Ιαπωνία: Συμφωνία με Νότια Κορέα για ενέργεια και LNG

Να εμβαθύνουν την ενεργειακή συνεργασία τους σε απάντηση στην κρίση στα Στενά του Ορμούζ συμφώνησαν Ιαπωνία και Νότια Κορέα, δεσμευόμενες να μοιράζονται τα αποθέματα πετρελαίου και τις προμήθειες προϊόντων διύλισης πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου του καυσίμου αεριωθούμενων, στο τελευταίο σημάδι της αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ Τόκιο και Σεούλ.

Το σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε από κοινού από τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ και την Ιάπωνα Πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι την Τρίτη, καλύπτει κοινές ρυθμίσεις αποθήκευσης αποθεμάτων πετρελαίου και ανταλλαγής υγροποιημένου φυσικού αερίου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού, αναφέρουν οι Financial Times.

Και οι δύο χώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγόμενη ενέργεια: η Ιαπωνία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG στον κόσμο και η Νότια Κορέα ο τρίτος.

Οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν ότι η στενή διμερής συνεργασία είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ εν μέσω της αστάθειας στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις αγορές ενέργειας που προκύπτει από την πρόσφατη κατάσταση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Λι σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι η Τακαΐτσι, η οποία επισκέπτεται τη Νότια Κορέα, πρότεινε επίσης οι δύο πλευρές «να εμβαθύνουν τη συνεργασία στις αλυσίδες εφοδιασμού πόρων με άλλα ασιατικά έθνη που αντιμετωπίζουν διακοπές εφοδιασμού».

Ιαπώνία και Νότια Κορέα ξεπούλωσαν τραύματα του παρελθόντος

Οι σχέσεις μεταξύ Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας, οι οποίες έχουν αμαυρωθεί εδώ και καιρό από την κληρονομιά του ιαπωνικού αποικισμού μεταξύ 1910 και 1945, έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ως απάντηση στην αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, την αυξανόμενη αυτοπεποίθηση της Κίνας και τώρα το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ.

Η επίσκεψη της Τακαΐτσι στη Νότια Κορέα ακολούθησε μια απότομη ανατροπή τη Δευτέρα, όταν η Ιάπωνας πρωθυπουργός ζήτησε συμπληρωματικό προϋπολογισμό για την κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιδοτήσεων, παρά το γεγονός ότι επέμενε για εβδομάδες ότι μια τέτοια κίνηση δεν ήταν απαραίτητη.

«Και οι δύο χώρες αισθάνονται μια αίσθηση οικονομικής κρίσης με τον πόλεμο του Ιράν να συνεχίζεται», δήλωσε στους FT ο Μπονγλ Γιανγκ-σικ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Βορειοκορεατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Yonsei.

Η Τακαΐτσι δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι αυτή και ο Λι συμφώνησαν να ενισχύσουν την τριμερή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με τις ΗΠΑ. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα φιλοξενούν σημαντικές στρατιωτικές αναπτύξεις των ΗΠΑ και εξετάζουν τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για ενδείξεις ότι αυτές οι δυνάμεις ενδέχεται να μειωθούν.

Η θερμή στάση μεταξύ των Τακαΐτσι και Λι — οι οποίοι έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές από τότε που και οι δύο ηγέτες ανέλαβαν τα καθήκοντά τους πέρυσι — έχει εκπλήξει τους παρατηρητές.

Η Τακαΐτσι είναι γνωστή ως σκληροπυρηνική εθνικιστής, ενώ ο Λι, που θεωρείται αριστερός σκεπτικιστής για την Ιαπωνία, θα μπορούσαν να ήταν «σαν το λάδι με το νερό», δήλωσε στους FT ο Βίκτορ Τσα, πρόεδρος Κορέας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Ρεαλιστές η Τακαΐτσι και ο Λι

Αλλά και οι δύο ηγέτες — οι οποίοι απολαμβάνουν ποσοστά αποδοχής άνω του 60% — έχουν αποδειχθεί ρεαλιστές.

«Δεδομένων των εξωτερικών απειλών από την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα και των απρόβλεπτων Ηνωμένων Πολιτειών… δεν έχουν κανέναν άλλον να στραφούν στη γειτονιά», δήλωσε ο Τσα.

Η απόψυξη στις σχέσεις Ιαπωνίας-Νότιας Κορέας ξεκίνησε το 2023 υπό τον πλέον φυλακισμένο πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ και τον τότε πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα, οι οποίοι επανέλαβαν τη συνεργασία ασφαλείας υψηλού επιπέδου, διευθέτησαν μια διαμάχη σχετικά με τους ελέγχους των εξαγωγών και ενίσχυσαν τον τριμερή συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Οι στάσεις των πολιτών στην Κορέα έχουν επίσης αλλάξει, συμβάλλοντας στη δημιουργία πολιτικού χώρου για μια ύφεση. Οι έρευνες κοινής γνώμης πλέον προσδιορίζουν σταθερά την Κίνα, αντί της Ιαπωνίας, ως τον πιο προβληματικό γείτονα της Σεούλ.

Ο αμοιβαίος τουρισμός αυξάνεται, με 11,2 εκατομμύρια επιβάτες αεροπορικών μεταφορών να ταξιδεύουν μεταξύ των δύο χωρών το 2025, από 9,4 εκατομμύρια το 2019.

Υπάρχουν πιο ακανθώδη ζητήματα στη σχέση, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για κινεζική δράση κατά της Ταϊβάν και της πυρηνικά οπλισμένης Βόρειας Κορέας. Τα σχόλια της Τακαΐτσι πέρυσι ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να εμπλακεί σε στρατιωτική εμπλοκή σε έναν υποθετικό πόλεμο για την Ταϊβάν έχουν πυροδοτήσει διπλωματική διαμάχη με το Πεκίνο που δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης μετά από έξι μήνες.

Ο Λι φιλοξένησε την Τακαΐτσι στην πατρίδα του, Andong, όπου δείπνησαν την τοπική σπεσιαλιτέ κοτόπουλου jjimdak και sake από την πατρίδα της Τακαΐτσι, Nara, την οποία επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας τον Ιανουάριο.

«Το αποκαλούν διπλωματία shuttle, αλλά μοιάζει περισσότερο με διπλωματία της «πατρίδας» μετά από αυτές τις επισκέψεις», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπόλινγκ, διευθυντής του The Asia Group. «Υπήρχε η ανησυχία ότι αυτή η σχέση θα μπορούσε να είχε πάρει αντίθετη κατεύθυνση με αυτούς τους δύο ηγέτες, αλλά έχουν εκπλήξει πολλούς ανθρώπους».