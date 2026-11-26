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Η κυβέρνηση της Βραζιλίας υπό τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε χθες Τετάρτη την «αγανάκτησή» της για την απόφαση αυτής των ΗΠΑ να αρχίσει να εξετάζει την επιβολή νέων τελωνειακών δασμών, σε προϊόντα όπως τα αεροσκάφη και η ζάχαρη, που εισάγονται στην αμερικανική αγορά από τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.

Το γραφείο του αντιπροσώπου των ΗΠΑ για το εμπόριο (USTR), υπηρεσία του Λευκού Οίκου, πρότεινε την επιβολή επιπλέον τελωνειακών δασμών σε εισαγόμενα βραζιλιάνικα προϊόντα, ανάμεσά τους και στα πολιτικά αεροσκάφη, προσάπτοντας στην Μπραζίλια ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις αμερικανικές ανησυχίες για τις εμπορικές σχέσεις των δυο κρατών.

«Η Βραζιλία δεν ενδίδει μπροστά σε απειλές αυτού του είδους», τονίζει η βραζιλιάνικη προεδρία

«Η μονομερής απόφαση του USTR αποτελεί απαράδεκτη ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας διμερούς διαπραγμάτευσης σε εξέλιξη», ήταν η αντίδραση της υπηρεσίας επικοινωνίας της βραζιλιάνικης προεδρίας. «Η Βραζιλία δεν ενδίδει μπροστά σε απειλές αυτού του είδους», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας στηλίτευσε την εισήγηση, που όπως το βλέπει σκοπό έχει να «ασκηθεί πίεση» ώστε να τροποποιηθούν ιδίως το ρυθμιστικό πλαίσιο του συστήματος άμεσων πληρωμών PIX και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η ανακοίνωση του USTR καταγράφτηκε προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την επανεκλογή του προέδρου Λούλα στο αξίωμα· κέρδισε τον συντηρητικό υποψήφιο Φλάβιου Μπολσονάρου, τον οποίο υποστήριζε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο γερουσιαστής Μπολσονάρου πλέον βρίσκεται στις ΗΠΑ.

«Μέτρα αμοιβαιότητας»

Η κυβέρνηση του προέδρου Λούλα υπογράμμισε πως διαπραγματεύεται με «καλή πίστη» με τις ΗΠΑ για πάνω από έναν χρόνο, θυμίζοντας πως είχαν συμφωνήσει με τον αμερικανό ομόλογό του να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας για τα εμπορικά ζητήματα.

Μολαταύτα οι όροι ενδεχόμενης εμπορικής συμφωνίας που είχε υποσχεθεί να παρουσιάσει η Ουάσιγκτον στην Μπραζιλία «δεν στάλθηκαν» ποτέ, παρά τα επανειλημμένα βραζιλιάνικα αιτήματα, προστίθεται.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας σημείωσε πως θα συνεχίσει να επιδιώκει «λύση μέσω διαπραγματεύσεων», χωρίς ωστόσο να αποκλείει ενδεχόμενη προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και «μέτρα αμοιβαιότητας», σε περίπτωση που αυτή των ΗΠΑ προχωρήσει στην «παράνομη και άδικη» επιβολή των νέων δασμών.

Πηγή: ΑΠΕ