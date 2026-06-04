 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(15) "Consumer Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Πλαφόν: Λιγότερες αυξήσεις, περισσότερες μειώσεις τιμών

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για την επίδραση του πλαφόν στις τιμές

Economy 04.06.2026, 17:45
Σχολιάστε
Πλαφόν: Λιγότερες αυξήσεις, περισσότερες μειώσεις τιμών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων στις 63 κατηγορίες προϊόντων όπου επιβλήθηκε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους διαπιστώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της οποίας προκύπτει ότι οι μειώσεις τιμών ήταν περισσότερες από τις αυξήσεις.

Πώς επέδρασε το πλαφόν στην συμπεριφορά της αγοράς

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή από την επεξεργασία των στοιχείων πριν και μετά την εφαρμογή του πλαφόν προκύπτουν τα εξής:

α) Οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο Οκτωβρίου 2025 – Μαρτίου 2026 (προ πλαφόν) σε 17,5 την περίοδο Απριλίου – Μαϊου, ήταν δηλαδή 50,3 φορές λιγότερες.

β) Οι υποτιμήσεις ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 (προ ΠΝΠ) σε 1.808 (μετά ΠΝΠ), δηλαδή 67 φορές περισσότερες.

«Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργεί ως μηχανισμός συμμόρφωσης και αποτροπής υπερβάσεων περιθωρίου κέρδους. Μετά την εφαρμογή του μέτρου, οι επιχειρήσεις στις κατηγορίες που καλύπτονται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εμφανίζονται πολύ συγκρατημένες στις αυξήσεις τιμών, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται σημαντική αύξηση των μειώσεων», αναφέρεται.

Έλεγχος ανά επιχείρηση και κωδικό προϊόντος

Όπως εξηγεί η Ανεξάρτητη Αρχή, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν αποτελεί μηχανισμό οριζόντιου παγώματος τιμών, ενώ ο έλεγχος γίνεται ανά επιχείρηση και ανά κωδικό προϊόντος, με βάση τη σύγκριση του μικτού περιθωρίου κέρδους με το αντίστοιχο περιθώριο της περιόδου αναφοράς του 2025. Με τον τρόπο αυτό, κάθε επιχείρηση αξιολογείται με βάση τα δικά της ιστορικά στοιχεία και όχι με ένα ενιαίο ποσοστό που εφαρμόζεται οριζόντια στην αγορά.

Προστίθεται επίσης στη σχετική ανακοίνωση, πως Αρχή ακολουθεί διαδικασία ελέγχου βάσει στοιχείων: εντοπίζει κατηγορίες και κωδικούς με αποκλίσεις, ζητά αναλυτικά δεδομένα από τις επιχειρήσεις, συγκρίνει τις περιόδους αναφοράς και ελέγχου, υπολογίζει το μικτό περιθώριο κέρδους και επιβάλλει κυρώσεις μόνο όπου τεκμηριώνεται υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους.

Ο πληθωρισμός τροφίμων

Βεβαίως η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή διευκρινίζει ότι «τα ευρήματα αυτά δεν σημαίνουν ότι μηδενίστηκε ο πληθωρισμός τροφίμων συνολικά. Ο γενικός δείκτης τροφίμων επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως τα νωπά προϊόντα, η εποχικότητα, τα διεθνή κόστη και κατηγορίες προϊόντων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΠΝΠ».

Και δηλώνει πως «θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, με στόχο να προστατεύεται ο καταναλωτής και να λειτουργεί η αγορά με όρους υγιούς ανταγωνισμού».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Πλαφόν: Λιγότερες αυξήσεις, περισσότερες μειώσεις τιμών
Economy

Πόσο περιόρισε τις ανατιμήσεις το πλαφόν
Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Economy

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου
Κοινωνία

Απόφαση - σταθμός για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη
Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτήν την περίοδο
Economy

Φρένο σε αυξήσεις, περισσότερες μειώσεις τιμών λόγω πλαφόν στο κέρδος
Ακίνητα: Τι επιλέγουν οι Ελληνες – Η πίτα ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών στην επικράτεια [πίνακες]
Ακίνητα

Τι ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες [πίνακες]
Χωροταξικό: Ολες οι αλλαγές – Οδηγός 17 ερωταπαντήσεων
Economy

Οι αλλαγές στο νέο χωροταξικό - Οδηγός 17 ερωταπαντήσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στάσσης: AI και data centers θα οδηγήσουν τη νέα έκρηξη στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στάσσης: AI και data centers εκτοξεύουν τη ζήτηση ενέργειας

Τα data centers «καίνε» το ευρωπαϊκό ρεύμα - Στο 28% η συμβολή τους στην αύξηση της ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Παπακωνσταντίνου (Ideal): Από 24-26 Ιουνίου η IPO των Attica Stores στο ΧΑ
Business

Παπακωνσταντίνου (Ideal): Από 24-26 Ιουνίου η IPO των Attica στο ΧΑ

Η Ideal ανακοίνωσε πρόταση επιστροφής κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή για φέτος, έναντι 0,40 ευρώ πέρυσι

Γιώργος Μανέττας
Mondelēz: Στροφή σε καινοτομία και νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά
Τρόφιμα – ποτά

Η «συνταγή» της Mondelez για ανάκαμψη των πωλήσεων

Η Mondelēz ποντάρει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στο εργοστάσιο της Λαμίας για να αντιστρέψει την πτωτική πορεία των πωλήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Κομισιόν: Οι εφτά κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία
Economy

Κομισιόν: Οι 7 κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Η ακτινογραφία της Κομισιόν στις χρόνιες παθογένειες της Ελλάδας

Γιάννης Αγουρίδης
SpaceX: Προτείνει αποτίμηση 1,8 τρισ. δολαρίων σε μια ιστορική δημόσια προσφορά
Τεχνολογία

«Διαστημική» IPO για SpaceX - Aποτίμηση στα 1,8 τρισ.

Η SpaceX επιδιώκει να συγκεντρώσει έως και 86 δισ. δολάρια στην μεγαλύτερη πρεμιέρα στην ιστορία της Wall Street

Δημήτρης Σταμούλης
Όμιλος Irida: Κερδοφόρο το 2025 – Οι προοπτικές της θυγατρικής «Γαλαξίδι ΑΕ»
Business

Τι «ταμείο» έκανε ο όμιλος Irida το 2025

Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη παρουσίασε ο όμιλος Irida το 2025 - Η κίνηση-κλειδί στην «Γαλαξίδι ΑΕ» και οι βλέψεις της θυγατρικής για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τον νέο δημοσιονομικό χώρο
Economy

Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής 0,3% για την Ελλάδα

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δημιουργεί νέες συνθήκες - Τι ποσό αντιστοιχεί για την Ελλάδα

Αθανασία Ακρίβου
Στοά Αρσακείου: Στην τελική ευθεία για την πλήρη επαναλειτουργία του νέου πολυχώρου
Business

Αντίστροφη μέτρηση για τη Στοά Αρσακείου

Θέμα χρόνου είναι να αποκατασταθεί πλήρως η Στοά Αρσακείου - Έμφαση σε γαστρονομία, πολιτισμό και δημιουργία - Η στρατηγική σημασία της τοποθεσίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Economy
Πλαφόν: Λιγότερες αυξήσεις, περισσότερες μειώσεις τιμών
Economy

Πόσο περιόρισε τις ανατιμήσεις το πλαφόν

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για την επίδραση του πλαφόν στις τιμές

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου
Κοινωνία

Απόφαση - σταθμός για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη

Πόσους αφορά η απόφαση και τι σημαίνει για τις δόσεις των δανείων

Μίνα Μουστάκα
Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτήν την περίοδο
Economy

Φρένο σε αυξήσεις, περισσότερες μειώσεις τιμών λόγω πλαφόν στο κέρδος

Με την εφαρμογή του πλαφόν 50 φορές λιγότερες αυξήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις στις τιμές προϊόντων

Ακίνητα: Τι επιλέγουν οι Ελληνες – Η πίτα ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών στην επικράτεια [πίνακες]
Ακίνητα

Τι ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες [πίνακες]

«Πρωταθλητές» αναδεικνύονται τα ακίνητα κατοικιών άνω των 20 ετών - Τι αποκαλύπτει έρευνα της REMAX

Ντίνος Σιωμόπουλος
Χωροταξικό: Ολες οι αλλαγές – Οδηγός 17 ερωταπαντήσεων
Economy

Οι αλλαγές στο νέο χωροταξικό - Οδηγός 17 ερωταπαντήσεων

Όλα όσα περιλαμβάνει το νέο Χωροταξικό - Πόσα νομοθετήματα κωδικοποιεί ο Κώδικας

Κομισιόν: Οι εφτά κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία
Economy

Κομισιόν: Οι 7 κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Η ακτινογραφία της Κομισιόν στις χρόνιες παθογένειες της Ελλάδας

Γιάννης Αγουρίδης
Παπαθανάσης: 110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου “Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας”
Economy

Παπαθανάσης: 110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου “Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας”

Ποια έργα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα

Latest News
AI Must Be Matched by Strong Institutions, BoG Head Warns
English Edition

AI Must Be Matched by Strong Institutions, BoG Head Warns

Stournaras described AI as a historic technological shift already transforming economies, labor markets, and the operations of central banks

Επιθεώρηση Εργασίας: Πρόστιμα 53,9 εκατ. ευρώ το 2025
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρόστιμα 53,9 εκατ. ευρώ το 2025 από την Επιθεώρηση Εργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας διενήργησε την περασμένη χρονιά περισσότερους από 82.000 ελέγχους - Ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»

Πλαφόν: Λιγότερες αυξήσεις, περισσότερες μειώσεις τιμών
Economy

Πόσο περιόρισε τις ανατιμήσεις το πλαφόν

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για την επίδραση του πλαφόν στις τιμές

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χτύπησε» την αγορά η τραπεζική πτώση
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χτύπησε» το ΧΑ η τραπεζική πτώση

Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων προσπάθησε σήμερα το ΧΑ να ισορροπήσει

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Macy’s: Συνεχίζει την αναδιάρθρωση και οι πελάτες εγκρίνουν
World

Macy’s: Συνεχίζει την αναδιάρθρωση και οι πελάτες εγκρίνουν

Οι προσπάθειες της διοίκησης οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα στις Macy’s, Bloomingdale’s και Bluemercury

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Politis.gov.gr: Νέα πλατφόρμα για την παρακολούθηση αιτήσεων στο Δημόσιο
Τεχνολογία

Ψηφιακή ενημέρωση για τις αιτήσεις στο Δημόσιο μέσω του politis.gov.gr

Η νέα υπηρεσία politis.gov.gr επιτρέπει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το στάδιο επεξεργασίας, την αρμόδια υπηρεσία και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης

Καρέλιας: Στις 16 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος 14,60 ευρώ ανά μετοχή
Business

Καρέλιας: Στις 16 Ιουνίου η διανομή μερίσματος 14,60 ευρώ ανά μετοχή

Μετά την παρακράτηση φόρου 5% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα της Καρέλιας ανέρχεται σε 13,87 ευρώ ανά μετοχή

Wall Street: Επιβαρύνει λόγω Broadcom – Άλμα για τον Dow 
Wall Street

Επιβαρύνει τη Wall Street η Broadcom - Άλμα για τον Dow 

Ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 1,24% στις 51.317 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,16% στις 7.541 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,70% στις 26.665 μονάδες

ΕΘΕΑΣ: Στο επίκεντρο η νέα ΚΑΠ και η βιωσιμότητα των αγροτών
AGRO

Στο επίκεντρο η νέα ΚΑΠ και η βιωσιμότητα των αγροτών

Στη συνεδρίαση της Ομάδας των Γεωργών της ΕΟΚΕ με τον Επίτροπο Χάνσεν η ΕΘΕΑΣ

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς την ΕΥΠ και το Μαξίμου μένει χωρίς απαντήσεις
Πολιτική

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς την ΕΥΠ και το Μαξίμου μένει χωρίς απαντήσεις

Ποιους βάζει στο κάδρο ο Ντίλιαν και τι σημαίνει αυτό για την υπόθεση την ώρα που η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στο δικό της αφήγημα

Δημήτρης Τερζής
Ελλάδα: Πρώτη στην ΕΕ-27 στη μείωση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων και το 2025
Business

Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ-27 στη μείωση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων και το 2025

Τι έδεξε η ετήσια έκθεση της KPMG, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Παπαστράτος - Philip Morris International

Ιαπωνία: Η Κάτω Βουλή ενέκρινε πρόσθετο προϋπολογισμό ύψους 15,9 δισ. δολ.
World

Η Ιαπωνία ενέκρινε πρόσθετο προϋπολογισμό

Η Ιαπωνία χρειάζεται τα επιπλεόν κονδύλια για την άμβλυνση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Revolut: Αλλαγές στην ηγετική ομάδα της εταιρείας
Business

Αλλαγές στην ηγετική ομάδα της Revolut

Ο συνιδρυτής της Revolut Vlad Yatsenko, μεταβαίνει από τον ρόλο του Chief Technology Officer (CTO) σε θέση Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου για το φυσικό αέριο, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Αφθώδης πυρετός: Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο
AGRO

Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων

Πράσινη οικονομία: Αύξηση απασχόλησης 6% στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Αύξηση απασχόλησης 6% στην πράσινη οικονομία της ΕΕ

Το 2023, η διαχείριση αποβλήτων ήταν ο κορυφαίος τομέας απασχόλησης με 0,9 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, που αντιπροσώπευαν το 16% της συνολικής απασχόλησης στον τομέα του περιβάλλοντος.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies