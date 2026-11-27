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Για το εξελισσόμενο οικοσύστημα του efood που μετρά 15 χρόνια στην ελληνική αγορά και τις επόμενες κινήσεις του μίλησαν εκπρόσωποι της πλατφόρμας μπροστά σε μια απαιτητική χρονιά, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξαγορά της μητρικής Delivery Hero από την Uber και το efood θα μπει στην τελική ευθεία για να αλλάξει χέρια.

«Το 2011 δημιουργήσαμε το πρώτο startup οικοσύστημα της χώρας, το efood, που επηρέασε το πώς παραγγέλνουν οι καταναλωτές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Όλα ξεκίνησαν με δύο ανθρώπους για να καταλήξει σήμερα σε ένα σύστημα με 1.900 εργαζόμενους», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Ακρίβος, CFO, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

efood: Το «διαμαντάκι» της Delivery Hero

Η είσοδος στη διανομή τη διετία 2018-2019 αποτέλεσε σταθμό για την εξέλιξη του efood. «Η αλλαγή ήταν πολύ σημαντική, γιατί ξεκινήσαμε από μια εταιρεία τεχνολογίας και περάσαμε στην παραγγελία και το delivery, σ μια σειρά από κινήσεις που προκάλεσαν και εσωτερικές αλλαγές. Με την εστίαση να είναι πλέον ώριμος ως κλάδος με μετριοπαθή ανάπτυξη, το πέρασμα στο quick commerce ήταν επίσης ένα αποφασιστικό βήμα. Το efood επεκτάθηκε σταδιακά στο λιανεμπόριο, με ανθοπωλεία, mini market και φαρμακεία. Δημιούργησε το efood market, το δικό του super market και σήμερα φιλοξενεί πλέον τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τεχνολογίας και ηλεκτρικών ειδών της χώρας», πρόσθεσε ο κ. Ακρίβος.

Η πρόκληση του market

«Η στρατηγική μας αφορά πλέον το everyday app. Παραμένει το φαγητό και η εστίαση στο επίκεντρο, αλλά πλέον πλατφόρμα καλύπτει πλέον 93 κατηγορίες διαφορετικών καταστημάτων, ενώ το δίκτυο λιανικής ξεπερνά τα 4.000 συνεργαζόμενα καταστήματα σε τρόφιμα, υγεία & ομορφιά, είδη για κατοικίδια, ηλεκτρονικά είδη και πολλές ακόμη κατηγορίες», επισήμανε ο COO Χάρης Τάκας.

«Παρά το γεγονός πως το online market κινείται κάτω από 5% καθώς είμαστε από τις χώρες με μικρή διείσδυση ενώ η υπόλοιπη ευρώπη κινείται στο 15%. Θεωρώ ότι το efood είναι το μεγαλύτερο κανάλι για να μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής τις παραγγελίες όσο πολύπλοκες και να είναι. Εκτιμώ πως τα επόμενα χρόνια έρχονται πολλές τεχνολογικές εξελίξεις».

Τα συνεργαζόμενα καταστήματα αγγίζουν πλέον τις 26 χιλιάδες και η πλατφόρμα μετρά 2,6 εκατ. χρήστες. «Είναι διψήφιο το νούμερο όσων ψωνίζουν online, καθώς λειτουργεί αρκετά καλά το γεγονός ότι αγοράζουν μετά το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων. Παραμένει ωστόσο πιο δύσκολο από το φαγητό, γιατί έχει μεγαλύτερα καλάθια, άλλο στόλο οχημάτων και εκπαίδευση».

Ποιος θα είναι τελικά ο νέος ιδιοκτήτης

Το 2028 αναμένεται να δοθεί λύση σχετικά με την εξαγορά της efood, τόνισε ο κ. Ακρίβος, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα που θέλουν την Uber να διαπραγματεύεται την πώλησή της σε νέο ιδιοκτήτη. Ανέφερε ότι η Uber προχώρησε σε αυτή τη στρατηγική κίνηση για να αποκτήσει άμεσα ένα παγκόσμιο γεωγραφικό αποτύπωμα στον κλάδο της διανομής και του quick commerce. Ωστόσο, το efood στην Ελλάδα, μαζί με δραστηριότητες σε άλλες 13 χώρες, εξαιρέθηκε από τη συμφωνία.

Όπως είπε, η εξαίρεση αυτή αποδίδεται κυρίως σε νομικούς περιορισμούς ανταγωνισμού στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η Uber έχει ήδη ανακοινώσει την είσοδο του Uber Eats στην Ελλάδα, αλλά και στη στρατηγική προτεραιοποίηση άλλων, μεγαλύτερων assets από την πλευρά της. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι «η ελληνική θυγατρική θεωρείται για τη γερμανική Delivery Hero “διαμαντάκι”».

«Η συγκεκριμένη συναλλαγή παρουσιάζει μεγάλες τεχνικές και νομικές προκλήσεις, καθώς απαιτεί εγκρίσεις από πολλαπλές, ανεξάρτητες επιτροπές ανταγωνισμού παγκοσμίως και περιλαμβάνει τη δύσκολη ενοποίηση πολλών διαφορετικών τεχνικών πλατφορμών και brand names».

Το νέο νομοσχέδιο

Σε μια αρκετά δομημένη εικόνα της αγοράς στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο κ. Ακρίβος. «Το feedback που έχουμε είναι πως οι κανόνες του “παιχνιδιού” έχουν οριστεί. Το νέο νομοσχέδιο αποτελεί πρωτοβουλία της κυβέρνησης κατόπιν ευρωπαϊκής οδηγίας και κάνει όλο το σύστημα διαυγές», σχολίασαν οι εκπρόσωποι της efood.

Το αποτύπωμα στην εθνική οικονομία

Η δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσα από το οικοσύστημα του efood έχει ευρύτερο αποτύπωμα στη χώρα. Συγκεκριμένα, το 2025 συνέβαλε με 1,8 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας (0,73%), υποστήριξε 52.811 θέσεις εργασίας (1,28% της συνολικής απασχόλησης) και απέφερε φορολογική συνεισφορά 721,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 0,61% των συνολικών κρατικών εσόδων.

Το efood local και η μικρή λιανική

Τα δύο καταστήματα που διατηρεί το efood ως οι πρώτες απόπειρες στη μικρή λιανική εμφανίζουν καλή πορεία όπως σημείωσε ο κ. Τάκας. «Θέλουμε να δούμε πώς θα βρίσκεται στη στρατηγική μας και στο μέλλον», σχολίασε ενώ αναφέρθηκε και στην θετική πορεία και του ομίλου Μούχαλη και του δικτύου Kiosky’s, που πέρασε στα χέρια του efood και της Delivery Hero το 2021.

Υπενθυμίζεται πως η εξαγορά αφορούσε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου, ανάμεσά τους και η Άλφα Διανομές που αναπτύσσεται κιόλας το τελευταίο διάστημα.

«Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το efood business και οι διατακτικές σίτισης, που θα μπουν δοκιμστικά σε 4-5 εταιρείες το επόμενο χρονικό διάστημα.

«Δίπλα σε όλες αυτές τις κινήσεις και με τις επενδύσεις να αγγίζουν τα 5 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, το efood αναμένεται να συνεχίσει τη θετική του πορεία, στο +15% σε σχέση με πέρυσι», κατέληξε ο κ. Ακρίβος.