Καταθέσεις: Πτώση 2,351 δισ. στις επιχειρήσεις – Άνοδος 222 εκατ. στα νοικοκυριά

Μεγάλη μείωση της τάξης των 2,351 δισ. ευρώ σημείωσαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων τον Οκτώβριο του 2025, ενώ αντίθετα, τα νοικοκυριά «είδαν» αύξηση 222 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ειδικότερα, μείωση κατά 2,351 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2,744 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ αύξηση κατά 222 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον ίδιο μήνα οι καταθέσεις των νοικοκυριών, έναντι μείωσης κατά 95 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετη πορεία στις καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Οκτώβριο

Από εκεί και πέρα, η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 2.576 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.058 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 447 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 409 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 18,7% από 32,4% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 2.129 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 2.649 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 5,6% από 5,5% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 2.351 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2.744 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 12,3% από 12,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 2.313 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.987 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 38 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 244 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 222 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 95 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 3,4% από 3,1% τον προηγούμενο μήνα.