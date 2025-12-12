Αυτοκινητοβιομηχανίες: Προειδοποιούν την ΕΕ για «πολύ επικίνδυνους» κανόνες τοπικής προμήθειας

Αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλοι κατασκευαστές διχάζονται σχετικά με τα σχέδια «Made in Europe» της ΕΕ

World 12.12.2025, 06:14
Αυτοκινητοβιομηχανίες: Προειδοποιούν την ΕΕ για «πολύ επικίνδυνους» κανόνες τοπικής προμήθειας
Newsroom

Οι προτάσεις «Made in Europe» που καθορίζουν τα επίπεδα εγχώριου περιεχομένου που πρέπει να έχουν τα προϊόντα θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και επιβράδυνση στη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα έχουν προειδοποιήσει οι αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο  διευθύνων σύμβουλος της BMW Όλιβερ Ζίπσε, τόνισε στους Financial Times ότι ο καθορισμός πολύπλοκων κανόνων τοπικής προμήθειας είναι «πολύ επικίνδυνος» επειδή θα είναι «εξαιρετικά δυσκίνητος» στον υπολογισμό. Η Ευρώπη θα κινδύνευε να «αποκοπεί από τον παγκόσμιο αγώνα καινοτομίας», πρόσθεσε.

Τα σχέδια της ΕΕ να θέσει στόχους για προμήθειες εντός της Ένωσης για εξαρτήματα σε προϊόντα όπως αυτοκίνητα και ηλιακούς συλλέκτες έχουν διχάσει τη βιομηχανία και έχουν προκαλέσει έντονο λόμπινγκ για το τι θα θεωρούνταν ευρωπαϊκό.

Οι στόχοι θα ποικίλλουν ανάλογα με την εξάρτηση της Ευρώπης από ορισμένους εμπορικούς εταίρους, ιδίως την Κίνα, και την ικανότητα της ΕΕ να αυξήσει την παραγωγή. Αρχικά συζητήθηκαν τοπικά επίπεδα περιεχομένου έως και 70% για ορισμένα αγαθά, όπως μετατροπείς ηλιακών συλλεκτών ή αυτοκίνητα, αλλά τώρα είναι πιθανό να μειωθούν.

Θα αποτελέσουν μέρος σειράς προτάσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της φθίνουσας βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και υπόκεινται σε έντονες διαπραγματεύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια ανακοίνωση πολιτικής που είχε προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα έχει αναβληθεί και οι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι οι κανόνες προμήθειας θα μπορούσαν να αλλάξουν πριν από την προγραμματισμένη παρουσίασή τους στις 28 Ιανουαρίου.

Γερμανία

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προβληματίζονται με το ποσοστό εντοπιότητας

Η Γαλλία ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της στρατηγικής εγχώριας προμήθειας, αλλά τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις έχουν διχαστεί ως προς το πως πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν οι κανόνες.

Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες, για παράδειγμα, ανησυχούν ότι το «made in Europe» θα αποκλείσει ακόμη και φιλικούς εμπορικούς εταίρους και ζήτησαν την επέκτασή του σε επιστολή που έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Κατσουχίσα Οκούντα, πρόεδρος της Honda Motor Europe, σημείωσε ότι οι υπερβολικά περιοριστικές απαιτήσεις προμήθειας διατρέχουν τον κίνδυνο «ακούσιων συνεπειών, οι οποίες θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τη μετάβαση της Ευρώπης προς την καθαρή κινητικότητα». Ζήτησε ένα πλαίσιο «φτιαγμένο από κοινές αξίες» που θα περιλαμβάνει παράγοντες όπως «η απελευθέρωση του εμπορίου, το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς και η ευθυγράμμιση με τις κοινές πολιτικές και οικονομικές αξίες».

Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών εντός της ΕΕ, θέλουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία —όπου διαθέτουν μεγάλους κόμβους παραγωγής— να συμπεριληφθούν στα όρια εγχώριου περιεχομένου.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες για το κλίμα και υψηλό κόστος ενέργειας, αντιμετωπίζει δυσκολίες, από την υπερβάλλουσα κινεζική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, αλλά έχουν καταφέρει να διατηρήσουν χαμηλά τις τιμές.

Σε αντίθεση με τις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι προμηθευτές τους υποστηρίζουν ότι τα μέτρα τοπικού περιεχομένου ήταν κρίσιμα για την επιβίωσή τους, ειδικά επειδή οι υψηλότεροι δασμοί της ΕΕ στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα δεν έχουν καταφέρει να επιβραδύνουν την εισβολή των Κινέζων ανταγωνιστών.

Ο Μπέντζαμιν Κρίγκερ, γενικός γραμματέας της CLEPA, που εκπροσωπεί τους προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων, δήλωσε ότι η ΕΕ δεν μπορούσε να περιμένει να εισαγάγει τους κανόνες, οι οποίοι θα «προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και θα μειώσουν την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές μέχρι να ξεκινήσουν βαθύτερες μεταρρυθμίσεις».

Εταιρείες ΑΕΠ έχουν επίσης υποστηρίξει την χαλάρωση των κανόνων

«Έχουμε δει τι έχει συμβεί με την καθαρή τεχνολογία στην Ευρώπη στο παρελθόν — κινεζική υπερπροσφορά και στη συνέχεια ντάμπινγκ στην Ευρώπη», δήλωσε στους FT ο Κονσταντίν Λεβογιάννης, επικεφαλής κυβερνητικών υποθέσεων στην Nel Hydrogen της Νορβηγίας. «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες… αλλά θα ήμασταν ευχαριστημένοι με ένα υψηλό μερίδιο ευρωπαϊκού περιεχομένου σε επίπεδο εξαρτημάτων», είπε.

Πέρυσι, η ΕΕ πρότεινε στόχους για την εγχώρια παραγωγή σε κλάδους όπως η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια και οι αντλίες θερμότητας, σε απάντηση στον νόμο περί μείωσης του πληθωρισμού, του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, πολλά στελέχη έχουν προειδοποιήσει ότι αυτοί απέχουν πολύ από το να επιτευχθούν.

Η Ίλκα φον Ντάλβιγκ, γενική διευθύντρια της Recharge Europe, η οποία εκπροσωπεί εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών, δήλωσε ότι καθώς τα έργα αναβάλλονται ή ακυρώνονται, οι απαιτήσεις τοπικής προμήθειας θα παρέχουν «επενδυτική βεβαιότητα». Ωστόσο, οι κανόνες θα πρέπει να αποτελούν μέρος  μιας ευρύτερης βιομηχανικής στρατηγικής που θα περιλαμβάνει κίνητρα και υποστήριξη, πρόσθεσε.

Άλλοι θεωρούν ότι οι κανόνες για τοπικό περιεχόμενο θα πρέπει να ενσωματωθούν στις δημόσιες συμβάσεις.

Ωστόσο, ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει μια ισορροπία στην εγχώρια προμήθεια, αποδεχόμενη ότι δεν είναι ανταγωνιστική σε κάποιες τεχνολογίες, και να επικεντρωθεί εκεί όπου είναι ανταγωνιστική.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων
EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα

Η Barry Callebaut εξετάζει τον διαχωρισμό της μονάδας κακάο, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομική ευελιξία

Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο