίοι κατά το εννεάμηνο έχουν αυξηθεί κατά 6,3%, καθώς και στην αύξηση των μέσων τιμών πώλησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην αγορά.

Τα, παρουσιάζοντας αύξηση 59,8%. Σε όρους Προσαρμοσμένου EBITDA, η αύξηση ανήλθε σε 67,5% (Προσαρμοσμένο EBITDA: €62,2 εκατ. έναντι €37,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025). Η ανωτέρω εξέλιξη καταδεικνύει τη δυνατότητα του Ομίλου να υλοποιεί με συνέπεια τη στρατηγική του και να επιτυγχάνει υψηλότερες αποδόσεις, ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου, τη γεωγραφική του διασπορά και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, των αγορών και των προϊόντων του.

Ως προς τη χρηματοοικονομική θέση, ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε σε €61,1 εκατ., έναντι €56,9 εκατ. στο τέλος του 2025 και €71,5 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2026. Η αύξηση του Καθαρού Δανεισμού, σε σχέση με το τέλος του 2025, οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση της πρόσφατης εξαγοράς, ύψους περίπου €13,5 εκατ., στην εποχικότητα και στη διανομή μερίσματος ύψους €10,4 εκατ., αν και αξίζει να τονιστεί ότι σε σχέση με το εξάμηνο του έτους, ο Καθαρός Δανεισμός έχει μειωθεί κατά €10 εκατ. περίπου. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές, μετά τη μεταβολή του Κεφαλαίου Κίνησης, παρέμειναν ιδιαίτερα ισχυρές και ανήλθαν σε €38,3 εκατ.

Κατά το εννεάμηνο του 2026, το μακροοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίστηκε από έντονη αστάθεια και αυξημένη αβεβαιότητα. Η έναρξη της νέας πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή επηρέασε ουσιωδώς την παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας σε ταχεία αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, σε έντονη διαταραχή των μεταφορικών και των δρομολογίων ναύλων, καθώς και σε ευρύτερες πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, οι συνθήκες της αγοράς εξακολούθησαν να παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα, σε άμεση συνάρτηση με τις εξελίξεις της γεωπολιτικής κρίσης. Η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν προκάλεσε μερική αποκλιμάκωση, ωστόσο η απουσία οριστικής συμφωνίας ειρήνης εξακολουθεί να προκαλεί παρατεταμένη αβεβαιότητα.

Ο Όμιλος, αξιοποιώντας την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, τη γεωγραφική του διασπορά και τις στρατηγικές επιλογές των προηγούμενων ετών, διασφάλισε την επάρκεια υλικών και την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής και εμπορικής του δραστηριότητας, ανταποκρινόμενος αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, σε μια ακόμα περίοδο κρίσης, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και βελτιωμένες επιδόσεις.

Αναφορικά με τους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου, η ζήτηση στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με επιμέρους ενδείξεις ανάκαμψης σε συγκεκριμένες αγορές. Στον κλάδο της Συσκευασίας, η ζήτηση κινήθηκε ανοδικά, υποστηριζόμενη και από την αυξημένη ζήτηση των πελατών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Προοπτικές Ομίλου

Κατά την έναρξη του τέταρτου τριμήνου του 2026, η διεθνής συγκυρία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς η συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το κόστος, τις διεθνείς μεταφορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη λειτουργία των αγορών. Παράλληλα, παρατηρείται έντονη αύξηση στο κόστος ενέργειας, η μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπιστεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κοστολογικής βάσης κατά το επόμενο διάστημα.

Ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και διασφαλίζοντας την παραγωγική και εμπορική του συνέχεια.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία του τέταρτου τριμήνου του 2026 θα κυμανθεί στα ίδια ή υψηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρά την αναστάτωση στην αγορά, σε συνθήκες ασθενούς ζήτησης και ακραία υψηλού ενεργειακού κόστους.

Συνολικά για το 2026, η ετήσια λειτουργική κερδοφορία θα είναι σαφώς πολύ αυξημένη, συγκριτικά με τη λειτουργική κερδοφορία του 2025, καθώς η λειτουργική κερδοφορία του εννεαμήνου έχει ήδη ξεπεράσει την ετήσια επίδοση του προηγούμενου έτους.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εντός του τέταρτου τριμήνου του έτους, ο Όμιλος, μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «Thrace Nonwovens and Geosynthetics Single Person S.A.» υπέγραψε οριστική και δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Plydex S.r.l., με έδρα το Dueville, Vicenza, Ιταλία. Η Plydex δραστηριοποιείται για περισσότερα από είκοσι χρόνια στην ιταλική αγορά, στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων, μέσω της εμπορίας γεωσυνθετικών προϊόντων για έργα υποδομών και τεχνικά έργα, καθώς και για γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Η εξαγορά εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας του στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων και διεύρυνση της διεθνούς εμπορικής του παρουσίας. Κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Plydex παρουσίασε Κύκλο Εργασιών €5,9 εκατ., EBITDA €0,5 εκατ. και Καθαρά Κέρδη €0,3 εκατ.