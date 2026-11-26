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Οι τελευταίοι δασμολογικοί συντελεστές των ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη υποδηλώνουν ότι η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να προσφέρει στην Ινδία ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, εφόσον το Νέο Δελχί συμφωνήσει να οριστικοποιήσει μια εμπορική συμφωνία που εκκρεμεί εδώ και καιρό.

Ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ πρότεινε δασμούς 18% για το Μπαγκλαντές, την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, καθώς και 20% για την Κίνα και το Βιετνάμ, ανάλογα με τις αντίστοιχες συμφωνίες τους, παρέχοντας έτσι πλεονέκτημα στους Ινδούς εξαγωγείς

Το Γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών (USTR) πρότεινε δασμό 17% στις ινδικές εξαγωγές, εφόσον το Νέο Δελχί «καταλήξει σε Συμφωνία Αμοιβαίου Εμπορίου» με την Ουάσιγκτον. Πρόσθεσε ότι, χωρίς εμπορική συμφωνία, η Ινδία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δασμούς έως και 25% στο πλαίσιο των ερευνών βάσει του Άρθρου 301, οι οποίες αφορούν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που βλάπτει τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, το USTR πρότεινε δασμούς 18% για το Μπαγκλαντές, την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, και 20% για την Κίνα και το Βιετνάμ, υπό την προϋπόθεση της σύναψης των αντίστοιχων εμπορικών συμφωνιών, παρέχοντας έτσι στην Ινδία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών εξαγωγέων.

Οι ΗΠΑ αναμένουν ότι η ανακοίνωση ενός χαμηλότερου δασμολογικού συντελεστή θα ενθαρρύνει το Νέο Δελχί να υπογράψει εμπορική συμφωνία πριν από τη σύνοδο της G20, δήλωσε στο CNBC ο Άτμαν Τριβέντι, εταίρος της εταιρείας DGA Albright Stonebridge Group με έδρα την Ουάσιγκτον.

Η Ινδία πέτυχε «καλύτερη συμφωνία με την Ουάσινγκτον από ό,τι οι κύριοι ανταγωνιστές της», και αυτό μπορεί να αρκεί για την ινδική κυβέρνηση «να κηρύξει νίκη και να εξασφαλίσει εσωτερική υποστήριξη για τη συμφωνία», δήλωσε ο Τριβέντι.

Τον Φεβρουάριο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει μια συμφωνία με την Ινδία, ισχυριζόμενος ότι το Νέο Δελχί είχε αποδεχτεί να «αγοράζει αμερικανικά προϊόντα» σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, αφού οι ΗΠΑ συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς στο 18% από το προηγούμενο 50%.

Πίεση ΗΠΑ στην Ινδία

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ παρέμενε σε εκκρεμότητα, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι υπήρχε ελάχιστος περιθώριος για παραχωρήσεις, ενώ η ακύρωση των δασμών του Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στο Νέο Δελχί να απαιτήσει προτιμησιακούς δασμούς που του παρέχουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.

«Η σημερινή ανακοίνωση αυξάνει την επείγουσα ανάγκη επίτευξης συμφωνίας», δήλωσε στο CNBC ο Ρόνακ Ντ. Ντεσάι, επισκέπτης ερευνητής στο Hoover Institution του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Πρόσθεσε ότι, ενώ η προοπτική ενός δασμού 17% μπορεί να ενισχύσει τα οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της συμφωνίας, η απειλή ενός δασμού 25% θα μπορούσε να προκαλέσει ευαισθησία στην ινδική κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση Μόντι θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε οποιαδήποτε εντύπωση ότι η Ινδία υποχωρεί υπό αμερικανική πίεση», δήλωσε ο Ντεσάι.

Το υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας δήλωσε την Τετάρτη ότι «δεν διαθέτει διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε κανέναν τομέα», αρνούμενο τα πορίσματα της έρευνας του USTR, αλλά πρόσθεσε ότι παραμένει προσηλωμένο στη «στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την ταχεία σύναψη της διμερούς εμπορικής συμφωνίας Ινδίας-ΗΠΑ».

Παρά το γεγονός ότι η Ινδία αντιμετωπίζει υψηλούς δασμούς, οι οποίοι αυξήθηκαν στο 50%, το εμπορικό πλεόνασμα του Νέου Δελχί έναντι των ΗΠΑ αυξήθηκε στα 57,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 από 45,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν τον Δεκέμβριο στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής των ηγετών της G20 στη Φλόριντα, και αρκετοί ειδικοί πιστεύουν ότι οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν να σφραγίσουν τη εμπορική συμφωνία στο περιθώριο της συνόδου κορυφής.