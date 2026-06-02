Η προσωρινή διοίκηση της BP ανέθεσε ήδη το δύσκολο έργο της αντικατάστασης του Μάνιφολντ - Δεν συμφωνούν όμως όλοι με την επιλογή

World 02.06.2026, 08:08
BP: Ποιος θα ηγηθεί της αναζήτησης αντικατάστασης του Μάνιφολντ
Νέος πονοκέφαλος έχει προκύψει στην ηγεσία της BP για το πρόσωπο που θα ηγηθεί της αναζήτησης νέου προέδρου για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο, μετά την αιφνίδια θορυβώδη αποχώρηση του Αλμπερτ Μάνιφολντ.

Πολλά στελέχη του City, μεταξύ των οποίων μεγάλοι επενδυτές της πετρελαϊκής, δήλωσαν στους FT ότι η ικανότητα της Ντέιμ Αμάντα Μπλανκ την οποία στηρίζει η εταιρεία να ηγηθεί της αναζήτησης ως ανώτερο ανεξάρτητο διοικητικό στέλεχος συναντά εμπόδια επειδή η προηγούμενη επιλογή της, ο Μάνιφολντ, εξελίχθηκε με τον γνωστό τρόπο.

Ωστόσο, ο μεταβατικός πρόεδρος της BP, Ίαν Τάιλερ, δήλωσε στους FT: «Κατόπιν αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου, η Αμάντα Μπλανκ θα ηγηθεί της διαδικασίας αναζήτησης για τον επόμενο πρόεδρο της BP». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η νέα διαδικασία αναζήτησης θα είναι «αυστηρή» και ο διορισμός θα αντικατοπτρίζει τη συλλογική άποψη του διοικητικού συμβουλίου.

Η Μπλανκ, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος της ασφαλιστικής εταιρείας Aviva καθώς και ανώτερο ανεξάρτητο διοικητικό στέλεχος του πετρελαϊκού κολοσσού, είχε ηγηθεί της αναζήτησης για τον αντικαταστάτη του Χέλγκε Λουντ το 2025 και διόρισε τον Μάνιφολντ στη θέση του προέδρου τον περασμένο Ιούλιο. Εκείνη την εποχή, η ίδια είχε δηλώσει ότι η «αμείλικτη εστίαση [του Μάνιφολντ] στην απόδοση ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της BP τώρα και στο μέλλον».

Αντιδράσεις

Ένας επενδυτής της BP δήλωσε ότι η Μπλανκ θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί από τη διαδικασία ανάδειξης του επόμενου προέδρου της εταιρείας και να περιμένει νανα αντικατασταθεί μόλις τοποθετηθεί ο επόμενος υποψήφιος.

Ο Σάμιουελ Τζοχάρ, πρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας διοικητικών συμβουλίων Buchanan Harvey, δήλωσε: «Αν και τρέφω μεγάλη εκτίμηση για όσα έχει επιτύχει η Αμάντα στην Aviva, η απόδοσή της στην BP ήταν κακή. «Δεδομένου ότι οι περισσότεροι εξεπλάγησαν από τον διορισμό του Μάνιφολντ και στη συνέχεια σοκαρίστηκαν από τον τρόπο της αποχώρησής του, θα ήταν καλύτερο για την BP και όλους τους μετόχους να μην ηγηθεί η Αμάντα της αναζήτησης για τον επόμενο πρόεδρο», πρόσθεσε.

«Ήταν μια απόφαση κρίσης και έκανε λάθος επιλογή», είπε ο ίδιος.

Ένας άλλος επενδυτής ανέφερε ότι η Μπλανκ «πέτυχε κατά το ήμισυ την αναζήτηση την πρώτη φορά, και μάλιστα στο πιο σημαντικό ήμισυ, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς. Το διοικητικό συμβούλιο της BP έψαχνε για κάποιον με ενθουσιασμό και δυναμισμό και από αυτή την άποψη παίρνει θετικό βαθμό».

Ωστόσο, ο επενδυτής υποστήριξε ότι εάν οι αναφορές για την συμπεριφορά του Μάνιφολντ είχαν διαρρεύσει πριν από την αποχώρησή του, η Μπλανκ «θα είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη περισσότερα ερωτήματα σχετικά με το γιατί την ανεχόταν. Η Αμάντα θα πρέπει και πάλι να ηγηθεί της διαδικασίας, αλλά η BP θα είναι εξαιρετικά προσεκτική όσον αφορά την επόμενη πρόσληψη που θα κάνει».

Ένα άλλο πρόσωπο κοντά στην κατάσταση δήλωσε, σύμφωνα με τους FT, ότι είναι «αρκετά άδικο να στοχοποιείται η Μπλανκ».

«Ένα ανώτερο ανεξάρτητο διοικητικό στέλεχος καταρτίζει μια λίστα επικρατέστερων υποψηφίων», δήλωσε το ίδιο πρόσωπο. «[Αλλά] η απόφαση για τον διορισμό του Μάνιφολντ ήταν του διοικητικού συμβουλίου». Πρόσθεσε δε ότι ο ρόλος της Μπλανκ ως της μοναδικής εξωτερικής διευθύνουσας συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο της BP την καθιστά πρόσωπο «μεγάλης βαρύτητας» για τους επενδυτές.

Η Μπλανκ

Από τότε που εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της BP το 2022, δύο χρόνια αφότου ανέλαβε για πρώτη φορά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου στην Aviva, η Μπλανκ έχει επιβλέψει τον διπλασιασμό της τιμής της μετοχής της ασφαλιστικής εταιρείας και έχει πραγματοποιήσει μια εξαγορά ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων λιρών της ανταγωνιστικής Direct Line.

Ως μία από τις οκτώ γυναίκες διευθύνουσες συμβούλους στον FTSE 100, η Μπλανκ έχει γίνει γνωστή για την καταδίκη της τοξικής εργασιακής κουλτούρας.

Παραιτήθηκε από τη θέση της προέδρου του Επαγγελματικού Συμβουλίου Ράγκμπι της Ουαλίας το 2023 και συνέταξε μια ανοιχτή επιστολή στην οποία ανέφερε ότι δεν την είχαν εισακούσει όταν εξέφρασε παράπονα για «υποτιμητικά και απαξιωτικά σχόλια για τις γυναίκες» εντός του οργανισμού.

Η Μπλανκ προκάλεσε επίσης πρωτοσέλιδα το 2022 όταν απάντησε σε «ακατάλληλα» σχόλια που έγιναν από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης μιας ερώτησης για το αν «δεν ήταν ο κατάλληλος άνδρας για τη δουλειά» (σ.σ.: αν δεν είχε τα προσόντα) κατά την πρώτη της ετήσια συνέλευση μετόχων ως διευθύνουσα σύμβουλος.

