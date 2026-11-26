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Οι δραματικές διακυμάνσεις στις χρηματιστηριακές αγορές και η αναταραχή στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν οδηγήσει τους πάντες, από τη Σίλικον Βάλεϊ έως τον Λευκό Οίκο, να θέτουν το ίδιο ερώτημα: τι θα συνέβαινε στην οικονομία των ΗΠΑ αν η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης κατέρρεε;

Όπως επισημαίνει σε εκτενή ανάλυσή της η Wall Street Journal, η αμερικανική οικονομία θα δεχόταν ένα επώδυνο πλήγμα, αν και το μέγεθος των επιπτώσεων παραμένει αντικείμενο έντονης συζήτησης μεταξύ οικονομολόγων, επιχειρηματιών και στελεχών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ακόμη και αν η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης αποφύγει ένα απότομο κραχ και απλώς ξεφουσκώσει, πολλοί εκτιμούν ότι μια σημαντική συρρίκνωση των σχετικών επενδύσεων θα μπορούσε να παραλύσει την οικονομική ανάπτυξη.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών και η μαζική κατασκευή κέντρων δεδομένων διατήρησαν τους ρυθμούς ανάπτυξης. Από την εποχή της έκρηξης των σιδηροδρόμων στα τέλη του 19ου αιώνα είχε να αποτελέσει η ανάπτυξη ενός και μόνο νέου κλάδου τόσο μεγάλο μερίδιο του ΑΕΠ. Σύμφωνα με εκτίμηση της Barclays, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αντιστοιχούσαν στο εντυπωσιακό 25% της οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ κατά το τελευταίο έτος. Οι διακυμάνσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων στα χρηματιστήρια, η αύξηση του δανεισμού για κέντρα δεδομένων και οι εκκλήσεις για περιορισμούς στην κατασκευή τους εντείνουν τους φόβους ότι η μεγαλύτερη ατμομηχανή ανάπτυξης της Αμερικής ίσως αρχίσει να χάνει δυνάμεις. Ορισμένοι οικονομολόγοι ανησυχούν μάλιστα ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να αποδειχθούν χειρότερες από εκείνες του κραχ των εταιρειών διαδικτύου (dot-com) στις αρχές της δεκαετίας του 2000, που οδήγησε σε ύφεση.

Το χρηματιστηριακό αποτύπωμα και η κατανάλωση

Οι μετοχές έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 20% από τις αρχές του 2025, κυρίως χάρη στις τοποθετήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι μετοχές που συνδέονται με τον κλάδο έχουν κινηθεί πολύ ταχύτερα από τη συνολική αγορά και φέτος αντιστοιχούν σχεδόν στο ήμισυ του δείκτη S&P 500. «Αυτό αποτελεί έναν ισχυρό ούριο άνεμο για την οικονομία», ανέφερε ο Τζόναθαν Μίλαρ, ανώτερος οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στην Barclays.

Η ανοδική πορεία των αγορών στήριξε την καταναλωτική δαπάνη —τον βασικό μοχλό της αμερικανικής οικονομίας—, καθώς τα νοικοκυριά τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα όταν αυξάνεται ο πλούτος τους. Η κατανάλωση αυξήθηκε με ισχυρό ρυθμό 3,8% το τρίτο τρίμηνο, συμβάλλοντας στην άνοδο του ΑΕΠ κατά 3,4%. Αν αυτός ο παράγοντας εκλείψει, η οικονομική εικόνα σκοτεινιάζει.

Την τελευταία φορά που μια χρηματιστηριακή κατάρρευση πυροδότησε ύφεση στις ΗΠΑ ήταν το σκάσιμο της φούσκας των dot-com, όταν ο δείκτης S&P 500 έχασε περίπου τη μισή του αξία και ο Nasdaq υποχώρησε κοντά στο 80%. Ωστόσο, εκείνη η ύφεση ήταν σχετικά σύντομη, εν μέρει επειδή η ανεργία αυξήθηκε λιγότερο σε σύγκριση με άλλες υφέσεις. Σήμερα, όμως, μια κατάρρευση της τεχνητής νοημοσύνης —πιθανώς λόγω απογοητευτικών κερδών από τα εργαλεία διαλόγου (chatbots) ή υπερπροσφοράς κέντρων δεδομένων— ενδέχεται να αποδειχθεί πιο επώδυνη. Οι μετοχές αποτελούν πλέον μεγαλύτερο ποσοστό της καθαρής περιουσίας των νοικοκυριών: 35%, έναντι 26% στο αποκορύφωμα της φούσκας των dot-com.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών κατείχε το δεύτερο τρίμηνο περισσότερο από το ήμισυ όλων των μετοχών και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που ανήκουν σε ιδιώτες, οδηγώντας και την καταναλωτική δαπάνη. Παράλληλα, ριψοκίνδυνες πρακτικές, όπως ο δανεισμός με ενέχυρο μετοχές, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες. Σε περίπτωση πτώσης των αγορών, εκατομμύρια Αμερικανοί θα περιορίσουν τις δαπάνες τους, επιβραδύνοντας την οικονομία.

Οι επενδύσεις στα κέντρα δεδομένων και ο κρυφός δανεισμός

Οι δαπάνες για την κατασκευή κέντρων δεδομένων και άλλες επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται φέτος να αντιπροσωπεύουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ απ’ ό,τι οι επενδύσεις σε διαδικτυακές υποδομές στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000, με τάση περαιτέρω ανόδου. Οι επενδύσεις αυτές δημιούργησαν θέσεις εργασίας στις κατασκευές και τη μεταποίηση: εταιρείες όπως η Caterpillar (γεννήτριες), η GE Vernova (τουρμπίνες) και η Eaton (ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) κατέγραψαν εκτίναξη εσόδων. «Αγαπάμε τα κέντρα δεδομένων», δήλωσε πρόσφατα ο Ντέιβ Ρέγκνερι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συστημάτων κλιματισμού Trane Technologies.

Ωστόσο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα εξελέγησαν στο Κογκρέσο αρκετοί Δημοκρατικοί έχοντας δεσμευτεί, μεταξύ άλλων, να βάλουν φρένο στην κατασκευή κέντρων δεδομένων. Αν υλοποιήσουν αυτές τις δεσμεύσεις ή αν οι επενδυτές απογοητευτούν από τις προοπτικές κερδοφορίας και οι τεχνολογικοί κολοσσοί πατήσουν απότομα φρένο, οι ΗΠΑ θα χάσουν έναν βασικό κινητήριο μοχλό. Παρ’ όλα αυτά, ο Μίλαρ της Barclays σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά εισαγόμενους μικροεπεξεργαστές, που προσθέτουν ελάχιστα στο εγχώριο ΑΕΠ: η κατασκευή κέντρων δεδομένων πρόσθεσε περίπου 0,5 ποσοστιαία μονάδα στην ανάπτυξη του ΑΕΠ τον τελευταίο χρόνο, οπότε ο μηδενισμός της θα μπορούσε να προκαλέσει ύφεση στην Ταϊβάν, αλλά όχι απαραίτητα στις ΗΠΑ.

Το πόσο βαθιά θα είναι μια ενδεχόμενη ύφεση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ορισμένοι οικονομολόγοι διακρίνουν παραλληλισμούς ανάμεσα στην έκρηξη των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και τη σημερινή αύξηση του δανεισμού για την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλά δάνεια για κέντρα δεδομένων τηρούνται εκτός ισολογισμών και χορηγούνται από μη τραπεζικούς δανειστές, όπως τα επενδυτικά κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών (private equity), που υπόκεινται σε λιγότερους κανόνες δημοσιοποίησης. Επιπλέον, κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών επενδύουν στους ίδιους τους πελάτες τους —μια πρακτική γνωστή ως κυκλική χρηματοδότηση— ενώ οι διασταυρούμενες εγγυήσεις δυσχεραίνουν τον εντοπισμό όσων θα βρεθούν εκτεθειμένοι αν κάποιο δάνειο «κοκκινίσει».

«Δεν κατανοούμε όλες τις διασυνδέσεις», προειδοποίησε ο Τζέρεμι Στάιν, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed. Αν και θεωρεί απίθανη μια κρίση ανάλογη του 2008, εκτιμά ότι το πλήγμα μπορεί να ξεπεράσει εκείνο της φούσκας των dot-com: «Θα στοιχημάτιζα ότι οι οικονομικές επιπτώσεις θα ήταν μεγαλύτερες». Από την πλευρά του, ο Στάιν φαν Νιούερμπουργκ, οικονομολόγος στο Columbia Business School, επισημαίνει ότι επειδή κολοσσοί όπως η Amazon και η Microsoft είναι κερδοφόροι και μέχρι στιγμής χρηματοδοτούν τα κέντρα δεδομένων κυρίως με δικά τους μετρητά, ένα κραχ σήμερα θα προκαλούσε ζημίες μόλις 50 δισ. δολαρίων στα σχετικά δάνεια. Αν όμως ο δανεισμός διογκωθεί όπως αναμένεται, μια κατάρρευση σε δύο χρόνια θα μπορούσε να προκαλέσει ζημίες 2 τρισ. δολαρίων μόνο στα δάνεια, χωρίς να υπολογίζεται η πτώση των μετοχών.

Η επόμενη μέρα και τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια

Ο οικονομολόγος του Χάρβαρντ Τζέισον Φέρμαν υπολογίζει ότι ακόμη και μια πτώση 30% στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις σε συνδυασμό με πλήρη παύση της κατασκευής κέντρων δεδομένων δεν θα αρκούσε για να προκαλέσει ύφεση στις ΗΠΑ, λόγω του υψηλού ποσοστού εισαγωγών στον εξοπλισμό. Το χειρότερο σενάριο για τον ίδιο μοιάζει με την ύφεση των dot-com — κάτι που άλλοι οικονομολόγοι θεωρούν πλέον το καλύτερο δυνατό σενάριο.

Σε περίπτωση κρίσης, πάντως, η Ουάσινγκτον ενδέχεται να μην μπορεί να αμβλύνει τις επιπτώσεις όπως στο παρελθόν. Το δημόσιο ομοσπονδιακό χρέος ξεπέρασε πρόσφατα το 100% του ΑΕΠ, όταν στις παραμονές της κρίσης του 2008 βρισκόταν μόλις στο 35%. Τα χαμηλά επίπεδα χρέους τότε επέτρεψαν στην κυβέρνηση να δανειστεί για να στηρίξει τις τράπεζες και να διατηρήσει υψηλές τις δημόσιες δαπάνες. Σήμερα τα περιθώρια είναι πολύ στενότερα, ενώ οι ανησυχίες των επενδυτών για το ομοσπονδιακό χρέος θα μπορούσαν να κρατήσουν υψηλά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ακόμη και εν μέσω ύφεσης, δυσκολεύοντας τη Fed να τονώσει την οικονομία με χαμηλά επιτόκια. «Δεν είναι ένα παράλογο σενάριο για να το σκεφτεί κανείς», κατέληξε ο Στάιν.

Πηγή: in.gr