Πόθεν ‘Εσχες: Έως τις 15 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή του

Η παράταση για το Πόθεν Έσχες αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της πλατφόρμας e-pothen

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 02.11.2025, 15:42
Πόθεν ‘Εσχες: Έως τις 15 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή του
Newsroom

Η 15η Νοεμβρίου είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων, έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023, κατόπιν τροπολογίας που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Σημειώνεται επίσης ότι η φετινή υποβολή γίνεται για δεύτερη φορά μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pothen οποία συνδέεται με μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών, κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο εξοικείωσης και προσαρμογής από τους χρήστες.

Ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας, με την ιδιότητά του και ως προέδρου της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, ενημέρωσε την Ολομέλεια, ότι με την τροπολογία που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο προσδιορίζεται η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2025, μέχρι την 15η Νοεμβρίου.

Διετής προετοιμασία

«Είναι η τελευταία προθεσμία. Υπήρξε διετής προετοιμασία προκειμένου να γίνει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου. Πλέον, το μόνο που απαιτείται είναι ο κάθε υπόχρεος να μπει στο σύστημα και να ελέγξει αν τα στοιχεία είναι δικά του. Δεν χρειάζεται πια να τρέχει στις τράπεζες να συλλέξει στοιχεία», είπε ο κ. Μπούρας και σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει άλλη προθεσμία υπενθυμίζοντας ότι για την παράλειψη υποβολής της δήλωσης προβλέπονται κυρώσεις.

«Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Φτάνει ο κόσμος μέχρι την τελευταία στιγμή. Να γνωρίζουν όμως ότι αυτή είναι η τελευταία προθεσμία», είπε ο κ. Μπούρας.

«Η παράταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της πλατφόρμας e-pothen, στην αποφυγή υπερφόρτωσης του πληροφοριακού συστήματος λόγω ταυτόχρονων υποβολών και στην παροχή επαρκούς χρόνου για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων από όλους τους υπόχρεους», αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 
Beyond

Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ 
Πάτρα – Πύργος: Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ
Κατασκευές

Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ. της Πατρών - Πύργου
Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Το Βήμα Guides – Θεάτρα», ο χειμερινός οδηγός Διακοπών & ΒΗΜΑGAZINO
Επικαιρότητα

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Το Βήμα Guides – Θεάτρα», ο χειμερινός οδηγός Διακοπών & ΒΗΜΑGAZINO
Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Κατασκευές

Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Freedom Holding Corp.: Πάνω από 1 δισ. δολάρια έσοδα
Business

Ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια τα έσοδα της Freedom Holding Corp.
Πιερρακάκης: Δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός ΕΕ
Economy

Ναι Πιερρακάκη στην επιβολή δασμών σε Shein και Temu

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein, Temu, Trendyol: Και τώρα η «μπάλα» σε Ecofin-Eurogroup
Business

Shein, Temu, Trendyol: Και τώρα η «μπάλα» σε Ecofin-Eurogroup

Οι υπουργοί Οικονομικών συνεδριάζουν, η ελληνική αγορά περιμένει τις αποφάσεις για Shein, Temu, Trendyol

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΕΝΦΙΑ: Έρχονται επιστροφές χρημάτων σε φορολογούμενους από τροποποιητικές δηλώσεις Ε9
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σε ποιους φορολογούμενους επιστρέφεται ο ΕΝΦΙΑ

Τι δείχνει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τον ΕΝΦΙΑ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από την Πέμπτη 13/11 η νέα έκδοση myDATA
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε μπαίνει σε λειτουργία η νέα εφαρμογή του myDATA

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B, B2C, B2G

ΑΑΔΕ: Βράβευση της ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων της ΑΑΔΕ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Βράβευση της ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων της ΑΑΔΕ

Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε τη θεμελιώδη σημασία της Διαχείρισης Κινδύνων για την Αρχή

Τεκμήρια: Πώς γονικές παροχές και δωρεές μειώνουν φόρους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς οι γονικές παροχές μπορούν να καλύψουν τεκμήρια

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους φορολογούμενους - Πώς θα εξουδετερώσουν τα τεκμήρια και θα γλιτώσουν φόρο

Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Στα 3,7 δισ. τα «φέσια» του Δημοσίου σε ιδιώτες τον Σεπτέμβριο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Λερναία Ύδρα τα κρατικά φέσια - Στα 3,7 δισ. τα χρέη σε ιδιώτες

Στα ύψη οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου στην αγορά - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Φορολογικό νομοσχέδιο: Όλες οι αλλαγές – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Νόμος του κράτους το νέο φορολογικό - Τι αλλάζει

Μειώσεις φόρων 1,5 δισ. ευρώ για 4 εκατομμύρια πολίτες το 2026 - Ποιους αφορά

Πόθεν ‘Εσχες: Έως τις 15 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή του
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Tελευταία προθεσμία για το Πόθεν Έσχες η 15η Νοεμβρίου

Η παράταση για το Πόθεν Έσχες αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της πλατφόρμας e-pothen

Latest News
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 
Beyond

Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ 

Πριν την λήξη της περιόδου αποδοχής η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ πέτυχε τον στόχο της 

Πάτρα – Πύργος: Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ
Κατασκευές

Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ. της Πατρών - Πύργου

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την ολοκλήρωση της Πατρών - Πύργου

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Το Βήμα Guides – Θεάτρα», ο χειμερινός οδηγός Διακοπών & ΒΗΜΑGAZINO
Επικαιρότητα

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Το Βήμα Guides – Θεάτρα», ο χειμερινός οδηγός Διακοπών & ΒΗΜΑGAZINO

Το Βήμα Guides, για τις θεατρικές παραστάσεις της νέας σεζόν, ο χειμερινός οδηγός Διακοπών και όπως κάθε φορά το ΒΗΜΑGAZINO αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Κατασκευές

Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Τι είπε ο κ. Δήμας στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) με θέμα τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Freedom Holding Corp.: Πάνω από 1 δισ. δολάρια έσοδα
Business

Ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια τα έσοδα της Freedom Holding Corp.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σταθερή χρηματοοικονομική απόδοση της Freedom Holding Corp. και τη δέσμευσή της να επεκταθεί πέρα από τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Πιερρακάκης: Δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός ΕΕ
Economy

Ναι Πιερρακάκη στην επιβολή δασμών σε Shein και Temu

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από τις Βρυξέλλες

KPMG: Οι ηγέτες των επιχειρήσεων «βλέπουν» ότι η ΑΙ είναι η λύση στην πρόκληση του κλίματος
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η AI θα λύσει την πρόκληση του κλίματος

Το 96% των στελεχών πιστεύει ότι η καθαρή ενέργεια μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνα της KPMG

ΗΡΑΚΛΗΣ: Στις Στρατηγικές Επενδύσεις εντάχθηκε το έργο Olympus
Business

Στις Στρατητικές Επενδύσεις το έργο Olympus της ΗΡΑΚΛΗΣ

Με την ολοκλήρωση και των δύο φάσεων του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου Ηρακλής, αναμένεται δέσμευση έως και 1 εκατομυρίου τόνων CO₂ ετησίως

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Κομισιόν για το σχέδιο δράσης – «Δεν υπάρχει περιθώριο διαφυγής»
AGRO

Αιχμές Κομισιόν για το σχέδιο δράσης ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν υπάρχει περιθώριο διαφυγής»

Οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονται «σημείο προς σημείο», προειδοποίησε το στέλεχος της Κομισιόν

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024
Business

Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024

Ποιοι επιχειρηματικοί τομείς κατέγραψαν τις περισσότερες πτωχεύσεις

Χρυσός: Σε υψηλό 3 εβδομάδων, ανησυχία για το χρέος των ΗΠΑ
Commodities

Σε υψηλό 3 εβδομάδων ο χρυσός, ανησυχία για το χρέος των ΗΠΑ

Η φυσική ζήτηση για ασήμι και χρυσό παραμένει ισχυρή

Airbnb: Εγκαταλείπει τις μεγάλες πόλεις στην Ισπανία – Στροφή σε επενδύσεις σε χωριά και νησιά
Τουρισμός

Αλλάζει στρατηγική η Airbnb - Πού στρέφεται

Τα μέτρα για τον περιορισμό του υπερτουρισμού στις μεγάλες πόλεις οδηγούν την Airbnb σε νέες στρατηγικές

Profile Software: Επέκταση της λύσης Axia με νέες δυνατότητες Wealth Management
Business

Profile Software: Επέκταση της λύσης Axia με νέες δυνατότητες Wealth Management

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα επεκτείνει τις δυνατότητές της με το AI.Adaptive, τη λύση Τεχνητής Νοημοσύνης της Profile, προσφέροντας εξατομικευμένη επενδυτική εμπειρία, διαισθητικές ψηφιακές εμπειρίες και δυναμικά εργαλεία συμβουλευτικής

ΔΕΗ: Αναβάθμιση αξιολόγησης από τον MSCI σε βαθμίδα «A» για θέματα ESG
Business

ΔΕΗ: Αναβάθμιση από MSCI σε βαθμίδα «A» για θέματα ESG

Η αναβάθμιση αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης της συνεχούς ενίσχυσης των εταιρικών επιδόσεων του Ομίλου ΔΕΗ σε θέματα ESG

Ευλογιά προβάτων: Πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα
AGRO

Πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά προβάτων

Το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων για την ευλογιά προβάτων κατευθύνεται στη Θεσσαλία

Συρία: Συζητήσεις με GE Vernova και Siemens Energy για ενεργειακές λύσεις και ανοικοδόμηση της χώρας
World

GE Vernova και Siemens Energy συζητούν ενεργειακό deal me τη Συρόα

Οι συζητήσεις αφορούν στην προμήθεια αεριοστροβίλων αξίας 7 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση του ενεργειακού τομέα στη Συρία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο