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Τις πόρτες του άνοιξε το κατάστημα της Kiko Milano στη Σλοβακία, διευρύνοντας το δίκτυο των καταστημάτων για το ιταλικό brand ομορφιάς και ενισχύοντας την εξωστρέφειά του.

Ο κλάδος των καλλυντικών κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο που αγγίζει το 13%, στις πωλήσεις του ομίλου που διατηρεί ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό μοντέλο με παρουσία σε έξι χώρες και συνεργασίες με περισσότερα από 100 διεθνή brands.

Εξάλλου ο όμιλος Fais που «τρέχει» την Kiko Milano στην Ελλάδα και σε χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ετοίμαζε το προηγούμενο διάστημα το πρώτο αυτό κατάστημα στο εμπορικό κέντρο Aupark Bratislava, παράλληλα με νέα σημεία στην εγχώρια αγορά.

Η στρατηγική για την Kiko Milano

Ήδη από τον προηγούμενο Μάιο, ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου Fais, Χασδάι Καπόν, είχε δώσει το στίγμα της επεκτατικής στρατηγικής ανάπτυξης για συγκεκριμένα brands του ομίλου σε χώρες του εξωτερικού.

«Είμαστε διαρκώς με τα μάτια μας ανοιχτά σε πολύ στοχευμένες περιοχές των Αθηνών και της Ελλάδας, όπως και στο εξωτερικό, ειδικότερα στην Τσεχία και τη Σλοβακία», ανέφερε ο κ. Καπόν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Ομίλου σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, δίνοντας έμφαση στην επέκταση της Kiko Milano και της Levi’s.

Με την προσθήκη της Σλοβακίας, το δίκτυο της Kiko Milano εκτείνεται πλέον σε έξι χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία και Σλοβακία.

Η ιδέα πίσω από την Kiko Milano

Από την εξαγορά της από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων L Catterton από την ιδρυτική οικογένεια Percassi το 2024, η Kiko Milano εμφανίζει ανοδική πορεία διεθνώς καθώς έχει ξεπεράσει το 1 δισ. σε πωλήσεις το 2025 και ετοιμάζεται για το μεγάλο άλμα στις ΗΠΑ, με το άνοιγμα των πρώτων καταστημάτων σε Νέα Υόρκη και Μαιάμι, αλλά και την είσοδο στο ιστορικό Macy’s της Herald Square από τις αρχές Ιουνίου.

Με τις πωλήσεις του τομέα των καλλυντικών να έχουν αυξηθεί κατά 11% το 2025, φτάνοντας τα 30,2 εκατ., με την συνεισφορά των καλλυντικών προϊόντων στις πωλήσεις του Ομίλου Fais για το 2025, να ανέρχεται σε 13,4%, η Kiko Milano που έκανε την είσοδό της στην ελληνική αγορά πριν από έξι χρόνια, βρίσκεται σε τροχιά συνεχούς ανάπτυξης.

Σήμερα το ιταλικό brand διαθέτει 36 φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα, ενώ μετά την είσοδο στη Σλοβακία το συνολικό δίκτυο ανέβηκε σε 57 σημεία πώλησης σε έξι χώρες.

Παράλληλα λειτουργεί το e-shop σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία ενώ αναμένονται σε Βουλγαρία, Τσεχία και Σλοβακία.