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Με στόχο να αναδειχθεί έως το 2030 σε έκτη τουριστική δύναμη της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσίασε νέα τουριστική ταυτότητα και καμπάνια. Το «More Greece to Discover» απευθύνεται στο ευρωπαϊκό κοινό και το «Όλη η Ελλάδα εδώ» στους Έλληνες ταξιδιώτες. Και τα δύο μηνύματα προβάλλουν μια περιοχή που συνδυάζει ακτές και νησιά με βουνά, υγροτόπους, πολιτισμό και γαστρονομία, με στόχο περισσότερους επισκέπτες όλο τον χρόνο και ευρύτερη διάχυση των οφελών της ανάπτυξης.

Η καμπάνια παρουσιάστηκε χθες στην Αθήνα από τον περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, παρουσία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη. Η Περιφέρεια επιδιώκει να αναδειχθεί σε έκτη τουριστική δύναμη και να διατηρήσει την πρώτη θέση στην περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη μεταξύ των Περιφερειών που ακολουθούν τους πέντε ήδη ανεπτυγμένους προορισμούς. Η επίδοση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κριθεί όχι μόνο από τις αφίξεις, αλλά και από τη μέση διάρκεια παραμονής, τη δαπάνη ανά επίσκεψη και την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας και στις τέσσερις εποχές.

Η νέα ταυτότητα διαμορφώθηκε με βάση τη μελέτη της φύσης, του πολιτισμού και των ανθρώπων της περιοχής, καθώς και απόψεις επαγγελματιών, φορέων και πολιτών που συμμετείχαν στην Πλατφόρμα Συμμετοχής και Συνεργασίας Τουρισμού. Η στρατηγική συνδέει την Περιφέρεια με το διεθνές brand της Ελλάδας και παράλληλα αναδεικνύει τους επιμέρους προορισμούς της. Οι ήδη καθιερωμένοι προβάλλονται ως αιχμή, ενώ οι λιγότερο αναγνωρισμένοι παρουσιάζονται ως νέες προτάσεις.

Το ευρωπαϊκό κοινό

Προς το ευρωπαϊκό κοινό, το «More Greece to Discover» απευθύνεται σε ταξιδιώτες που γνωρίζουν και αγαπούν την Ελλάδα και τους καλεί να κινηθούν «λίγο πιο βόρεια, λίγο πιο ανατολικά». Η καμπάνια υπερβαίνει την εικόνα του καλοκαιρινού προορισμού, προβάλλοντας μαζί με τις ακτές και τα νησιά του Αιγαίου δάση, βουνά, ποτάμια, λίμνες και υγροτόπους με φλαμίνγκο και σπάνια πουλιά. Στο ίδιο αφήγημα εντάσσονται καταρράκτες, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία διαφορετικών εποχών, ιστορικές πόλεις, παραδοσιακοί οικισμοί, τοπική κουζίνα και οινοποιεία. «Not another Greece. More of it» είναι η φράση που συνοψίζει την ιδέα: όχι μια διαφορετική Ελλάδα, αλλά περισσότερη από αυτήν που ήδη αγαπά ο επισκέπτης.

Για το ελληνικό κοινό, το «Όλη η Ελλάδα εδώ» θέτει ένα ερώτημα: πόσοι γνωρίζουν πραγματικά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη; Η καμπάνια αντιπαραβάλλει οικείες εικόνες της ελληνικής φιλοξενίας με απρόσμενες όψεις της περιοχής: καταρράκτες σε νησί του Αιγαίου, ένα δέλτα γεμάτο πουλιά ή μια διαδρομή που ενώνει τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Βυζάντιο. Έτσι, επιχειρεί να παρουσιάσει τον προορισμό ως τόπο όπου ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει ξανά τη χώρα.

Ο περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης συνέδεσε τον τουρισμό με την τοπική οικονομία και την παραμονή των νέων στον τόπο τους. «Η οικονομία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στηρίζεται διαχρονικά στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι ο τουρισμός κατανέμει εισόδημα και απασχόληση σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημιουργεί ζήτηση για την αγροδιατροφή και το εμπόριο. Το όραμα «Τουρισμός παντού, αξία για όλους», είπε, αποτελεί δέσμευση ώστε «η αξία που δημιουργεί να φτάνει στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους και στις τοπικές κοινωνίες του τόπου μας».

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι το υπουργείο εφαρμόζει «ένα μείγμα πολιτικής για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας». Για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό σημείωσε ότι καθορίζει κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε περιοχής και την προώθηση ποιοτικών επενδύσεων. «Θέλουμε να προστατεύσουμε την αξία των προορισμών μας όπου υπάρχουν πιέσεις και να δημιουργήσουμε νέα προοπτική εκεί όπου υπάρχει δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης», είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «μία γεωγραφικά πιο ισόρροπη ανάπτυξη» και τουρισμό που απλώνεται σε μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου.