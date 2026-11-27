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Με επενδύσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν συνολικά τα 1,15 δισ. ευρώ έως το 2030, η ELLA Resorts επιταχύνει την ανάπτυξή της στην Ελλάδα και προετοιμάζει το άνοιγμά της σε αγορές της Μεσογείου.

Στόχος του ομίλου, ο οποίος αποτελεί τον ξενοδοχειακό βραχίονα της H.I.G. Capital, είναι με έδρα την Ελλάδα, να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο 10.000 δωματίων σε τέσσερις χώρες και δέκα προορισμούς, επενδύοντας σε παραθαλάσσια ακίνητα που ανακαινίζονται και επανατοποθετούνται στην αγορά ως lifestyle resorts.

Η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει επενδύσεις περίπου 450 εκατ. ευρώ από το 2021 και σχεδιάζει επιπλέον 700 εκατ. ευρώ έως το 2030, όπως ανέφεραν σε χθεσινή εκδήλωση της Ella Resorts o Κωστής Σιδερής CEO ELLA Resorts και ο Πάνος Αλμυράντης, Chief Operations and Commercial Officer, ELLA Resorts.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2021 και ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη, την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των μονάδων.

Στην Ελλάδα έχει παρουσία σε έξι προορισμούς: Ρόδο, Κρήτη, Κέρκυρα, Κω, Αθήνα και Ζάκυνθο. Το βασικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει εννέα resorts με 3.847 δωμάτια και σουίτες, χωρίς να υπολογίζονται τέσσερις επιπλέον μονάδες στην Κω που ανήκαν στον Ομιλο Κυπριώτη, συνολικής δυναμικότητας 812 δωματίων. Τέσσερα resorts, με 1.539 δωμάτια, λειτουργούν ήδη, ενώ πέντε μονάδες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Στη Ρόδο λειτουργούν τα Ella Helea, οικογενειακό resort 623 δωματίων, και Ella Elissa, μονάδα 209 δωματίων για ενηλίκους.

Στην Κρήτη, το Ella Rocrita, πρώην Aldiana Club, άνοιξε το 2026 μετά την ανακαίνιση και επέκτασή του και διαθέτει 358 δωμάτια. Στην Κέρκυρα λειτουργεί από το 2025 το Ella Alkyna, 349 δωματίων, ενώ τον Μάιο του 2027 έχει προγραμματιστεί να ανοίξει το Ella Elyra, το πρώην Pelekas Monastery.

Το πεντάστερο ξενοδοχείο θα διαθέτει 171 δωμάτια και σουίτες και θα απευθύνεται σε επισκέπτες άνω των 16 ετών.

Οι νέες επενδύσεις

Στην Κέρκυρα προχωρά επίσης η ανακαίνιση και επέκταση του Ella Veneta, πρώην Capo di Corfu. Από τα 296 δωμάτια που διαθέτει σήμερα, θα φτάσει στα 630 μέσα από δύο φάσεις εργασιών, με λειτουργία το 2028. Στην Κω, από τις πέντε μονάδες του ομίλου Κυπριώτη, δρομολογείται η ανακαίνιση του παραθαλάσσιου Kipriotis Village, 709 δωματίων· οι άλλες τέσσερις λειτουργούν με εξωτερικό συνεργάτη και όπως είπε ο κ. Σιδερής, δεν αποκλείεται να πουληθούν καθώς ο όμιλος δεν θέλι στο χαρτοφυλάκιο του ξενοδοχεία που δεν είναι μπροστά στην παραλκία.

Στην Αθήνα, προχωρούν οι εργασίες στο ακίνητο στην Αλθέα στην Αγία Μαρίνα (Ella Athens), όπου σχεδιάζεται παραθαλάσσιο resort 328 δωματίων με συνεδριακούς χώρους και spa. Έχουν ξεκινήσει εργασίες στατικής ενίσχυσης στο εγκαταλελειμμένο ακίνητο, ενώ προχωρά η περιβαλλοντική αδειοδότηση πριν από την κύρια κατασκευή.

Στη Ζάκυνθο, η εταιρεία έχει συμφωνήσει για την απόκτηση ξενοδοχειακής μονάδας περίπου 500 δωματίων στον Βασιλικό, γνωστής ως Zante Imperial. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027. Το σχέδιο προβλέπει την ενοποίηση τριών ξεχωριστών μονάδων και την αναβάθμισή τους σε ένα ενιαίο resort, το Ella Zante, δυναμικότητας περίπου 470 δωματίων.

Στόχος η Σαρδηνία και η Ισπανία

Το επενδυτικό πρόγραμμα έως το 2030 περιλαμβάνει περίπου 300 εκατ. ευρώ για εξαγορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, 150 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις των τεσσάρων resorts που λειτουργούν, περίπου 430 εκατ. ευρώ για νέα resorts και αναβαθμίσεις, καθώς και 250 εκατ. ευρώ για νέες εξαγορές και επέκταση στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Σαρδηνία, με επίκεντρο την Όλμπια, αναφέρθηκε ως περιοχή ενδιαφέροντος, ενώ στελέχη μίλησαν και για προχωρημένες συζητήσεις σε Γαλλία και Ισπανία, πέραν της ιταλικής και ισπανικής επέκτασης που αποτυπώνεται στην παρουσίαση. Ενδιάμεσος στόχος είναι 12 ξενοδοχεία και πάνω από 5.000 δωμάτια σε τρεις χώρες.

Η εμπορική επίδοση αποτελεί βασικό σκέλος του σχεδίου. Η ELLA εκτιμά ότι τα έσοδα αυξήθηκαν περίπου 40% το 2026 και προβλέπει κύκλο εργασιών 105 εκατ. ευρώ για το 2027, αύξηση 33% σε ετήσια βάση. Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αναμένεται να ενισχυθεί κατά περίπου 12%, ενώ ο κύκλος εργασιών του 2027 προβλέπεται να είναι 2,5 φορές υψηλότερος από εκείνον του 2023. Για την επόμενη σεζόν σχεδιάζεται η λειτουργία 1.710 πλήρως ανακαινισμένων δωματίων.

Μείωση προκρατήσεων στην αγορά κατά 12%

Η εταιρεία όπως είπε ο κ. Αλμυράντης, ωστόσο, παρακολουθεί την πορεία των προκρατήσεων για το 2027 και εκτίμησε ότι η ξενοδοχειακή αγορά εμφανίζει μείωση περίπου 12% σε σχέση με πέρυσι, με τις οικογένειες να καθυστερούν περισσότερο τις αποφάσεις τους και τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής να ενισχύονται. Τα πρώτα σημάδια της γερμανικής αγοράς αναμένονται μετά την ITB του Βερολίνου, στις 16–18 Μαρτίου. Η εταιρεία δηλώνει ότι θα αποφύγει τις επιθετικές προσφορές, ώστε να προστατεύσει την αξία του προϊόντος.

Το concept της ELLA, με την ονομασία «Ellavated Bliss», συνδυάζει ultra all-inclusive διαμονή, γαστρονομία, ευεξία και εμπειρίες που συνδέουν τον επισκέπτη με τον τόπο. Η σχεδιαστική κατεύθυνση δίνει έμφαση στη μεσογειακή ταυτότητα, στην αυθεντικότητα και στην επαφή με τη φύση, με προϊόν για οικογένειες και ενηλίκους. Στο σκέλος της γαστρονομίας προβλέπονται συνεργασίες με σεφ Michelin, ενώ το πρόγραμμα ELLAScapes περιλαμβάνει τοπικές πολιτιστικές και φυσιολατρικές εμπειρίες.

Η βιωσιμότητα εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό με στόχους για εξοικονόμηση νερού, περιορισμό πλαστικού και χρήση ανανεώσιμης ενέργειας. Τα Helea και Elissa διαθέτουν ενεργειακή κλάση Α+, ενώ πιστοποίηση BREEAM In-Use έχουν λάβει τα Helea, Elissa και Alkyna.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι περίπου το 70% των προμηθειών τροφίμων σε ορισμένους προορισμούς προέρχεται από τοπικούς παραγωγούς, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Το 2026 απασχολήθηκαν πάνω από 1.500 εργαζόμενοι στα resorts της Ρόδου, της Κέρκυρας και της Κρήτης, ενώ το προσωπικό των κεντρικών γραφείων αυξήθηκε από 14 άτομα το 2022 σε 68 το 2026.