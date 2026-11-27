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Πόροι συνολικού ύψους 78.120.650 ευρώ κατανέμονται στην Κρήτη, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), της οποίας προεδρεύει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος.

Η χρηματοδότηση αφορά κυρίως στην αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν τα πρωτοφανή ακραία καιρικά φαινόμενα και οι πλημμύρες της 1ης έως 4ης Οκτωβρίου 2026 και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού, καθώς και στην κάλυψη ζημιών από προγενέστερες φυσικές καταστροφές.

Τα έργα

Τα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού, δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου, στον καθαρισμό και τη διευθέτηση ρεμάτων και ποταμών, στην αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και ομβρίων υδάτων, στην άρση κατολισθήσεων και καταπτώσεων, στην αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων, καθώς και σε έργα πρόληψης, όπως φράγματα ανάσχεσης και αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030, συνολικού προϋπολογισμού 800 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών σε όλη την επικράτεια. Μέσω αυτού χρηματοδοτούνται έργα αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές Περιφερειών, Δήμων και φορέων τους, αλλά και παρεμβάσεις πρόληψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας. Οι πόροι κατανέμονται με ενιαίους κανόνες και ταχείες διαδικασίες, κατόπιν εισήγησης της ΚΕΚΑ, ώστε η χρηματοδότηση να φτάνει γρήγορα στις πληγείσες περιοχές.