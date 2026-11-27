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Την ένταξη των πλημμυροπαθών αγροτών της παρακάρλιας περιοχής που έχουν πληγεί από τον Daniel, στο νέο καθεστώς απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο προβλέπει απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Ειδικότερα, στη ρύθμιση εντάσσονται και οι δικαιούχοι, οι οποίοι είναι πληγέντες από την φυσική καταστροφή Daniel και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) το έτος 2025 με την ένδειξη ως καλλιέργεια τον κωδικό 97.2 «Μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις από φυσικές καταστροφές» και ως ποικιλία έναν ή και δύο από τους κωδικούς 97201 «Αγροτεμάχια Λίμνης Κάρλας» και 97203 «Αγροτεμάχια πλημμυρισμένα με φερτά υλικά», εφαρμόζονται αντίστοιχα, για το έτος 2026.

Η ψηφιακή εφαρμογή ενημερώνεται, μέσω του ΜΑΕΕ, με τα στοιχεία τους και τη μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα πετρελαίου κινητήρων

Για τους παραπάνω δικαιούχους, οι οποίοι είχαν δηλώσει στην ΕΑΕ 2025 αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις λόγω φυσικών καταστροφών, η ψηφιακή εφαρμογή ενημερώνεται, μέσω του ΜΑΕΕ, με τα στοιχεία τους και τη μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα πετρελαίου κινητήρων.

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Τι ισχύει για το αγροτικό πετρέλαιο το 2026

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της ΕΑΕ του έτους 2026 δεν καταστούν διαθέσιμα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, η ψηφιακή εφαρμογή, ενημερώνεται με την εκτιμώμενη υπολειπόμενη, ανά δικαιούχο έκπτωσης, δικαιούμενη για το έτος 2026 ποσότητα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, βάσει των στοιχείων της μέγιστης ετήσιας δικαιούμενης ποσότητας πετρελαίου κινητήρων.

Μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων της Ε.Α.Ε. του έτους 2026, σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ψηφιακή εφαρμογή, ενημερώνεται με την πραγματική υπολειπόμενη, ανά δικαιούχο έκπτωσης, δικαιούμενη για το έτος 2026 ποσότητα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων.