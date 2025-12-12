Αυτοκινητοβιομηχανίες: Προειδοποιούν την ΕΕ για «πολύ επικίνδυνους» κανόνες τοπικής προμήθειας

Οι προτάσεις «Made in Europe» που καθορίζουν τα επίπεδα εγχώριου περιεχομένου που πρέπει να έχουν τα προϊόντα θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και επιβράδυνση στη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα έχουν προειδοποιήσει οι αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BMW Όλιβερ Ζίπσε, τόνισε στους Financial Times ότι ο καθορισμός πολύπλοκων κανόνων τοπικής προμήθειας είναι «πολύ επικίνδυνος» επειδή θα είναι «εξαιρετικά δυσκίνητος» στον υπολογισμό. Η Ευρώπη θα κινδύνευε να «αποκοπεί από τον παγκόσμιο αγώνα καινοτομίας», πρόσθεσε.

Τα σχέδια της ΕΕ να θέσει στόχους για προμήθειες εντός της Ένωσης για εξαρτήματα σε προϊόντα όπως αυτοκίνητα και ηλιακούς συλλέκτες έχουν διχάσει τη βιομηχανία και έχουν προκαλέσει έντονο λόμπινγκ για το τι θα θεωρούνταν ευρωπαϊκό.

Οι στόχοι θα ποικίλλουν ανάλογα με την εξάρτηση της Ευρώπης από ορισμένους εμπορικούς εταίρους, ιδίως την Κίνα, και την ικανότητα της ΕΕ να αυξήσει την παραγωγή. Αρχικά συζητήθηκαν τοπικά επίπεδα περιεχομένου έως και 70% για ορισμένα αγαθά, όπως μετατροπείς ηλιακών συλλεκτών ή αυτοκίνητα, αλλά τώρα είναι πιθανό να μειωθούν.

Θα αποτελέσουν μέρος σειράς προτάσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της φθίνουσας βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και υπόκεινται σε έντονες διαπραγματεύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια ανακοίνωση πολιτικής που είχε προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα έχει αναβληθεί και οι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι οι κανόνες προμήθειας θα μπορούσαν να αλλάξουν πριν από την προγραμματισμένη παρουσίασή τους στις 28 Ιανουαρίου.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προβληματίζονται με το ποσοστό εντοπιότητας

Η Γαλλία ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της στρατηγικής εγχώριας προμήθειας, αλλά τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις έχουν διχαστεί ως προς το πως πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν οι κανόνες.

Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες, για παράδειγμα, ανησυχούν ότι το «made in Europe» θα αποκλείσει ακόμη και φιλικούς εμπορικούς εταίρους και ζήτησαν την επέκτασή του σε επιστολή που έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Κατσουχίσα Οκούντα, πρόεδρος της Honda Motor Europe, σημείωσε ότι οι υπερβολικά περιοριστικές απαιτήσεις προμήθειας διατρέχουν τον κίνδυνο «ακούσιων συνεπειών, οι οποίες θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τη μετάβαση της Ευρώπης προς την καθαρή κινητικότητα». Ζήτησε ένα πλαίσιο «φτιαγμένο από κοινές αξίες» που θα περιλαμβάνει παράγοντες όπως «η απελευθέρωση του εμπορίου, το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς και η ευθυγράμμιση με τις κοινές πολιτικές και οικονομικές αξίες».

Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών εντός της ΕΕ, θέλουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία —όπου διαθέτουν μεγάλους κόμβους παραγωγής— να συμπεριληφθούν στα όρια εγχώριου περιεχομένου.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες για το κλίμα και υψηλό κόστος ενέργειας, αντιμετωπίζει δυσκολίες, από την υπερβάλλουσα κινεζική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, αλλά έχουν καταφέρει να διατηρήσουν χαμηλά τις τιμές.

Σε αντίθεση με τις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι προμηθευτές τους υποστηρίζουν ότι τα μέτρα τοπικού περιεχομένου ήταν κρίσιμα για την επιβίωσή τους, ειδικά επειδή οι υψηλότεροι δασμοί της ΕΕ στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα δεν έχουν καταφέρει να επιβραδύνουν την εισβολή των Κινέζων ανταγωνιστών.

Ο Μπέντζαμιν Κρίγκερ, γενικός γραμματέας της CLEPA, που εκπροσωπεί τους προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων, δήλωσε ότι η ΕΕ δεν μπορούσε να περιμένει να εισαγάγει τους κανόνες, οι οποίοι θα «προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και θα μειώσουν την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές μέχρι να ξεκινήσουν βαθύτερες μεταρρυθμίσεις».

Εταιρείες ΑΕΠ έχουν επίσης υποστηρίξει την χαλάρωση των κανόνων

«Έχουμε δει τι έχει συμβεί με την καθαρή τεχνολογία στην Ευρώπη στο παρελθόν — κινεζική υπερπροσφορά και στη συνέχεια ντάμπινγκ στην Ευρώπη», δήλωσε στους FT ο Κονσταντίν Λεβογιάννης, επικεφαλής κυβερνητικών υποθέσεων στην Nel Hydrogen της Νορβηγίας. «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες… αλλά θα ήμασταν ευχαριστημένοι με ένα υψηλό μερίδιο ευρωπαϊκού περιεχομένου σε επίπεδο εξαρτημάτων», είπε.

Πέρυσι, η ΕΕ πρότεινε στόχους για την εγχώρια παραγωγή σε κλάδους όπως η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια και οι αντλίες θερμότητας, σε απάντηση στον νόμο περί μείωσης του πληθωρισμού, του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, πολλά στελέχη έχουν προειδοποιήσει ότι αυτοί απέχουν πολύ από το να επιτευχθούν.

Η Ίλκα φον Ντάλβιγκ, γενική διευθύντρια της Recharge Europe, η οποία εκπροσωπεί εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών, δήλωσε ότι καθώς τα έργα αναβάλλονται ή ακυρώνονται, οι απαιτήσεις τοπικής προμήθειας θα παρέχουν «επενδυτική βεβαιότητα». Ωστόσο, οι κανόνες θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης βιομηχανικής στρατηγικής που θα περιλαμβάνει κίνητρα και υποστήριξη, πρόσθεσε.

Άλλοι θεωρούν ότι οι κανόνες για τοπικό περιεχόμενο θα πρέπει να ενσωματωθούν στις δημόσιες συμβάσεις.

Ωστόσο, ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει μια ισορροπία στην εγχώρια προμήθεια, αποδεχόμενη ότι δεν είναι ανταγωνιστική σε κάποιες τεχνολογίες, και να επικεντρωθεί εκεί όπου είναι ανταγωνιστική.