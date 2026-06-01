Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Από σήμερα η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα θα συγκεντρωθεί στην χώρα μας για τη διοργάνωση της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2026.

Παρά το γεγονός ότι οι ναυτιλιακές αγορές παραμένουν εξαιρετικά δυναμικές και συχνά βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» πρωτοφανών παγκόσμιων εξελίξεων, η ισχύς της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας και η ικανότητά της να διαχειρίζεται αλλά και να αξιοποιεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στις ναυτιλιακές αγορές εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα, επισημαίνει με αποκλειστικό σχόλιο του στο αφιέρωμα «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» o Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research.

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαθέτουν στόλο συνολικής χωρητικότητας 427εκατ. dwt / 254 εκατ. GT / αξίας 200 δισ. δολαρίων. Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, ελέγχοντας το 14% (17%) της παγκόσμιας χωρητικότητας σε GT (DWT)και περισσότερο από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, bulk carriers και LNG carriers, προσθέτει ο κ. Gordon. Οι ισχυρές θέσεις στα «dry» φορτία (21% της παγκόσμιας χωρητικότητας στόλου, δεύτερη θέση μετά την Κίνα) και στα «wet» φορτία (επίσης 21%, πρώτη θέση παγκοσμίως) αποτελούν διαχρονικά τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής ναυτιλίας.

Πρόκειται για αγορές ιδιαίτερα ενεργές, με έντονη μεταβλητότητα, spot δραστηριότητα και εμπορία ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων. Η στρατηγική επέκταση στον τομέα του gas shipping κατά την τελευταία δεκαετία, σε εξαιρετικά κατάλληλη χρονική συγκυρία δεδομένης της αύξησης των μεταφερόμενων όγκων, επέτρεψε στις ελληνικές εταιρείες να αποκτήσουν ηγετικό μερίδιο 17% της παγκόσμιας χωρητικότητας και να ενισχύσουν περαιτέρω την ελληνική παρουσία στον τομέα της «ενεργειακής» ναυτιλίας.

Τα containerships αποτέλεσαν επίσης έναν τομέα διαφοροποίησης, αν και μικρότερης σημασίας, ενώ καθώς οι liner εταιρείες αύξησαν την ιδιοκτησία τους σε πλοία, το ελληνικό μερίδιο αγοράς στην πραγματικότητα υποχώρησε (από 10% σε 6% την τελευταία δεκαετία). Υπήρξαν επίσης αξιοσημείωτες επενδύσεις σε άλλους τομείς (όπως car carriers και offshore δραστηριότητες),καθώς και μία ενεργή εγχώρια αγορά επιβατηγών πλοίων, ωστόσο συνολικά η ελληνική δραστηριότητα εξακολουθεί να επικεντρώνεται στα bulkers, τα tankers και το gas shipping.

Σήμερα, η βάση δεδομένων μας παρακολουθεί περισσότερες από περίπου700 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και, παρότι η μέση εταιρεία εξακολουθεί να διαθέτει μόλις 8 πλοία (διπλάσιο μέγεθος από τον παγκόσμιο μέσο όρο των 4 πλοίων), παρατηρείται αυξανόμενος αριθμός μεγάλων εταιρειών. Σήμερα, 19 ελληνικές εταιρείες διαθέτουν στόλο άνω των 50 πλοίων, έναντι μόλις 5 το 2010.

Τα μυστικά της επιτυχίας

Πολλοί από τους λόγους πίσω από την επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας που είχαμε επισημάνει πριν από δύο χρόνια παραμένουν απολύτως επίκαιροι: ισχυρές ταμειακές θέσεις (σαφώς ενισχυμένες σε σχέση με τα προηγούμενα Ποσειδώνια, δεδομένης της διάρκειας και του βάθους του τρέχοντος ανοδικού κύκλου), χαμηλή μόχλευση, εξαιρετική αίσθηση timing στους κύκλους της αγοράς (τις περισσότερες φορές, αν όχι πάντα!), γρήγορη και ευέλικτη λήψη αποφάσεων, ναυτιλιακή παράδοση και βελτιωμένη διαχείριση της συχνά απαιτητικής διαδικασίας διαδοχής μεταξύ γενεών, η κλίμακα και η ποιότητα του ελληνικού «cluster», η εμπορική και τεχνική τεχνογνωσία, οι ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες, καθώς και η ευελιξία και προσαρμοστικότητα. ]

Και ενώ άλλα ναυτιλιακά «clusters» επωφελούνται από την εγγύτητα σε φορτία, ναυπηγική δυναμικότητα, μεγάλες liner εταιρείες και χρηματοδότηση (αν και οι τοπικές τράπεζες έχουν πλέον πιο ενεργό ρόλο), η ελληνική αγορά επιτυγχάνει κλίμακα ως ο απόλυτος «cross trader» της παγκόσμιας ναυτιλίας (οι ελληνικές εισαγωγές αντιστοιχούν σε λιγότερο από 1% του παγκόσμιου συνόλου, έναντι 25% για την Κίνα). Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 οι ελληνικές εταιρείες υπήρξαν οι μεγαλύτεροι επενδυτές σε νέες ναυπηγήσεις παγκοσμίως, αλλά και οι μεγαλύτεροι πωλητές πλοίων στην δευτερογενή αγορά.

Πέρα από την έμφαση στις νέες ναυπηγήσεις, έχει διαμορφωθεί και μία πρακτική αλλά ουσιαστική προσέγγιση στην πράσινη μετάβαση: η μέση ηλικία του ελληνικού στόλου βρίσκεται πλέον κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα και σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Απολαύστε τα Ποσειδώνια και μην ξεχάσετε να υψώσετε ένα ποτήρι προ τιμήν της αξιοσημείωτης ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας – μιας κοινότητας καθοριστικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, καταλήγει στο σχόλιό του Stephen Gordon.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ