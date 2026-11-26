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Σε καθεστώς διαχείρισης οδηγήθηκε η Poundland, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εκπτωτικών καταστημάτων στη Βρετανία, θέτοντας σε κίνδυνο περισσότερες από 10.000 θέσεις εργασίας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τη διάσπαση της επιχείρησης, σημαντικές περικοπές προσωπικού και το κλείσιμο καταστημάτων, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης του συνόλου της εταιρείας απέτυχαν.

Οι διευθυντές της Poundland διόρισαν διαχειριστές από την εταιρεία AlixPartners, η οποία θα εξετάσει πλέον όλες τις διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ολόκληρης της επιχείρησης ή επιμέρους καταστημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Η αλυσίδα διαθέτει περίπου 600 σημεία πώλησης στη Βρετανία και στην Ιρλανδία. Προς το παρόν, όλα τα καταστήματα και τα κέντρα διανομής θα παραμείνουν ανοικτά, όσο συνεχίζεται η διαδικασία αναζήτησης αγοραστών.

Απορρίφθηκαν οι τελευταίες προσπάθειες διάσωσης της Poundland

Η AlixPartners ανακοίνωσε ότι η διαδικασία πώλησης δεν ανέδειξε βιώσιμη λύση που θα επέτρεπε στην εταιρεία να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να τεθεί υπό διαχείριση. Σύμφωνα με πληροφορίες της Guardian, το προσωπικό ξεπερνά τους 10.000 εργαζομένους, αριθμός ήδη μειωμένος κατά περίπου 2.000 σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα. Παράλληλα, εκτιμάται ότι έως και 30.000 θέσεις εργασίας συνολικά θα μπορούσαν να επηρεαστούν, εάν συνυπολογιστούν οι προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την παρουσία της αλυσίδας στους εμπορικούς δρόμους της χώρας.

Η αμερικανική χρηματοοικονομική εταιρεία Gordon Brothers, η οποία απέκτησε την Poundland το 2025 έναντι συμβολικού τιμήματος μόλις μίας στερλίνας από τον ευρωπαϊκό όμιλο Pepco, δέχθηκε πιέσεις να αποδεχθεί προσφορά που θα διατηρούσε τις θέσεις εργασίας και θα προστάτευε το δίκτυο προμηθευτών. Ωστόσο, ανακοίνωσε ότι είχε εξετάσει κάθε δυνατότητα πώλησης του συνόλου της επιχείρησης, χωρίς να εξασφαλίσει αποδεκτή λύση.

Η Gordon Brothers υποστήριξε ότι η Poundland παρέμενε ευάλωτη στον πληθωρισμό και σε ενδεχόμενη υποχώρηση των πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους. Επισήμανε επίσης ότι η αλυσίδα αντιμετώπιζε προβλήματα σταθερότητας επί σειρά ετών και ότι η ίδια είχε στηρίξει το σχέδιο αναδιάρθρωσης τον Ιούλιο του 2025, όταν δεν υπήρχε άλλος χρηματοδότης πρόθυμος να αναλάβει το εγχείρημα.

Ανησυχία για εργαζομένους και προμηθευτές

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο συνδικάτο εργαζομένων στο λιανεμπόριο Usdaw. Ο εκπρόσωπός του, Μπάλι Αουλούκ, χαρακτήρισε την εξέλιξη καταστροφική για τα μέλη του, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι είχαν πρόσφατα λάβει επαίνους από τη διοίκηση για τη συμβολή τους στην προσπάθεια ανάκαμψης της επιχείρησης. Κατηγόρησε, παράλληλα, την Gordon Brothers ότι δεν συνεργάστηκε ουσιαστικά με το συνδικάτο πριν από την απόφαση.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο προσωπικό. Περίπου 2.000 προμηθευτές αναμένεται να χάσουν σημαντικό μέρος των πωλήσεών τους, ενώ διακυβεύονται και εκατομμύρια στερλίνες από πληρωμές για εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Poundland, Μπάρι Γουίλιαμς, εξέφρασε τη λύπη της διοίκησης προς τους συνεργάτες της, αναγνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου απογοητευτικό και για εκείνους.

Ο ανταγωνισμός και οι αποτυχημένες προσφορές

Η Poundland, η οποία ιδρύθηκε πριν από 36 χρόνια και αποτέλεσε την πρώτη και μεγαλύτερη πανεθνική αλυσίδα λιανικής πώλησης στη Βρετανία με ενιαία τιμή, πιέστηκε από τον υψηλό πληθωρισμό και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό. Εκπτωτικά καταστήματα, εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και μεγάλα σούπερ μάρκετ περιόρισαν τα περιθώρια ανάπτυξής της, ενώ τα προβλήματα ρευστότητας επιδεινώθηκαν.

Στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων παρέμειναν δύο ενδιαφερόμενοι για την εξαγορά ολόκληρης της επιχείρησης: ο οικογενειακός όμιλος Martin Property Group από τη Βόρεια Ιρλανδία, που συνεργαζόταν επί περίπου δύο μήνες με την υφιστάμενη διοίκηση, και η γερμανική Zachert Private Equity. Άλλοι υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων η Xyra Group Holdings και η ιρλανδική Innovest, αποχώρησαν από τη διαδικασία.

Η αποτυχία εξεύρεσης αγοραστή πριν από την προθεσμία προστασίας της εταιρείας από τις απαιτήσεις των πιστωτών οδήγησε τελικά στον διορισμό διαχειριστών. Το επόμενο διάστημα θα κρίνει ποια τμήματα της Poundland μπορούν να διασωθούν και πόσα καταστήματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Για χιλιάδες εργαζομένους και προμηθευτές, η αβεβαιότητα ξεκινά στην πιο κρίσιμη περίοδο της χρονιάς για το λιανεμπόριο.

Τα σχέδια για «κάθοδο» στην Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι σε δημοσίευμα των Financial Times από το 2019 είχε γραφτεί ότι η Pepco, που τότε ήταν ιδιοκτήτρια της Poundland, είχε στο πλάνο την επέκταση της βρετανικής αλυσίδας στην Ελλάδα και την Ιταλία, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τριπλασιασμό των πωλήσεων και των κερδών σε βάθος δεκαετίας.

Σύμφωνα με τους FT, η Pepco φέρεται να είχε την περίοδο εκείνη στο «στόχαστρο» την νότια Ευρώπη, καθότι προσέφερε εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη του discount μοντέλου, που ως τότε δεν ήταν ιδιαιτέρως διευρυμένο στην περιοχή.