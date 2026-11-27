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Ο χαλκός, ο κασσίτερος και το ασήμι επωφελήθηκαν όλα από την επενδυτική έκρηξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τώρα και τα τρία υφίστανται σφοδρές πιέσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης πτώσης των μετοχών του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Το αφήγημα σχετικά με τη νέα ζήτηση για κέντρα δεδομένων έχει δώσει τη θέση της σε πιο πρακτικές ανησυχίες, όπως η ισχύς του δολαρίου, η άνοδος των επιτοκίων και η αδυναμία της εγχώριας οικονομίας της Κίνας. Η αλλαγή στο κλίμα έχει οδηγήσει σε πωλήσεις που επεκτείνονται και σε άλλα μέταλλα.

Ο δείκτης του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου (LME), ένα καλάθι των έξι βασικών συμβολαίων βασικών μετάλλων, έχει υποχωρήσει κατά 15% μέχρι στιγμής τον Νοέμβριο και βρίσκεται πλέον κάτω από τα επίπεδα της αρχής του έτους.

Ωστόσο, η ξαφνική αντιστροφή των τιμών κινδυνεύει να αποσπάσει την προσοχή από τις εξαιρετικά στενές αγορές φυσικών αποθεμάτων.

Κρίση στο αλουμίνιο – Μεγάλες ποσότητες από τη Ρωσία, αλλά με δυσκολία εξαγωγών

Το συμβόλαιο αλουμινίου στο LME βρίσκεται αντιμέτωπο με την πιο σφοδρή πίεση από το 1990. Η διαφορά τιμής μεταξύ της άμεσης παράδοσης και του μετάλλου τριών μηνών εκτοξεύθηκε στα 405 δολάρια ανά μετρικό τόνο τη Δευτέρα, ενώ η τιμή άμεσης παράδοσης έπεσε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 μηνών.

Το κόστος ανανέωσης μιας θέσης από τη μία ημέρα στην άλλη μέχρι την ημερομηνία άμεσης παράδοσης έχει φτάσει τα 32 δολάρια ανά τόνο. Το χρηματιστήριο παρενέβη και τροποποίησε τις οδηγίες δανεισμού για το λεγόμενο spread «tom-next», προκειμένου να ανακουφίσει τους πωλητές σε ανοικτή θέση.

Το βασικό πρόβλημα είναι τα χαμηλά αποθέματα. Τα αποθέματα του LME έχουν σχεδόν εξαντληθεί για να καλυφθούν τα κενά στην αλυσίδα εφοδιασμού που προκλήθηκαν από την απώλεια παραγωγής στον Περσικό Κόλπο εν μέσω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα διαθέσιμα αποθέματα του χρηματιστηρίου είναι εξαιρετικά χαμηλά, στα 205.300 τόνους. Σχεδόν το σύνολο των αποθεμάτων που απομένουν αποτελείται από ρωσικό μέταλλο που είναι δύσκολο να διατεθεί στην αγορά.

Το LME επιταχύνει τη διαδικασία εισαγωγής νέων εμπορικών σημάτων για την ενίσχυση της φυσικής ρευστότητας. Μια αίτηση από έναν νέο παραγωγό της Ινδονησίας βρίσκεται ήδη σε επεξεργασία.

Η Σαγκάη εξαντλεί τα αποθέματα χαλκού

Η ένταση στην αγορά φυσικού χαλκού αντανακλάται στο Χρηματιστήριο Προθεσμιακών Συμβολαίων της Σαγκάης (ShFE). Η λήξη του συμβολαίου του Νοεμβρίου αποδείχθηκε εξαιρετικά δαπανηρή για τους πωλητές, καθώς τα εγγυημένα αποθέματα, ύψους μόλις 2.270 τόνων, δεν επαρκούσαν για την εξόφληση των θέσεων. Η διαφορά τιμής σε σχέση με το συμβόλαιο του Δεκεμβρίου ξεπέρασε σε κάποιο στάδιο τις 10.000 γιουάν (1.500 δολάρια) ανά τόνο.

Το βασικό πρόβλημα του χαλκού είναι η ανισορροπία που προκαλεί η απειλή των αμερικανικών δασμών. Το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου μετάλλου στον κόσμο βρίσκεται στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα όλοι οι άλλοι να παλεύουν για τα ψίχουλα.

Η πριμοδότηση χαλκού Yangshan, ένας δείκτης που παρακολουθείται στενά ως ένδειξη της ζήτησης εισαγωγών της Κίνας, έχει εκτοξευθεί σε ιστορικό υψηλό των 500 δολαρίων ανά τόνο, ποσό που θα πρέπει να είναι αρκετό για να υπερισχύσει της έλξης που ασκούν οι αμερικανικοί δασμοί.

Ο χαλκός βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Σαγκάη. Το ερώτημα είναι αν θα φτάσει επαρκής ποσότητα πριν από τη λήξη του συμβολαίου του Δεκεμβρίου.

Ο κασσίτερος σε στενότητα

Ο κασσίτερος διαπραγματεύεται σαν μετοχή τεχνητής νοημοσύνης από τον Μάρτιο, καθώς οι επενδυτές αγόρασαν το μέταλλο που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των πλακετών κυκλωμάτων στον εξοπλισμό υπολογιστών.

Η μικρότερη από τις αγορές του LME έχει δεχτεί αντίστοιχα μεγάλο πλήγμα από την τεχνητή νοημοσύνη, με το μέταλλο τριών μηνών να καταρρέει από πάνω από 51.000 δολάρια ανά τόνο στα 37.900 δολάρια μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων.

Ωστόσο, τόσο η αγορά του Λονδίνου όσο και αυτή της Σαγκάης παρουσιάζουν έλλειψη προσφοράς, με τα συνολικά αποθέματα των χρηματιστηρίων να ανέρχονται σε λίγο πάνω από 8.400 τόνους, από το υψηλό των 22.600 τόνων που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο.

Η τιμή του κασσίτερου σε άμεση παράδοση στο LME διαπραγματεύεται με πριμ έναντι της παράδοσης σε τρεις μήνες από τα μέσα Οκτωβρίου. Η κατάσταση backwardation CMSN0-3 έφτασε να φτάσει τα 1.000 δολάρια ανά τόνο πριν από την κύρια ημερομηνία άμεσης παράδοσης της περασμένης εβδομάδας.

Η Κίνα έχει συγκεντρώσει μεγάλα αποθέματα ψευδράργυρου

Ο ψευδάργυρος έχει παρασυρθεί από τη γενικότερη πτώση των τιμών, παρόλο που δεν αναφέρθηκε ποτέ σε καμία ανάλυση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Το συμβόλαιο ψευδαργύρου του LME βρίσκεται σε κατάσταση backwardation από τον Ιούνιο, με την πριμοδότηση της άμεσης παράδοσης CMZN0-3 να εκτοξεύεται στα 177,50 δολάρια ανά τόνο την περασμένη εβδομάδα.

Η πριμοδότηση αντανακλά μια παγκοσμίως πολωμένη αγορά, με πλεόνασμα ψευδαργύρου στην Κίνα, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επίμονη έλλειψη του μετάλλου.

Τα κεφάλαια έναντι των θεμελιωδών μεγεθών

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα κεφάλαια και τα θεμελιώδη μεγέθη έρχονται σε σύγκρουση στις αγορές μετάλλων. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η απόκλιση είναι ιδιαίτερα έντονη.

Οι επενδυτές θέλουν να αποχωρήσουν από τον τομέα των μετάλλων. Οι πωλήσεις τροφοδοτούνται από μόνες τους, καθώς τα τεχνικά αμοιβαία κεφάλαια που ακολουθούν τη δυναμική των τιμών κυνηγούν τα επιδεινούμενα σήματα των διαγραμμάτων προς όλο και χαμηλότερα επίπεδα.

Οι αλυσίδες της φυσικής εφοδιαστικής αλυσίδας είναι επιβαρυμένες και γεωγραφικά στρεβλωμένες. Η ένταση αποτυπώνεται στα στενά χρονικά περιθώρια τόσο στην αγορά του Λονδίνου όσο και σε εκείνη της Σαγκάης.

Η κλίμακα αυτής της απόκλισης απλώς αντανακλά το μέγεθος των κερδοσκοπικών κεφαλαίων που έχουν εισχωρήσει στον τομέα των μετάλλων, αρχικά μέσα από τον αγοραστικό πυρετό στις αρχές του έτους και, πιο πρόσφατα, ως παράπλευρο φαινόμενο της επενδυτικής μόδας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα καλά νέα είναι ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει τη σημασία των μετάλλων για την πράσινη ανάπτυξη και την απανθρακοποίηση. και την τεχνολογία επόμενης γενιάς.

Τα κακά νέα είναι ότι οι φετινές διακυμάνσεις είναι πιθανώς μια πρόγευση όσων πρόκειται να ακολουθήσουν όσον αφορά την κερδοσκοπική υπερβολή.

Οι αισιόδοξοι επενδυτές στον τομέα της τεχνολογίας μπορεί να αποχωρούν από το πάρτι, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιστρέψουν.

Πηγή: in.gr