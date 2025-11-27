Αμερικανικά εθνικά πάρκα: Ταξίδι στη φύση με «καπέλο» για τους ξένους

Σε μια κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια ταξιδιώτες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι από το 2026 οι ξένοι επισκέπτες θα επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος για την είσοδό τους σε 11 από τα πιο δημοφιλή εθνικά πάρκα της χώρας.

Οι αλλαγές εντάσσονται σε μια στρατηγική που, όπως σημειώνει το BBC «βάζει τις αμερικανικές οικογένειες πρώτες».

Όποιος θέλει να αγγίξει το χείλος του Grand Canyon, να περπατήσει στη σκιά των γιγαντιαίων δέντρων του εθνικού πάρκου Yosemite ή να χαθεί στα έλη των Everglades, θα χρειαστεί πλέον να πληρώσει κάτι παραπάνω – ένα αντίτιμο όχι μόνο για την είσοδο στη φύση, αλλά για τη συμμετοχή σε μια νέα πραγματικότητα όπου η εμπειρία κοστολογείται διαφορετικά για όσους έρχονται από το εξωτερικό.

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους

Πέρα από το αρχικό τέλος εισόδου, η πολιτική προβλέπει ότι οι μη κάτοικοι θα καταβάλλουν πάνω από 250 δολάρια για την ετήσια κάρτα πρόσβασης, όταν οι Αμερικανοί πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν μόλις 80 δολάρια.

Το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι αλλαγές αυτές εξασφαλίζουν «δίκαιη συνεισφορά» από τους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα κατέβαλαν τα ίδια τέλη με τους φορολογούμενους πολίτες που ήδη χρηματοδοτούν το Εθνικό Σύστημα Πάρκων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ δήλωσε ότι οι προσαρμογές αυτές θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των πάρκων και θα συμβάλλουν στη συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών για τις μελλοντικές γενιές.

Επενδύσεις σε ψηφιακές υπηρεσίες και νέες διευκολύνσεις

Παράλληλα με τις αυξήσεις, το 2026 θα εγκαινιαστεί ένα αναβαθμισμένο ψηφιακό σύστημα κρατήσεων, το οποίο υπόσχεται ευκολότερη πρόσβαση, ταχύτερες διαδικασίες και μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση των επιτρεπόμενων επισκέψεων.

Επιπλέον, αναμένεται να εφαρμοστούν νέες διευκολύνσεις για μοτοσικλετιστές που συχνά διασχίζουν τις εκτεταμένες διαδρομές των πάρκων, ενώ θεσπίζονται και οκτώ «πατριωτικές μέρες δωρεάν εισόδου» αποκλειστικά για κατοίκους, σε εμβληματικές εθνικές γιορτές όπως η Ημέρα Μνήμης, η Ημέρα Ανεξαρτησίας και η Ημέρα Βετεράνων.

Ρεκόρ επισκεψιμότητας και αυξημένες ανάγκες συντήρησης

Τα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας. Μόνο το 2024 προσέλκυσαν πάνω από 331 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμός αυξημένος κατά τουλάχιστον 6 εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η αυξημένη ζήτηση έχει δημιουργήσει πιέσεις στις υποδομές, κάτι που – σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο – καθιστά απαραίτητη την αύξηση των εσόδων μέσω υψηλότερων τελών για τους ξένους επισκέπτες.

Τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε δράσεις διατήρησης, προστασίας οικοσυστημάτων και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, ενώ η υπόλοιπη πολιτική της κυβέρνησης περιλαμβάνει σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό της Park Service.

Ένα μέτρο που θα συζητηθεί

Καθώς προσεγγίζει το 2026, η συζήτηση γύρω από το κόστος πρόσβασης και τη δίκαιη αντιμετώπιση όλων των επισκεπτών αναμένεται να ενταθεί.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον επιμένει: οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν προτεραιότητα σε χώρους που χρηματοδοτούν με τους φόρους τους, ενώ οι ξένοι επισκέπτες καλούνται πλέον να συμβάλουν περισσότερο στη συντήρηση των εμβληματικών αυτών φυσικών θησαυρών.