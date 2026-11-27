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Μια σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών στην Κίνα καταγράφεται στην πιστωτική αγορά της χώρας. Τα νοικοκυριά περιορίζουν τον δανεισμό τους και χρησιμοποιούν μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων χρημάτων για την αποπληρωμή παλαιότερων υποχρεώσεων, αντί να τα κατευθύνουν σε αγορές και κατανάλωση. Η τάση αυτή έχει επιταχυνθεί το 2026, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, αναφέρουν οι FT.

Σύμφωνα με στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, τα συνολικά δάνεια των νοικοκυριών για καταναλωτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών, μειώθηκαν κατά 1,6 τρισ. γουάν, περίπου 240 δισ. δολάρια, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Το υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 56,6 τρισ. γουάν, ή περίπου 8,5 τρισ. δολάρια. Η πτώση είναι πολύ μεγαλύτερη από την ετήσια μείωση των 500 δισ. γουάν που είχε καταγραφεί το 2025, την πρώτη αντίστοιχη υποχώρηση στα διαθέσιμα στοιχεία της Wind από το 2005.

Η αποπληρωμή στεγαστικών επεκτείνεται στα καταναλωτικά δάνεια

Η απομόχλευση των νοικοκυριών ξεκίνησε από την αγορά ακινήτων. Η παρατεταμένη κρίση στον κλάδο έχει οδηγήσει πολλούς ιδιοκτήτες στην αποπληρωμή στεγαστικών δανείων, ενώ η αξία των κατοικιών υποχωρεί. Το συνολικό υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων έχει μειωθεί κατά περίπου 8% από την κορύφωσή του το 2023, όταν είχε φτάσει τα 39 τρισ. γουάν.

Πλέον, όμως, η τάση επεκτείνεται και σε άλλες μορφές δανεισμού. Τα μη στεγαστικά καταναλωτικά δάνεια, στα οποία περιλαμβάνονται πιστωτικές κάρτες και χρηματοδοτήσεις αυτοκινήτων, μειώθηκαν κατά 600 δισ. γουάν μέσα στους τελευταίους τέσσερις τριμήνους, φτάνοντας τα 20,7 τρισ. γουάν.

Ο Ρόμπιν Σινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Morgan Stanley για την Κίνα, επισήμανε στους FT ότι η εξέλιξη δεν αποτελεί απλώς μια υγιή προσαρμογή των ισολογισμών λόγω αύξησης των εισοδημάτων. Όπως εξηγεί, τα νοικοκυριά περιορίζουν τις καταναλωτικές δαπάνες και κατευθύνουν τα χρήματα στην αποπληρωμή χρεών. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για μια ασυνήθιστα γρήγορη συρρίκνωση του ανεξόφλητου καταναλωτικού δανεισμού.

Αδύναμη κατανάλωση στην Κίνα πιέζει την ανάπτυξη

Η επιφυλακτικότητα αποτυπώνεται και στα στοιχεία των λιανικών πωλήσεων. Τον Οκτώβριο του 2026 αυξήθηκαν μόλις κατά 0,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την κινεζική στατιστική υπηρεσία. Για το σύνολο του πρώτου δεκαμήνου, η αύξηση περιορίστηκε στο 1%. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει αδύναμη, παρά τις προσπάθειες του Πεκίνου να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα.

Η πτώση των τιμών των ακινήτων επιβαρύνει περαιτέρω την ψυχολογία των καταναλωτών. Όταν τα νοικοκυριά βλέπουν την περιουσία τους να χάνει αξία, αισθάνονται λιγότερο ασφαλή και αναβάλλουν μεγάλες αγορές. Παράλληλα, η αβεβαιότητα για τις μελλοντικές τιμές κατοικιών ενισχύει το κίνητρο αποπληρωμής δανείων αντί ανάληψης νέων υποχρεώσεων.

Το δίλημμα του Πεκίνου

Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε στοχευμένα μέτρα, μεταξύ των οποίων επιδότηση επιτοκίων για ορισμένα στεγαστικά δάνεια. Ωστόσο, οι περιορισμοί στην αξία των επιλέξιμων κατοικιών περιορίζουν την εμβέλεια της παρέμβασης. Αναλυτές δεν αναμένουν ότι η αγορά ακινήτων στην Κίνα θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάκαμψης μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με οικονομολόγους, είναι εάν η Κίνα θα προχωρήσει σε ευρύτερα μέτρα τόνωσης της κατανάλωσης. Η αποπληρωμή χρεών μπορεί να καταστήσει τα νοικοκυριά οικονομικά ισχυρότερα σε βάθος χρόνου. Βραχυπρόθεσμα, όμως, η αυξημένη αποταμίευση και η αναβολή αγορών στερούν από την οικονομία έναν κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης: την εγχώρια ζήτηση.