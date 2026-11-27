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Ρόλο… «διαιτητή» έχει αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη για τους Έλληνες καταναλωτές, αφού το ψηφιακό καλάθι γεμίζει πλέον με τη… διαμεσολάβηση των AI agents.

Πόσο έχει αλλάξει το παιχνίδι στο ηλεκτρονικό εμπόριο σήμερα και πώς μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να πετύχουν «τρίποντο» στο καλάθι των καταναλωτών;

Όπως ανέφερε ο Βάιος Δημοράγκας, Διευθύνων Σύμβουλος, NielsenIQ, στο 17ο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ, το 68% των καταναλωτών παγκοσμίως αναφέρουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη τουλάχιστον μια φορά σε ένα μήνα, με τη χρήση να είναι κυρίως ερευνητική.

«Διερευνούν τα προϊόντα, ζητάνε κάποιες προτάσεις όσον αφορά το ποια προϊόντα μπορούν να αγοράσουν, να τους συνοψίσουν κάποιες επιλογές», ανέφερε ο ίδιος, τονίζοντας ότι βλέπουμε στην αρχή μιας καμπύλης, η οποία «είναι αρκετά ανοδική και απότομη».

Άρα, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές ανακαλύπτουν και αποφασίζουν τι θα αγοράσουν, και η λεγόμενη generative AI διαδραματίζει καίριο ρόλο.

Και πώς κινείται ο Έλληνας καταναλωτής στην εποχή της AI;

Η AI «μεταμορφώνει» την έρευνα αγοράς

Σύμφωνα με τον κ. Δημοράγκα, το μοντέλο αναζήτησης προϊόντων που βασιζόταν στους browsers και τις λέξεις-κλειδιά δίνει τη σκυτάλη στον «εκτενή διάλογο» με την AI.

«Ο διάλογος ξεκινάει από μια γενικευμένη ερώτηση, αλλά μετά γίνονται από τον καταναλωτή επιπλέον ερωτήσεις, διευκρινιστικές και έρχεται τελικά το AI, ο agent, να μας δώσει μια λίστα από προϊόντα, η οποία είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί; Διότι δημιουργείται διάλογος. Έχουν προηγηθεί ερωτήσεις και απαντήσεις και το AI έρχεται με βάση αυτού του διαλόγου και τις προηγούμενες απαντήσεις να περιορίσει τη λίστα των προϊόντων», πρόσθεσε.

Τι σημαίνει λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ο νέος… «διαιτητής» για τις επιλογή του καταναλωτή;

«Η ερώτηση για μια μάρκα αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει ή τουλάχιστον να έρχεται και μία επιπλέον ερώτηση, μαζί με το αν μπορεί ο καταναλωτής να με βρει στο φυσικό ή στο ψηφιακό ράφι», ανέφερε ο Βάιος Δημοράγκας, η οποία συμπυκνώνεται στο εξής: «αν θα με προτείνει το AI στον καταναλωτή».

Ο ίδιος έδωσε το εξής παράδειγμα: ας υποθέσουμε ότι ένας καταναλωτής αναζητά αθλητικά ρούχα. «Ξεκινάει λοιπόν ρωτώντας για χαρακτηριστικά και το ChatGPT στη συγκεκριμένη περίπτωση έρχεται και του απαντάει: αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν την κατηγορία».

Τι γίνεται αν υπάρχει και μια δεύτερη, ανταγωνιστική μάρκα; «Τώρα ο καταναλωτής ρωτάει: “Ποια μάρκα μπορείς να μου προτείνεις με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά;”. Έρχεται πίσω το ChatGPT και απαντάει με βάση τα χαρακτηριστικά τα οποία είχαν προταθεί προηγουμένως».

Πώς ψωνίζει ο Έλληνας καταναλωτής;

Και εδώ έρχεται η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου: όλα αυτά αφορούν και την Ελλάδα σήμερα, ή υπάρχει ακόμη καιρός για προσαρμογή;

Ο διευθύνων σύμβουλος της NielsenIQ απάντησε με αριθμούς: «Σε μία έρευνα την οποία τρέξαμε μόλις το προηγούμενο καλοκαίρι σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών το 25% των Ελλήνων καταναλωτών έρχονται να μας πούνε ότι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να εντοπίσουν το προϊόν που θέλουν να αγοράσουν».

Αν και αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 27%, είναι κατά τον ίδιον αξιοσημείωτο «εάν δούμε ότι η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε αυτήν την απάντηση σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες έτρεξε η έρευνα. Αρκετά πιο ψηλά από τη Δυτική Γερμανία, τη Βρετανία, την Ιταλία», σημείωσε ο κ. Δημοράγκας.

Και αυτό παρά το ότι ο Έλληνας καταναλωτής παραμένει παραδοσιακός, αφού παίζει ακόμη ρόλο η φήμη ενός προϊόντος και η παγίωση ορισμένων προϊόντων ως αγαπημένων προτιμήσεων.

Το «παιχνίδι» αλλάζει

Τελικά ,η έρευνα αγοράς μεταφέρεται σταδιακά από τα keywords και τη διαφήμιση στα ερωτήματα που θέτουν οι άνθρωποι στην τεχνητή νοημοσύνη, πριν αγοράσουν.

«Υπάρχει η ανάγκη όχι μόνο η AI να σας εντοπίσει –να υπάρχει δηλαδή περιεχόμενο content εκεί έξω το οποίο να περνάει από τις μάρκες– αλλά και να σας καταλάβει. Να υπάρχει μια ιστορία πίσω από τη μάρκα, η οποία θα προτιμηθεί από τον AI agent», κατέληξε ο Βάιος Δημοράγκας.

Σε αυτό το νέο μοντέλο αποκτούν σημασία τα προφίλ των καταναλωτών και τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, τα οποία πρέπει να είναι ακριβή, συμπλήρωσε.