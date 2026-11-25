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Σε αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης για τον Κλάας Νοτ, τον Ολλανδό υποψήφιο για την προεδρία της ΕΚΤ, βρίσκονται οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, καθώς επιχειρούν να αποφύγουν μια ανοιχτή ψηφοφορία μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών. Οι διαβουλεύσεις επικεντρώνονται στην εξασφάλιση ενός άλλου σημαντικού διεθνούς αξιώματος για τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, την ώρα που ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος εμφανίζεται να έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των ισχυρότερων ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Η διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία αναμένεται να αποχωρήσει από την ηγεσία της ΕΚΤ τον Φεβρουάριο, έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη διαπραγμάτευση για την κατανομή των κορυφαίων θέσεων στην ευρωπαϊκή νομισματική αρχιτεκτονική. Γαλλία και Γερμανία έχουν ήδη συμφωνήσει σε ένα πακέτο υποψηφιοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο την προεδρία της ΕΚΤ, αλλά και δύο σημαντικές θέσεις στο εκτελεστικό συμβούλιό της.

Η γαλλογερμανική συμφωνία και η αντίδραση της Ολλανδίας

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο Ερνάντες ντε Κος προορίζεται να αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ. Παράλληλα, η Γαλλίδα οικονομολόγος Λοράνς Μπουν προτείνεται για τη θέση της Ιζαμπέλ Σνάμπελ στο εκτελεστικό συμβούλιο, με αρμοδιότητα τις λειτουργίες της αγοράς, ενώ ο Γερμανός οικονομολόγος Μάρκους Μπρούννερμαϊερ προορίζεται να διαδεχθεί τον Φίλιπ Λέιν στη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου.

Το πακέτο αναμένεται να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, δηλαδή τη στήριξη τουλάχιστον 16 κρατών της Ευρωζώνης που εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της. Ωστόσο, η Ολλανδία δεν έχει αποδεχθεί την υποχώρηση του υποψηφίου της. Η κυβέρνηση της Χάγης εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την απόφαση του Βερολίνου να στηρίξει τελικά τον Ισπανό αντί του Νοτ, ο οποίος δεν έχει αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Εάν το ζήτημα δεν διευθετηθεί σε επίπεδο πρεσβευτών της Ευρωζώνης, η συζήτηση ενδέχεται να μεταφερθεί στη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, πάντως, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι ο Ολλανδός υποψήφιος θα ηττηθεί.

Η ΕΚΤ και το ενδεχόμενο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Μία από τις λύσεις που εξετάζονται είναι να προταθεί στον Νοτ η θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), του οργανισμού με έδρα το Λουξεμβούργο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης για τη χρηματοδοτική στήριξη κρατών-μελών.

Η θέση κατέχεται σήμερα από τον Λουξεμβούργιο Πιερ Γκραμένια, του οποίου η πενταετής θητεία ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2027, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο Νοτ, μετά την αποχώρησή του από την ολλανδική κεντρική τράπεζα το 2025, ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου μερικής απασχόλησης στον ESM.

Η συγκεκριμένη επιλογή, ωστόσο, δεν είναι χωρίς πολιτικές δυσκολίες. Για την ανάδειξη επικεφαλής του οργανισμού απαιτείται η υποστήριξη χωρών που αντιπροσωπεύουν το 80% του καταβεβλημένου κεφαλαίου του. Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, τρεις από τους μεγαλύτερους μετόχους του, έχουν προγραμματισμένες εκλογικές αναμετρήσεις τους επόμενους μήνες. Έτσι, οι σημερινές δεσμεύσεις τους ενδέχεται να μην έχουν την ίδια ισχύ όταν θα έρθει η ώρα της επιλογής.

Μια ακόμη πιθανή εξέλιξη αφορά την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), γνωστή και ως «κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών». Εφόσον ο Ερνάντες ντε Κος αναλάβει την ΕΚΤ, θα δημιουργηθεί κενή θέση στην ηγεσία της BIS. Ωστόσο, η επιλογή του επικεφαλής της αποτελεί διεθνή διαδικασία και δεν μπορεί να αποφασιστεί αποκλειστικά από τις χώρες της Ευρωζώνης.

Οι διαπραγματεύσεις αποτυπώνουν πόσο στενά συνδέεται η επιλογή της ηγεσίας της ΕΚΤ με τις ισορροπίες ισχύος μεταξύ των κρατών-μελών. Το ζητούμενο για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι πλέον να εξασφαλίσουν ομαλή μετάβαση μετά την αποχώρηση της Λαγκάρντ, χωρίς μια δημόσια αντιπαράθεση που θα αναδείκνυε τις διαφωνίες τους.