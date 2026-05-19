Όμιλος Fourlis: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με αύξηση πωλήσεων και σταθερή κερδοφορία

Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 καταγράφει ο Όμιλος Fourlis, με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου να αποτυπώνουν άνοδο πωλήσεων, βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και συνέχιση της επενδυτικής στρατηγικής σε βασικούς πυλώνες δραστηριότητας. Η εταιρεία εμφανίζεται προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, επενδύοντας παράλληλα σε νέες εμπορικές μορφές, στην ενίσχυση του omnichannel μοντέλου και στη διεύρυνση της παρουσίας της σε κρίσιμους κλάδους λιανικής.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζει ο όμιλος, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 133,1 εκατ. ευρώ έναντι 118,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 12,6%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται κυρίως στη βελτιωμένη εμπορική δυναμική των επιμέρους δραστηριοτήτων, αλλά και στην ενίσχυση της καταναλωτικής ζήτησης σε κατηγορίες όπου ο όμιλος έχει ισχυρή παρουσία, όπως τα έπιπλα, τα αθλητικά είδη και τα προϊόντα υγείας και ευεξίας.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το EBITDA του ομίλου ανήλθε σε 9,9 εκατ. ευρώ από 9,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας οριακή αλλά θετική βελτίωση. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι η Fourlis κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ένα περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό, με αυξημένες ανάγκες για επενδύσεις, εμπορική αναδιάρθρωση και στήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής.

Οικιακός εξοπλισμός και IKEA

Η ισχυρότερη συνεισφορά στα αποτελέσματα προήλθε και πάλι από τον κλάδο οικιακού εξοπλισμού, όπου κυριαρχεί το σήμα της IKEA. Οι πωλήσεις του τομέα ανήλθαν σε 82,5 εκατ. ευρώ από 77,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1%. Η βελτίωση αυτή σχετίζεται τόσο με τη σταθερή αναγνωρισιμότητα του brand όσο και με την προώθηση του omnichannel μοντέλου, το οποίο συνδυάζει φυσικά καταστήματα και ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του, ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε νέες εμπορικές μορφές για την IKEA, με στόχο την αύξηση της διείσδυσης στην αγορά και τη βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή. Η ανάπτυξη μικρότερων σημείων εξυπηρέτησης, όπως το IKEA Pick Up Order Point, αλλά και η αναβάθμιση του δικτύου, αποτελούν βασικά εργαλεία για τη μελλοντική ενίσχυση της παρουσίας της αλυσίδας.

Αθλητικά είδη και Foot Locker

Σημαντικό ρόλο στην πορεία του ομίλου συνεχίζει να διαδραματίζει ο κλάδος των αθλητικών ειδών, με την INTERSPORT και τη Foot Locker να αποτελούν δύο από τα πιο κρίσιμα εμπορικά σήματα του χαρτοφυλακίου. Στο συγκεκριμένο τμήμα, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 49,7 εκατ. ευρώ από 39,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24,9%, γεγονός που δείχνει δυναμική ανάκαμψη και ισχυρή εμπορική ανταπόκριση.

Η Fourlis δίνει έμφαση στην αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών μέσα από νέα concept stores, ενίσχυση του merchandising και πιο στοχευμένη διαχείριση των εμπορικών σημάτων. Στην περίπτωση της Foot Locker, η εταιρεία ποντάρει στη διεθνή δυναμική του brand και στη σταδιακή ανάπτυξη του νέου concept «Reimagined», το οποίο εντάσσεται σε μια πιο σύγχρονη και εμπορικά ευέλικτη φιλοσοφία λιανικής.

Παρά τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων, τα επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας παραμένουν πιεσμένα, καθώς ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει στην εμπορική του αναδιοργάνωση και στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης βάσης ανάπτυξης. Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν τομέα στον οποίο η Fourlis επιλέγει να «χτίσει» προοπτική αντί να κυνηγήσει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα.

Υγεία και ευεξία

Στον τομέα της υγείας και ευεξίας, με κεντρικό άξονα την Holland & Barrett, ο όμιλος κατέγραψε πωλήσεις 0,9 εκατ. ευρώ από 0,7 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σταδιακά την παρουσία του σε μια κατηγορία με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Παρότι το συγκεκριμένο σκέλος παραμένει μικρό σε μέγεθος σε σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες, θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη διαφοροποίηση του ομίλου.

Η Fourlis επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά ευεξίας μέσα από συνεργασίες, επανασχεδιασμό του δικτύου και νέες εμπορικές προσεγγίσεις, όπως shop-in-shop μοντέλα και εξειδικευμένες τοποθετήσεις προϊόντων. Η συνεργασία με την Golden Age Capital DrP Group εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική, καθώς επιδιώκεται η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και η καλύτερη αξιοποίηση του brand.

Επενδύσεις και υποδομές

Πέρα από τη λιανική δραστηριότητα, η Fourlis επενδύει συστηματικά και σε τομείς που στηρίζουν το επιχειρηματικό της μοντέλο, όπως οι logistics και τα ακίνητα. Μέσω της Trade Logistics και της Trade Estates, ο όμιλος ενισχύει τις υποδομές που υποστηρίζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη του δικτύου του, ενώ παράλληλα δημιουργεί πρόσθετες πηγές αξίας στο χαρτοφυλάκιό του.

Η στρατηγική αυτή έχει διττό στόχο: από τη μία πλευρά, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να μειώσει λειτουργικά κόστη σε βάθος χρόνου, και από την άλλη να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη νέων σημείων πώλησης και εμπορικών formats. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος επιδιώκει να θωρακίσει τη θέση του απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο της λιανικής.

Προοπτικές για το 2026

Το 2026 ξεκινά με σαφή ένδειξη ότι η Fourlis επιχειρεί να περάσει σε φάση πιο ώριμης ανάπτυξης, με έμφαση όχι μόνο στην αύξηση του τζίρου αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. Η σταθερή πορεία του EBITDA, η άνοδος των πωλήσεων και η ενίσχυση των βασικών εμπορικών σημάτων δημιουργούν μια βάση για περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση φαίνεται να αναγνωρίζει ότι το τρέχον περιβάλλον παραμένει ανταγωνιστικό και απαιτεί διαρκείς επενδύσεις, προσαρμογή στο καταναλωτικό προφίλ και αξιοποίηση της ψηφιακής μετάβασης. Η έμφαση στο omnichannel, η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου brands και η ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας συνθέτουν τη στρατηγική εικόνα του ομίλου για την επόμενη περίοδο.