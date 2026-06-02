Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν ακόμα και την επόμενη εβδομάδα

«Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», πρόσθεσε ο Τραμπ - Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Κόσμος 02.06.2026, 07:12
Σχολιάστε
Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν ακόμα και την επόμενη εβδομάδα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», δηλώνει ο Τραμπ, για συμφωνία με το Ιράν

Σύμφωνα με το ABC News, ο ρεπουμπλικάνος είπε σε δημοσιογράφο του τηλεφωνικά ότι μνημόνιο κατανόησης για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να υπογραφτεί «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

«Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ, κατά το ABC News, διευκρινίζοντας πως γι’ αυτό δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως.

Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. Ο κ. Τραμπ έχει ανακοινώσει και στο παρελθόν φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, που δεν επαληθεύτηκαν.

Οι δυο πλευρές διαπραγματεύονται συμφωνία-πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει την παράταση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου.

Πυρά παρά την ανακωχή

Ωστόσο, παρά την ανακωχή, τα μέρη έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε ανταλλαγές πυρών τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, και κλόνισε την παγκόσμια οικονομία, ανεβάζοντας τις τιμές του πετρελαίου, κυρίως διότι η ιρανική πλευρά έκλεισε de facto το στενό του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονταν στο νότιο Λίβανο και υπήρχαν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν σκοτώσει 3.433 άτομα από τον Μάρτιο, ενώ 10.395 έχουν τραυματιστεί.

Η Χεζμπολάχ στο μεταξύ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον ισραηλινού άρματος μάχης τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς για άλλες χθες Δευτέρα το βράδυ, μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Η τηλεφωνική επικοινωνία

Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό.

«Είχα σήμερα μια συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
Business

Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
ΟΠΑ: Στα κορυφαία Business Schools παγκοσμίως σύμφωνα με το CEOWORLD Magazine
Academia

Στα κορυφαία Business Schools του κόσμου το ΟΠΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά οι ευρωαγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Εταιρική ευθύνη

Νέα δωρεά της Eurobank στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Νομοσχέδιο: Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb
Economy

Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Ασιατικά χρηματιστήρια: «Μπέρδεψε» τις αγορές ο Τραμπ
Ασία

«Μπέρδεψε» τις ασιατικές αγορές ο Τραμπ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Έρχονται νέα μέτρα – Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να ρυθμίσετε τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ποιοι κερδίζουν

Στις παρεμβάσεις - ανάσα μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία

Ανδρομάχη Παύλου
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Βιομηχανία ποτών: Γιατί οι καταναλωτές πίνουν λιγότερο και τι αλλάζει στην παγκόσμια βιομηχανία
World

Η βιομηχανία ποτών μπροστά σε ιστορική κρίση

Η υποχώρηση της ζήτησης για αλκοόλ πιέζει την βιομηχανία ποτών και αναδιαμορφώνει την αγορά

Νατάσα Σινιώρη
e-ΕΦΚΑ: Δύο νέες πλατφόρμες ενισχύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο ψηφιακό άλμα στον e-ΕΦΚΑ με δύο νέες πλατφόρμες

Διευρύνεται το ψηφιακό αποτύπωμα του e-ΕΦΚΑ - Πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο

Κώστας Παπαδής
Μαϊάμι: Πόλεμος δισεκατομμυρίων για το πλουσιότερο νησί της Αμερικής
World

Πόλεμος δισ. για το πλουσιότερο νησί της Αμερικής

Η συμφωνία για 40 στρέμματα στο νησί Fisher του ΜαΪάμι απειλεί τη βιομηχανία λιμένων και κρουαζιέρας, πυροδοτώντας συμπλοκές μεταξύ των πιο ισχυρών της περιοχής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες
Τράπεζες

Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες

Οι τράπεζες έχουν περιορίσει δραστικά τις συναλλαγές στα καταστήματα – Η απειλή στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους

Αγης Μάρκου
Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Τουρισμός

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού στα νησιά και οι έντονες ανισότητες

Ο τουρισμός καθορίζει τις οικονομίες στα νησιά – Αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Μάχη Τράτσα
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Κόσμος
Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν ακόμα και την επόμενη εβδομάδα
Κόσμος

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν ακόμα και την επόμενη εβδομάδα

«Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», πρόσθεσε ο Τραμπ - Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ
Κόσμος

To Ιράν διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Τι μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim – Το Ιράν καταγγέλλει τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα, καθώς και τις αμερικανικές παραβιάσεις της εκεχειρίας

Ιράν: Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Κόσμος

Ιράν: Κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

ΗΣΑΠ: AI κάμερες για την εισιτηριοδιαφυγή
Κοινωνία

Μπήκε η πρώτη AI κάμερα σε σταθμό του ΗΣΑΠ

Οι κάμερες θα καταγράφουν τους επιβάτες που περνούν χωρίς να επικυρώνουν το εισιτήριό τους, όχι όμως για να «στείλουν» πρόστιμα….

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρά αντιπολίτευσης – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική

Πυρά αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να…. κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»
Κοινωνία

Τα σενάρια για την οσμή αερίου στην Αττική - Τι λένε οι επιστήμονες

Με τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή τους αλλά με λιγοστό προσωπικό και χωρίς κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα τους, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας δυσκολεύονται να απαντήσουν στις πολλαπλασιαζόμενες περιβαλλοντικές κρίσεις

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι καθυστερήσεις
Κοινωνία

Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι καθυστερήσεις

Οκτώ νεκροί σε δυστύχημα με 10,5 τόνους στρατιωτικό υλικό και το πόρισμα τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά… αγνοείται.

Πάνος Τσίκαλας
Latest News
Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
Business

Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο

Από την Τετάρτη 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου η δημόσια προσφορά της Lamda Development

ΟΠΑ: Στα κορυφαία Business Schools παγκοσμίως σύμφωνα με το CEOWORLD Magazine
Academia

Στα κορυφαία Business Schools του κόσμου το ΟΠΑ

Τι σημαίνει η κατάταξη του ΟΠΑ στην 73η θέση των Business Schools διεθνώς

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά οι ευρωαγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού

Οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Εταιρική ευθύνη

Νέα δωρεά της Eurobank στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Διαβητολογικό Ιατρείο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας που χρηματοδοτήθηκε από τη Eurobank

Νομοσχέδιο: Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb
Economy

Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο δόθηκε σε διαβούλευση μέχρι 15 Ιουνίου - Έρχεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός

Ασιατικά χρηματιστήρια: «Μπέρδεψε» τις αγορές ο Τραμπ
Ασία

«Μπέρδεψε» τις ασιατικές αγορές ο Τραμπ

Οι επενδυτές στα ασιατικά χρηματιστήρια μειώνουν την έκθεση λόγω αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου και αβεβαιότητας

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων

Η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 480.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους

Τυχερά παιχνίδια: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο – Οι κυρώσεις
Economy

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια - Οι κυρώσεις

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου τέθηκε το νέο πολυνομοσχέδιο - Τα μέτρα

Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα

Η νέα επέκταση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους - Οι νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT
Business

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT

Μέσω της ENACT, η Motor Oil ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο της Κυκλικής Οικονομίας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσιάζει αύξηση κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις - Στα 8,8 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Εργάτες γης: Ξεκινά η υλοποίηση της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου
AGRO

Ξεκινά η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για εργάτες γης

Αγρότες και συνεταιρισμοί αναζητούν εργάτες γης σε περιόδους αιχμής συχνά χωρίς να μπορούν να βρουν εγκαίρως

ΗΠΑ: Ετοιμάζει δασμούς 25% στη Βραζιλία
World

Δασμούς 25% στη Βραζιλία ετοιμάζει η Ουάσινγκτον

Τι προτείνει το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ - Τα συμπεράσματα έρευνας κατ' εντολή Τραμπ

Νάξος: Στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ ως ο κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός της Ελλάδας
Τουρισμός

Η Νάξος κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός της Ελλάδας

Δημοσιεύματα θέλουν τη Νάξο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των ταξιδιωτών για ουσιαστικές και βιώσιμες εμπειρίες

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ
Τράπεζες

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ

Η «μηχανή» προμηθειών της Alpha Bank συνεχίζει να αποδίδει αναφέρει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies