e-ΕΦΚΑ: Δύο νέες πλατφόρμες ενισχύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Δύο νέες πλατφόρμες έθεσε σε λειτουργία ο e – ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας χιλιάδες επιχειρήσεις για την τροποποίηση των στοιχείων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), αλλά και για τη διευκόλυνση των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και φορέων του Δημοσίου.

Oι νέες πλατφόρμες του e – ΕΦΚΑ

Μέσω της πρώτης πλατφόρμας για τις ΑΠΔ παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.», με σκοπό την τροποποίηση των στοιχείων ασφάλισης προσωπικού που έχουν δηλωθεί μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.

Στα οφέλη της πλατφόρμας, συγκαταλέγονται:

Μείωση της γραφειοκρατίας και της ανάγκης φυσικής παρουσίας στις Τοπικές Διευθύνσεις

Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για τους εργοδότες

Άμεση και ασφαλής ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων

Διαφάνεια στη διαδικασία και ενημέρωση του εργοδότη για την πορεία της αίτησης

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η νέα υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα υποβολής Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης που είχαν κατατεθεί χειρόγραφα στο παρελθόν και παραμένουν σε εκκρεμότητα, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

Κοινές οικοδομικές επιχειρήσεις

Η πλατφόρμα έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να εκτυπώνουν το ενημερωτικό σημείωμα Δωροσήμου για κάθε χρήση, εύκολα και άμεσα, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στις τοπικές διευθύνσεις του ΕΦΚΑ.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται:

Η ενσωμάτωση της διαχείρισης Δωροσήμου στο νέο ψηφιακό περιβάλλον

Ο αυτοματοποιημένος υπολογισμός και απόδοση του Δωροσήμου.

Η μείωση της επισκεψιμότητας στις τοπικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ.

Λόγω της φύσεως του επαγγέλματος των εργατοτεχνιτών οικοδόμων (συχνή εναλλαγή εργοδοτών και τόπων απασχόλησης), συστήθηκε στο τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Ειδικός Λογαριασμός Δώρου και αποδοχών αδείας εργατοτεχνιτών οικοδόμων» (ΕΛΔΕΟ) για τη χορήγηση δώρου εορτών και αποδοχών αδείας στους ασφαλισμένους κατά τις διατάξεις του κανονισμού ασφάλισης οικοδόμων.

Πόρος του λογαριασμού είναι η εισφορά των εργοδοτών, ίση προς το 25% των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του e-ΕΦΚΑ, η οποία συνεισπράττεται από τον e-ΕΦΚΑ μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν υπέρ αυτού.

Η καταβολή του Αδειοδωροσήμου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων.

Επισημαίνεται ότι, η εκκίνηση ροών υπολογισμού του εκάστοτε Αδειοδωροσήμου πραγματοποιείται έναν μήνα πριν από την ημερομηνία καταβολής των ποσών στους δικαιούχους εργατοτεχνίτες οικοδόμους μέσω ΔΙΑΣ.