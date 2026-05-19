BofA: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για την ευρωζώνη

Ηπιότερες επιπτώσεις για την οικονομία της Ευρωζώνης από την αποκλιμάκωση στις τιμές φυσικού αερίου βλέπουν οι αναλυτές της Bank of America, οι οποίοι αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και προς τα πάνω την ανάπτυξη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με νέα έκθεση για την οικονομία της Ευρωζώνης, οι χαμηλότερες προβλέψεις για τις τιμές του φυσικού αερίου TTF στην Ευρώπη βελτιώνουν σημαντικά το μακροοικονομικό σενάριο. Οι αναλυτές εκτιμούν πλέον ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,9% το 2026 και στο 1,9% το 2027, χαμηλότερα κατά 40 και 20 μονάδες βάσης αντίστοιχα σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Παράλληλα, η ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωζώνης αναμένεται πλέον στο 0,7% το 2026 και στο 1,2% το 2027, καθώς η ηπιότερη πορεία των τιμών ενέργειας περιορίζει το βάθος του οικονομικού σοκ που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

Στήριξη από φυσικό αέριο

Οι αναθεωρημένες προβλέψεις βασίζονται στις νέες εκτιμήσεις για το φυσικό αέριο από την αγορά εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις οποίες οι τιμές TTF θα κινηθούν στα 55 ευρώ/MWh το 2026 και στα 35 ευρώ/MWh το 2027, έναντι προηγούμενων προβλέψεων για 75 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η αποκλιμάκωση των τιμών οφείλεται κυρίως στις ήπιες καιρικές συνθήκες, στην αυξημένη παραγωγή ενέργειας από πυρηνικές και ανανεώσιμες πηγές, αλλά και στη σημαντική αύξηση των προμηθειών LNG από τη Βόρεια Αμερική.

Οι αναλυτές εκτιμούν πλέον ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα κορυφωθεί περίπου στο 3,3% το τρίτο τρίμηνο του 2026, αντί κοντά στο 4% που προβλεπόταν προηγουμένως, ενώ αναμένεται να υποχωρήσει ξανά κάτω από το 2% μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Αυξήσεις επιτοκίων

Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι προβλέψεις παραμένουν αμετάβλητες, με δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026, που θα οδηγήσουν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%.

Παράλληλα, οι αναλυτές εξακολουθούν να αναμένουν σταδιακές μειώσεις επιτοκίων από τον Ιούνιο του 2027 και ανά τρίμηνο, εκτιμώντας ωστόσο ότι οι αγορές προεξοφλούν μεγαλύτερη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από αυτή που τελικά θα πραγματοποιηθεί.