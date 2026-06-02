Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν ακόμα και την επόμενη εβδομάδα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», δηλώνει ο Τραμπ, για συμφωνία με το Ιράν

Σύμφωνα με το ABC News, ο ρεπουμπλικάνος είπε σε δημοσιογράφο του τηλεφωνικά ότι μνημόνιο κατανόησης για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να υπογραφτεί «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

«Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ, κατά το ABC News, διευκρινίζοντας πως γι’ αυτό δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως.

Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. Ο κ. Τραμπ έχει ανακοινώσει και στο παρελθόν φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, που δεν επαληθεύτηκαν.

Οι δυο πλευρές διαπραγματεύονται συμφωνία-πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει την παράταση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου.

Πυρά παρά την ανακωχή

Ωστόσο, παρά την ανακωχή, τα μέρη έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε ανταλλαγές πυρών τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, και κλόνισε την παγκόσμια οικονομία, ανεβάζοντας τις τιμές του πετρελαίου, κυρίως διότι η ιρανική πλευρά έκλεισε de facto το στενό του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονταν στο νότιο Λίβανο και υπήρχαν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν σκοτώσει 3.433 άτομα από τον Μάρτιο, ενώ 10.395 έχουν τραυματιστεί.

Η Χεζμπολάχ στο μεταξύ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον ισραηλινού άρματος μάχης τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς για άλλες χθες Δευτέρα το βράδυ, μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Η τηλεφωνική επικοινωνία

Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό.

«Είχα σήμερα μια συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι!», έγραψε χαρακτηριστικά.