Μαϊάμι: Πόλεμος δισεκατομμυρίων για το πλουσιότερο νησί της Αμερικής

Σκληρή μάχη συμφερόντων βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μαϊάμι, φέρνοντας αντιμέτωπους δισεκατομμυριούχους επενδυτές, μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, τοπικές αρχές και κατοίκους ενός από τα ακριβότερα και πιο αποκλειστικά μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται μια έκταση μόλις 40 στρεμμάτων στο Fisher Island, το νησί που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με τον υπερπλούτο και την πολυτέλεια.

Η υπόθεση αφορά έναν τερματικό σταθμό καυσίμων που λειτουργεί σχεδόν έναν αιώνα και τροφοδοτεί τα εμπορικά και κρουαζιερόπλοια του PortMiami, ενός από τα μεγαλύτερα λιμάνια κρουαζιέρας στον κόσμο. Ωστόσο, για μια ομάδα επενδυτών και κατασκευαστών ακινήτων, η έκταση αυτή αντιπροσωπεύει κάτι πολύ διαφορετικό: μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης πολυτελών κατοικιών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η κοινοπραξία HRP Fisher Island, στην οποία συμμετέχουν ισχυροί παίκτες της αγοράς ακινήτων, απέκτησε το ακίνητο το 2025 έναντι 180 εκατ. δολαρίων. Το σχέδιό της προβλέπει την κατεδάφιση των δεξαμενών καυσίμων και την ανέγερση δύο πολυτελών πύργων κατοικιών, με ρετιρέ που εκτιμάται ότι θα πωλούνται έως και 100 εκατ. δολάρια το καθένα.

Για πολλούς κατοίκους του Fisher Island, όπου η μέση τιμή κατοικίας αγγίζει τα 12 εκατ. δολάρια, η απομάκρυνση της εγκατάστασης θεωρείται θετική εξέλιξη. Οι δεξαμενές καυσίμων χαρακτηρίζονται από ορισμένους ως αντιαισθητικές, παρωχημένες και δυνητικά επικίνδυνες για το περιβάλλον. Ωστόσο, η προοπτική αυτή προκάλεσε συναγερμό στον κλάδο της κρουαζιέρας.

Οι εταιρείες κρουαζιέρας προειδοποιούν το Μαϊάμι

Οι εταιρείες κρουαζιέρας προειδοποιούν ότι η απώλεια του μοναδικού σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων του PortMiami θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού. Το PortMiami αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της περιοχής, παράγοντας οικονομική δραστηριότητα που ξεπερνά τα 61 δισ. δολάρια ετησίως.

«Θα είμαστε το μοναδικό μεγάλο λιμάνι στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς δικές του εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού καυσίμων. Αυτό είναι παράλογο», δήλωσε στην Journal ο πρώην βουλευτής Τζο Γκαρσία, ο οποίος ηγείται των κινητοποιήσεων κατά της απομάκρυνσης της εγκατάστασης.

Η πίεση από τη βιομηχανία της κρουαζιέρας ανάγκασε τις αρχές της κομητείας Miami-Dade να παρέμβουν. Η δήμαρχος Ντανιέλα Λεβίν Κάβα ζήτησε από τους τοπικούς αξιωματούχους να εγκρίνουν την αγορά της έκτασης ή ακόμη και την απαλλοτρίωσή της, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις για τον ανεφοδιασμό των πλοίων, όπως η μεταφορά καυσίμων από το Φορτ Λόντερντεϊλ, η σιδηροδρομική μεταφορά ή η δημιουργία νέας εγκατάστασης σε άλλη τοποθεσία. Όλες όμως κρίθηκαν είτε υπερβολικά δαπανηρές είτε τεχνικά ανεφάρμοστες.

Η διαμάχη έχει ήδη μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες. Η Ένωση Ιδιοκτητών του Fisher Island και το ιδιωτικό κλαμπ του νησιού προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, επιδιώκοντας να μπλοκάρουν οποιαδήποτε προσπάθεια απαλλοτρίωσης. Υποστηρίζουν ότι διαθέτουν δικαιώματα σε περίπου τέσσερα από τα δέκα στρέμματα της έκτασης, βάσει συμφωνίας που συνήψαν με τους επενδυτές, και ότι καμία πώληση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Σύγκρουση κροίσων και πολιτών

Παράλληλα, οι εξελίξεις έχουν αναδείξει μια ευρύτερη κοινωνική σύγκρουση που χαρακτηρίζει πλέον το Μαϊάμι. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι εξαιρετικά εύποροι κάτοικοι και επενδυτές που μεταμορφώνουν την πόλη σε διεθνές κέντρο πολυτελούς διαβίωσης. Από την άλλη, εργαζόμενοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και συνδικάτα που υποστηρίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη ευνοεί ολοένα και περισσότερο τους πολύ πλούσιους, αφήνοντας πίσω όσους στηρίζουν την πραγματική οικονομία της περιοχής.

Σε πρόσφατη διαμαρτυρία κατά των σχεδίων ανάπτυξης στο Fisher Island, διαδηλωτές ανήρτησαν πανό με το σύνθημα «Ναι στο Μαϊάμι, όχι στους δισεκατομμυριούχους», αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί.

«Η μάχη αυτή αφορά το αν το Μαϊάμι θα συνεχίσει να λειτουργεί για τους εργαζόμενους ή μόνο για τους υπερπλούσιους», δήλωσε στην WSJ ο ακτιβιστής Τόμας Κένεντι, ο οποίος συμμετείχε στις κινητοποιήσεις.

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της κομητείας και της επενδυτικής κοινοπραξίας συνεχίζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται συμφωνία που θα μπορούσε να αποτιμήσει το ακίνητο σε περισσότερα από 400 εκατ. δολάρια σε βάθος χρόνου. Μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο, προκαλεί νέες αντιδράσεις από την πλευρά των κατοίκων του Fisher Island, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δικαιούνται σημαντικό μέρος του τιμήματος.

Έτσι, μια έκταση μόλις σαράντα στρεμμάτων έχει εξελιχθεί σε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ δημόσιου συμφέροντος, επιχειρηματικών φιλοδοξιών και κοινωνικών αντιθέσεων. Και όσο το μέλλον του σταθμού καυσίμων παραμένει αβέβαιο, η διαμάχη απειλεί να επηρεάσει όχι μόνο το πλουσιότερο νησί της Φλόριντα, αλλά και τη λειτουργία ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια της αμερικανικής οικονομίας.