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Σε ένα περιβάλλον όπου η κλιματική κρίση, η γεωπολιτική αστάθεια, η αύξηση του κόστους παραγωγής, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η μεταβλητότητα των αγορών διαμορφώνουν ένα σύνθετο πλαίσιο για τους παραγωγούς, η ανθεκτικότητα αναδεικνύεται σε βασικό ζητούμενο για τον αγροτικό τομέα.

Οι προκλήσεις, το σχέδιο και οι ευκαιρίες που διαμορφώνονται θα βρεθούν στο επίκεντρο του 8ου OT FORUM, με θέμα «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου στον χώρο του Παλαιού Καπνεργοστασίου και θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr και το in.gr .

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

Στα μέτρα ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα αλλά και το στοίχημα της ανθεκτικότητας της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας θα αναλύσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς.

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες

Η νέα προσέγγιση για την αγροτική ανθεκτικότητα στηρίζεται στην ανάγκη να περάσει ο τομέας από την αποσπασματική διαχείριση των κρίσεων σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και στήριξης. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αποκατάσταση των ζημιών μετά από μια κρίση αλλά η δημιουργία ενός παραγωγικού μοντέλου που θα μπορεί να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις.

Από την επάρκεια νερού και τη διαχείριση των φυσικών πόρων μέχρι την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος, η ανθεκτικότητα συνδέεται πλέον με το σύνολο της αγροτικής οικονομίας.

Η βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, η διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού και η δυνατότητα των παραγωγών να συνεχίσουν να καλλιεργούν υπό συνθήκες αυξανόμενου κόστους και κλιματικής αβεβαιότητας αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου. Την ίδια στιγμή προτεραιότητα αποτελεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ώστε οι ενισχύσεις να φτάνουν έγκαιρα και με διαφάνεια στους πραγματικούς δικαιούχους.

Κρίσιμες είναι και οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση και στην προστασία του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, αλλά και η ενίσχυση των συλλογικών και συνεταιριστικών σχημάτων.

Έτσι, η ανθεκτικότητα δεν σημαίνει απλώς ότι ο αγροτικός τομέας θα αντέχει στις κρίσεις, αλλά πώς θα μπορεί να συνεχίσει να παράγει, να εξασφαλίζει εισόδημα, να επενδύει και να εξελίσσεται. Σε αυτή τη βάση, το σχέδιο για την επόμενη ημέρα της γεωργίας θα πρέπει να μετατρέψει τις προκλήσεις σε πραγματικές ευκαιρίες.