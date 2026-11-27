Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και αυξημένη έκθεση σε ρυθμιστικούς κινδύνους για τις δραστηριότητες της Betano και της PrizePicks, διαπιστώνει η Jefferies κατά την έναρξη της κάλυψής της για την Allwyn. Οι αναλυτές της δίνουν σύσταση «Hold» και τιμή-στόχο τα 9,30 ευρώ, έναντι τρέχουσας τιμής 9,50 ευρώ.

Στην ανάλυσή της η Jefferies αναγνωρίζει την υψηλή ποιότητα των βασικών δραστηριοτήτων της Allwyn, οι οποίες στηρίζονται κυρίως στις λοταρίες, καθώς και την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και τη σημαντική μερισματική απόδοση, που προσεγγίζει το 10%. Ωστόσο, επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής δυναμικής του ομίλου προέρχεται πλέον από την Betano και την PrizePicks, δύο δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν σημαντικές ρυθμιστικές αβεβαιότητες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Jefferies, περίπου το 70% των EBITDA της Allwyn προέρχεται από τις βασικές δραστηριότητες του ομίλου, με επίκεντρο τις λοταρίες, οι οποίες διαμορφώνουν μια διαφοροποιημένη και ισχυρή βάση κερδοφορίας. Παράλληλα, περίπου το 75% των εσόδων προστατεύεται από αποκλειστικές άδειες λειτουργίας, στοιχείο που ενισχύει την προβλεψιμότητα των εσόδων. Η υψηλή μετατροπή κερδών σε ταμειακές ροές και οι αποδόσεις προς τους μετόχους αποτελούν, κατά τους αναλυτές, σημαντικά στοιχεία στήριξης της αποτίμησης.

Η εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιείται στις δραστηριότητες της διαδικτυακής στοιχηματικής αγοράς. Η Betano και η PrizePicks συνεισφέρουν συνολικά περίπου το 30% των EBITDA, αλλά αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70% της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης που αναμένει ο όμιλος. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται αποκτά καθοριστική σημασία για τις μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις της Allwyn.

Betano: Η Βραζιλία αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας

Για την Betano, η Jefferies εκτιμά ότι οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν ελκυστικές εκτός Βραζιλίας, με τη μεσοπρόθεσμη αύξηση των EBITDA να μπορεί να προσεγγίσει το 30%. Ωστόσο, η Βραζιλία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, καθώς πριν από την επιβολή της απαγόρευσης αντιπροσώπευε περίπου το 50% των εσόδων της δραστηριότητας.

Υπενθυμίζει, δε, ότι η απαγόρευση που βρίσκεται σε εξέλιξη εξακολουθεί να υπόκειται στην έγκριση του Κογκρέσου, με τα πιθανά σενάρια να περιλαμβάνουν είτε τη μονιμοποίησή της είτε την άρση της μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες διαδικτυακών στοιχηματικών υπηρεσιών (OSB), είτε την πλήρη επαναλειτουργία της αγοράς.

Ακόμη και στο θετικό σενάριο της επαναλειτουργίας, η Jefferies εκτιμά, βάσει της ανάλυσης αντίστοιχων περιορισμών σε άλλες αγορές, ότι θα μπορούσε να επιστρέψει μόλις το ένα τρίτο της δραστηριότητας που χάθηκε. Αυτό σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία της Betano παραμένουν εκτεθειμένες σε καθοδικούς κινδύνους, ανεξάρτητα από την τελική απόφαση των αρχών.

PrizePicks: Η δικαστική μάχη για τις αγορές προβλέψεων

Αντίστοιχα, για την PrizePicks, η Jefferies εστιάζει στην αυξανόμενη σημασία των αγορών προβλέψεων (Prediction Markets – PMs), οι οποίες ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντική απειλή για το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Jefferies, περίπου το 20% των χρηστών της PrizePicks χρησιμοποιεί πλέον παράλληλα και την πλατφόρμα Kalshi, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη διείσδυση του συγκεκριμένου ανταγωνιστικού μοντέλου.

Το βασικό σενάριο της Jefferies προβλέπει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ θα δικαιώσει τις πολιτείες στη διαμάχη για το ρυθμιστικό καθεστώς των αγορών προβλέψεων, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες και διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της PrizePicks.

Ωστόσο, σε περίπτωση που επικρατήσει η αντίθετη νομική προσέγγιση, οι πολιτείες θα μπορούσαν να αντιδράσουν νομιμοποιώντας ευρύτερα το διαδικτυακό στοίχημα. Σε ένα τέτοιο σενάριο, το μερίδιο της αγοράς στοιχηματισμού στο οποίο θα μπορούσε να απευθυνθεί η PrizePicks θα περιοριζόταν, σύμφωνα με την Jefferies, από περίπου 100% σε μόλις 10%, δημιουργώντας σημαντικούς καθοδικούς κινδύνους για τις επιδόσεις της.

Γιατί η Jefferies επιλέγει τη σύσταση «Hold»

Παρά τις επιφυλάξεις για τις προοπτικές της Betano και της PrizePicks, η Jefferies εκτιμά ότι ένα σημαντικό μέρος των ρυθμιστικών κινδύνων έχει ήδη ενσωματωθεί στην τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση της Allwyn.

Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της αγοράς κατά 15% για το 2027 και κατά 10% για το 2028. Παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις, η στάθμιση των διαφορετικών πιθανών ρυθμιστικών εξελίξεων οδηγεί σε αποτίμηση 9,30 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που βρίσκεται κοντά στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

Μάλιστα, η Jefferies υπογραμμίζει ότι ακόμη και στο δυσμενέστερο σενάριο που εξετάζει, οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) της Allwyn επαρκούν για την κάλυψη του μερίσματος, ενώ ο δείκτης μόχλευσης παραμένει κάτω από τα προβλεπόμενα συμβατικά όρια.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται στις 7,9 φορές την εκτιμώμενη επιχειρηματική αξία προς EBITDA για το 2028. Ο πολλαπλασιαστής αυτός τοποθετείται μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών διαδικτυακού και επίγειου στοιχηματισμού, οι οποίες εμφανίζουν μέσο όρο 6,2 φορές, και των διεθνών ομίλων λοταριών, με μέσο όρο 8,9 φορές.

Η τιμή-στόχος των 9,30 ευρώ προκύπτει από άθροισμα επιμέρους αποτιμήσεων (Sum of the Parts – SOTP). Για τις βασικές δραστηριότητες της Allwyn η Jefferies χρησιμοποιεί πολλαπλασιαστή 7,5 φορές EV/EBITDA, ενώ για την Betano και την PrizePicks συνυπολογίζει διαφορετικά σενάρια αποτίμησης μέσω των μεθόδων προεξόφλησης μερισμάτων (DDM) και ταμειακών ροών (DCF).

Τα δύο κρίσιμα ορόσημα του 2027 και οι προοπτικές έως το 2028

Η Jefferies εκτιμά ότι ουσιαστικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή θα μπορούσαν να προκύψουν κυρίως μέσα από θετικές ρυθμιστικές εξελίξεις, οι οποίες, ωστόσο, ενδέχεται να καθυστερήσουν.

Τα δύο βασικά ορόσημα που παρακολουθεί είναι στη Βραζιλία, όπου η κρίσιμη ημερομηνία για τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι η 4η Μαρτίου 2027, και στις αγορές προβλέψεων στις ΗΠΑ, όπου η σχετική δικαστική απόφαση αναμένεται από τον Ιούνιο του 2027, χωρίς να αποκλείεται η μετάθεσή της εντός του 2028.

Μέχρι να αποσαφηνιστεί το τοπίο, η Jefferies εκτιμά ότι οι πιθανές αναθεωρήσεις των οικονομικών προβλέψεων προς τα κάτω, σε συνδυασμό με τις ειδήσεις γύρω από τις ρυθμιστικές εξελίξεις, ενδέχεται να περιορίσουν τη χρηματιστηριακή πορεία της Allwyn.