Πλαφόν: Λιγότερες αυξήσεις, περισσότερες μειώσεις τιμών

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Σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων στις 63 κατηγορίες προϊόντων όπου επιβλήθηκε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους διαπιστώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της οποίας προκύπτει ότι οι μειώσεις τιμών ήταν περισσότερες από τις αυξήσεις.

Πώς επέδρασε το πλαφόν στην συμπεριφορά της αγοράς

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή από την επεξεργασία των στοιχείων πριν και μετά την εφαρμογή του πλαφόν προκύπτουν τα εξής:

α) Οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο Οκτωβρίου 2025 – Μαρτίου 2026 (προ πλαφόν) σε 17,5 την περίοδο Απριλίου – Μαϊου, ήταν δηλαδή 50,3 φορές λιγότερες.

β) Οι υποτιμήσεις ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 (προ ΠΝΠ) σε 1.808 (μετά ΠΝΠ), δηλαδή 67 φορές περισσότερες.

«Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργεί ως μηχανισμός συμμόρφωσης και αποτροπής υπερβάσεων περιθωρίου κέρδους. Μετά την εφαρμογή του μέτρου, οι επιχειρήσεις στις κατηγορίες που καλύπτονται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εμφανίζονται πολύ συγκρατημένες στις αυξήσεις τιμών, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται σημαντική αύξηση των μειώσεων», αναφέρεται.

Έλεγχος ανά επιχείρηση και κωδικό προϊόντος

Όπως εξηγεί η Ανεξάρτητη Αρχή, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν αποτελεί μηχανισμό οριζόντιου παγώματος τιμών, ενώ ο έλεγχος γίνεται ανά επιχείρηση και ανά κωδικό προϊόντος, με βάση τη σύγκριση του μικτού περιθωρίου κέρδους με το αντίστοιχο περιθώριο της περιόδου αναφοράς του 2025. Με τον τρόπο αυτό, κάθε επιχείρηση αξιολογείται με βάση τα δικά της ιστορικά στοιχεία και όχι με ένα ενιαίο ποσοστό που εφαρμόζεται οριζόντια στην αγορά.

Προστίθεται επίσης στη σχετική ανακοίνωση, πως Αρχή ακολουθεί διαδικασία ελέγχου βάσει στοιχείων: εντοπίζει κατηγορίες και κωδικούς με αποκλίσεις, ζητά αναλυτικά δεδομένα από τις επιχειρήσεις, συγκρίνει τις περιόδους αναφοράς και ελέγχου, υπολογίζει το μικτό περιθώριο κέρδους και επιβάλλει κυρώσεις μόνο όπου τεκμηριώνεται υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους.

Ο πληθωρισμός τροφίμων

Βεβαίως η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή διευκρινίζει ότι «τα ευρήματα αυτά δεν σημαίνουν ότι μηδενίστηκε ο πληθωρισμός τροφίμων συνολικά. Ο γενικός δείκτης τροφίμων επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως τα νωπά προϊόντα, η εποχικότητα, τα διεθνή κόστη και κατηγορίες προϊόντων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΠΝΠ».

Και δηλώνει πως «θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, με στόχο να προστατεύεται ο καταναλωτής και να λειτουργεί η αγορά με όρους υγιούς ανταγωνισμού».