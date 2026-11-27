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Τη συνέχιση του μέτρου οικονομικής ενίσχυσης των αγροτών για την αγορά λιπασμάτων, με επιδότηση 15% επί της αξίας των σχετικών παραστατικών, τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και, επιπλέον, την επέκταση εφαρμογής του καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, ζητά το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διαρκώς αυξανόμενη πίεση στο κόστος παραγωγής, η οποία περιορίζει σημαντικά τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. «Οι αυξημένες τιμές των γεωργικών εφοδίων, της ενέργειας, των καυσίμων, των μεταφορών και της εργασίας, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον για τους Έλληνες παραγωγούς», σημειώνει το ΓΕΩΤΕΕ.

Το ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνει ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, «οι αγρότες καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες καλλιεργητικές δαπάνες, συχνά χωρίς αντίστοιχη αύξηση των τιμών διάθεσης των προϊόντων τους. Η οικονομική αντοχή πολλών εκμεταλλεύσεων δοκιμάζεται, η ρευστότητα περιορίζεται και η δυνατότητα πραγματοποίησης των απαραίτητων καλλιεργητικών εισροών καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη».

Η χρήση λιπασμάτων αποτελεί – συνεχίζει βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων και την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Επομένως, η επιβάρυνση του κόστους λίπανσης δεν αφορά απλώς μία επιμέρους δαπάνη των παραγωγών, αλλά επηρεάζει άμεσα τη συνολική παραγωγική δυνατότητα της ελληνικής γεωργίας.

Τι ζητά το ΓΕΩΤΕΕ

«Το μέτρο της επιδότησης του 15% στην αγορά λιπασμάτων αποτελεί μια ουσιαστική ανάσα για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ωστόσο, η προσωρινή εφαρμογή του δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές δυσκολίες και τις συνεχιζόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας». Για τον λόγο αυτό, το ΓΕΩΤΕΕ ζητά από τα συναρμόδια Υπουργεία:

Την άμεση παράταση του υφιστάμενου μέτρου επιδότησης κατά 15% της αγοράς λιπασμάτων έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, συμπεριλαμβανομένων των αγορών από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ώστε να μην υπάρξει κενό στην εφαρμογή της ενίσχυσης.

Τη διατήρηση του μέτρου για ολόκληρο το 2027, με συνέχιση της επιδότησης 15% επί της αξίας των επιλέξιμων παραστατικών αγοράς λιπασμάτων.

Την έγκαιρη έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής και καταβολής της ενίσχυσης, ώστε οι παραγωγοί να γνωρίζουν εγκαίρως το πλαίσιο στήριξης και να μπορούν να προγραμματίζουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Το ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνει ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις. Απαιτείται σταθερή και προβλέψιμη πολιτική με ουσιαστικά μέτρα που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θα ενισχύουν την παραγωγική τους ικανότητα.

«Η διατήρηση της αγροτικής παραγωγής, η επισιτιστική επάρκεια, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και η παραμονή των ανθρώπων στην ύπαιθρο αποτελούν ζητήματα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Ο πρωτογενής τομέας δεν έχει άλλα περιθώρια να απορροφά συνεχώς αυξήσεις στο κόστος παραγωγής. Η έμπρακτη στήριξη των παραγωγών αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση μιας ισχυρής, βιώσιμης και ανταγωνιστικής ελληνικής γεωργίας», επισημαίνει.