Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Παρά τις ασθενέστερες τάσεις που καταγράφονται το 2026, η διοίκηση του Τιτάν παραμένει προσηλωμένη στους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς στόχους της, όπως προκύπτει από τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών, τα βασικά σημεία της οποίας παρουσιάζει η Optima Bank.

Ο όμιλος διατηρεί τον στόχο για EBITDA ύψους 1 δισ. ευρώ το 2029, ο οποίος αντιστοιχεί σε σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης 11%–13%, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 6,8% ετησίως, την απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων (ROCE) να διαμορφώνεται στο 14%–18% και τον δείκτη μόχλευσης μεταξύ 1,5 και 2 φορές.

Παράλληλα, η διοίκηση επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις της για το 2026, αναμένοντας αύξηση των EBITDA με μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και την επιβάρυνση από το ενεργειακό κόστος.

Από πού θα προέλθουν τα πρόσθετα EBITDA

Σύμφωνα με την Optima Bank, ο Τιτάν στοχεύει σε πρόσθετα EBITDA άνω των 400 εκατ. ευρώ έως το 2029, στηριζόμενη σε τρεις βασικούς άξονες. Περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από την τιμολογιακή πολιτική και τους όγκους πωλήσεων, άνω των 150 εκατ. ευρώ από τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αντίστοιχο ποσό από εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Οι εξαγορές έχουν ήδη συνεισφέρει περίπου 45 εκατ. ευρώ στα EBITDA του 2026, ενώ οι συνολικές συνέργειες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ έως το 2029. Από αυτές, περίπου 30 εκατ. ευρώ συνδέονται με την Keystone και 25 εκατ. ευρώ με τις δραστηριότητες στην Τουρκία, ενώ πρόσθετα οφέλη αναμένονται από άλλες πρόσφατες εξαγορές και επεκτάσεις της παραγωγικής δυναμικότητας.

Σημαντική συνεισφορά αναμένεται και από το πρόγραμμα Project Prime, το οποίο στοχεύει σε σωρευτικά οφέλη 150 εκατ. ευρώ έως το 2029, εκ των οποίων τα 60 εκατ. ευρώ αναμένονται ήδη εντός του 2026, μέσω του ελέγχου του κόστους και εσωτερικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Συμπληρωματικά, το Project Spark προβλέπει ετήσια εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών ύψους 45 εκατ. ευρώ και εξοικονόμηση κεφαλαιουχικών δαπανών 75 εκατ. ευρώ έως το 2030. Μέσω του Project Pulse, ο όμιλος επιδιώκει βελτίωση των ταμειακών ροών από τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης κατά 50–70 εκατ. ευρώ έως το 2029.

Η ρευστότητα και τα δικαιώματα εκπομπών CO₂

Η Optima Bank επισημαίνει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Τιτάνα, με τη διαθέσιμη ρευστότητα να ανέρχεται στα 551 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 174 εκατ. ευρώ αφορούν ταμειακά διαθέσιμα και 377 εκατ. ευρώ μη χρησιμοποιηθείσες πιστωτικές γραμμές. Ο όμιλος διαθέτει επίσης πρόσθετες γραμμές χρηματοδότησης ύψους 306 εκατ. ευρώ.

Περίπου το 74% του ακαθάριστου δανεισμού αφορά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου, με λήξη τον Δεκέμβριο του 2030.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά της διοίκησης στα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που διαθέτει ο όμιλος, αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, εάν αυτά συνυπολογίζονταν ως περιουσιακό στοιχείο στην εκτίμηση της μόχλευσης, ο σχετικός δείκτης θα υποχωρούσε περίπου στη μία φορά.

Επιφυλακτική για τις ΗΠΑ έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027

Πιο συγκρατημένη εμφανίζεται η διοίκηση του Τιτάν όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της αμερικανικής αγοράς. Αναμένει χαμηλότερη ζήτηση το 2027, ενώ, υπό την παραδοχή δύο αυξήσεων επιτοκίων στις ΗΠΑ, δεν θεωρεί πιθανή μια ουσιαστική ανάκαμψη πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027 ή το 2028.

Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς, ωστόσο, εξακολουθούν να στηρίζονται στις επενδύσεις σε υποδομές, ιδιαίτερα σε έργα ύδρευσης, στην ανάπτυξη των data centers, στην ανεπαρκή προσφορά κατοικιών και στις ευνοϊκές δημογραφικές τάσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κλάδου για την περιοχή του Μέσου Ατλαντικού των ΗΠΑ, η ζήτηση τσιμέντου αναμένεται να καταγράψει μείωση μεταξύ 1% και 3% την περίοδο 2026–2027. Αντίθετα, η ζήτηση από έργα υποδομών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1%–2%, ενώ στις εμπορικές κατασκευές αναμένεται αύξηση 2%–4%, με τη συμβολή των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων.

Η Φλόριντα εξακολουθεί να επωφελείται από την εσωτερική μετανάστευση στις ΗΠΑ.

Στο μέτωπο της παραγωγής, ο Τιτάνας προχωρά στην προσθήκη δυναμικότητας 300.000 τόνων στην αμερικανική αγορά, ενώ η Keystone διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα κλίνκερ περίπου 990.000 τόνων.

Αναβαθμίζεται ο εξαγωγικός ρόλος της Αιγύπτου και της Τουρκίας

Η Αίγυπτος και η Τουρκία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία ως εξαγωγικές βάσεις προς τις ΗΠΑ, καθώς το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα αυξάνεται λόγω των εργατικών δαπανών, του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ και της ενέργειας.

Στην Αίγυπτο, τα νέα σιλό είναι ήδη έτοιμα να υποστηρίξουν την εξαγωγική δραστηριότητα.

Στην Τουρκία, ο Τιτάν διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα τσιμέντου 2,5 εκατ. τόνων, με δυνατότητα επέκτασης κατά επιπλέον 2,5 εκατ. τόνους. Οι συνέργειες από τις δραστηριότητες στη χώρα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στα 25 εκατ. ευρώ έως το 2029.

Στη Γαλλία, η δυναμικότητα άλεσης κλίνκερ ανέρχεται σε 600.000 τόνους, με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα να έχει αποφέρει EBITDA περίπου 10 εκατ. ευρώ το 2025.

Ενισχύει τη θέση του στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, ο Τιτάνας έχει προχωρήσει σε τρεις εξαγορές στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι τρεις μονάδες έτοιμου σκυροδέματος.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τη θέση του ομίλου στην αγορά της Αθήνας, όπου οι δυσκολίες αδειοδότησης και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατάλληλων εκτάσεων δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη νέας παραγωγικής δυναμικότητας.

Επενδύσεις στην ενέργεια και την απανθρακοποίηση

Στο μέτωπο της απανθρακοποίησης, ο Τιτάν στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού υποκατάστασης συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά καύσιμα από περίπου 20% σήμερα σε άνω του 50% έως το 2030, με επενδύσεις ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο όμιλος στοχεύει στην ανάπτυξη αιολικής ισχύος 55 MW έως το 2029, η οποία αναμένεται να καλύπτει περίπου το 50% των αναγκών ηλεκτροδότησης δύο εργοστασίων.

Στην Τουρκία προβλέπεται η ανάπτυξη φωτοβολταϊκής ισχύος 100 MW, με στόχο την κάλυψη περίπου του 50% των τοπικών αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια.

Στην Αίγυπτο, από το τέταρτο τρίμηνο του 2027 προβλέπεται η ενεργοποίηση σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) ισχύος 20 MW, η οποία θα καλύπτει περίπου το 20% των ενεργειακών αναγκών, ενώ έως το 2029 στοχεύει και στην ανάπτυξη δυναμικότητας 10 MW μέσω συστημάτων ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας.