Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά

Ο τουρισμός καθορίζει τις οικονομίες στα νησιά – Αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Τουρισμός 01.06.2026, 22:20
Σχολιάστε
Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Μάχη Τράτσα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η οικονομία των ελληνικών νησιών παρουσιάζει μια ολοένα και βαθύτερη εξάρτηση από τον τουρισμό, γεγονός που αποτυπώνεται με σαφήνεια στους βασικούς οικονομικούς δείκτες της 3ης έκθεσης του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού για τα νησιά του Αιγαίου που ολοκληρώθηκε με την επιστημονική επίβλεψη του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γιάννη Σπιλάνη.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο τουρισμός δεν αποτελεί απλώς έναν σημαντικό παραγωγικό κλάδο, αλλά τη βασική οικονομική δραστηριότητα γύρω από την οποία οργανώνεται πλέον το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Η εικόνα καταγράφεται αρχικά στις τουριστικές εισπράξεις.

Το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 27,6% των τουριστικών εισπράξεων της χώρας και η Κρήτη ακολουθεί με 22,2%. Μαζί με το Βόρειο Αιγαίο, οι τρεις νησιωτικές περιφέρειες απορροφούν σχεδόν το 60% της συνολικής τουριστικής δαπάνης. Οι αριθμοί τεκμηριώνουν τη μονοκαλλιέργεια που έχει διαμορφωθεί στις περισσότερες νησιωτικές οικονομίες.

Eντονες ανισότητες

Αλλά και η υψηλή ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη επιβεβαιώνει την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας. Στο Νότιο Αιγαίο καταγράφονται διαχρονικά οι υψηλότερες επιδόσεις, με 105,5 ευρώ ημερήσια δαπάνη ανά επισκέπτη, πολύ πάνω από τον εθνικό μέσο όρο των 86,6 ευρώ. Σε επίπεδο νησιών, η Μύκονος πρωταγωνιστεί με 128,6 ευρώ/διανυκτέρευση. Στον αντίποδα η Σαμοθράκη παραμένει κάτω από τα 20 ευρώ. Η μεγάλη απόκλιση φανερώνει και τις έντονες ανισότητες που δημιουργεί το κυρίαρχο τουριστικό μοντέλο.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα για τη συμβολή των κλάδων καταλύματος και εστίασης στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία των νησιών. Στα Δωδεκάνησα (Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος) το ένα τρίτο της ΑΠΑ, δηλαδή το 30,5%, παράγεται από αυτούς τους δύο κλάδους, ενώ στη Ζάκυνθο το ποσοστό φτάνει το 33,9% και στα κυκλαδονήσια (Aνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος) το 27,3%. Αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις έχει η Κέρκυρα (26,1%) και τα Ιόνια Νησιά (26,2%). Για σύγκριση, στην Αττική η συμβολή των ίδιων κλάδων περιορίζεται στο 4,1%. Η διαφορά καταδεικνύει τη χαμηλή διαφοροποίηση των νησιωτικών οικονομιών και την τεράστια εξάρτησή τους από τον τουρισμό που γίνεται ακόμη πιο εμφανής μέσα από την έντονη εποχικότητα.

H συγκέντρωση

Σε πολλά νησιά, όπως η Θάσος και οι Σποράδες, η οικονομική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στη θερινή περίοδο, με το άθροισμα του δεύτερου και τρίτου τριμήνου να προσεγγίζει ή και να υπερβαίνει το 90% του ετήσιου τζίρου. Σε επίπεδο χώρας η αντίστοιχη συγκέντρωση είναι χαμηλότερη (61,8% στην εστίαση και 82,6% στα καταλύματα).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το «παράδοξο» ότι Κέρκυρα και Ζάκυνθος εμφανίζουν επίσης υψηλή συγκέντρωση τζίρου στη θερινή περίοδο, παρά τον σχετικά υψηλό μόνιμο πληθυσμό τους, γεγονός που αποδίδεται σε βαθύτερες διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες της τοπικής οικονομίας.

Η υπερσυγκέντρωση της οικονομίας στον τουρισμό δημιουργεί σοβαρές διαρροές εισοδήματος εκτός νησιών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις προμηθεύονται αγαθά, εξοπλισμό και υπηρεσίες από άλλες περιοχές, ενώ μεγάλο μέρος του εποχικού εργατικού δυναμικού δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Μυκόνου, όπου οι καταγεγραμμένοι εργαζόμενοι στον τουρισμό ξεπερνούν κατά πολύ τον μόνιμο πληθυσμό του νησιού. Συνολικά, τα στοιχεία της έκθεσης καταδεικνύουν ότι ο τουρισμός δημιουργεί μεν εισοδήματα, απασχόληση και οικονομική μεγέθυνση, δεν διασφαλίζει όμως απαραίτητα βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό τεκμηριώνεται στους περισσότερους δείκτες της έκθεσης του Παρατηρητηρίου (αριθμοί αφίξεων, πληρότητες, κλίνες/κάτοικο κ.λπ.). Αποτυπώνεται ωστόσο και στο τοπίο που αλλάζει μορφή εξαιτίας της νέας οικοδομικής δραστηριότητας, εντός και εκτός σχεδίου. Το 27% της επιφάνειας νέων οικοδομών της χώρας (στοιχεία 2024) κατασκευάστηκε στα νησιά, παρότι αντιστοιχούν μόλις στο 19% της εθνικής επικράτειας.

Τα στοιχεία

Φυσικές εκτάσεις μετατρέπονται σε τεχνητές και αδιαπέραστες επιφάνειες, μέσα από τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές μεταφορών. Και όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι εφαρμοζόμενες χωροταξικές και πολεοδομικές πολιτικές δεν έχουν καταφέρει να προστατεύσουν αποτελεσματικά το περιβάλλον. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά.

Τα νησιά Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου εμφανίζουν ποσοστά δομημένης έκτασης 5,05% και 3,7% αντίστοιχα, υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας (2,95%). Σε επίπεδο νησιών, ποσοστό δόμησης πάνω από 10% καταγράφεται σε Σαλαμίνα (34,2%), Μύκονο (24,3%), Σαντορίνη (20,2%), Σύρο (15,5%,), Αίγινα (11%), Κέρκυρα (8,4%) καθώς και στο νησάκι Γυαλί Δωδεκανήσων (24,34%), εκεί προφανώς λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Σε άλλα 15 νησιά η δομημένη επιφάνεια καλύπτει το 5% με 10% της έκτασής τους, με την Κέρκυρα να προηγείται με ποσοστό 8,36% και ακολουθούν Κουφονήσι (8,08%), Μήλος (7,54%), Σπέτσες (7,39%), Λέρος (7,24%), Αντίπαρος (7,13%), Πάρος (7,09%), Πόρος (6,49%), Ζάκυνθος (6,17%), Αγκίστρι (6,16%), Πάτμος (6,15%), Κως (6,06%), Καστελλόριζο (5,75%), Κάλυμνος (5,7%) και Λευκάδα (5,35%).

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ποσειδώνια 2026: Άνοιξαν τις πύλες τους με φόντο την κρίση στα Στενά του Ορμούζ – Και ρεκόρ συμμετοχών
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο «Σπίτι της Ναυτιλίας» η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα
Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Τουρισμός

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού στα νησιά και οι έντονες ανισότητες
Τραμπ: Ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο
Κόσμος

Ο Τραμπ μιλά για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο
Τραυλού: H ναυτιλία είναι η αόρατη εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής μας διαβίωσης
Ναυτιλία

Τραυλού: H ναυτιλία εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής διαβίωσης
UBS: Η γεωπολιτική κρίση φέρνει ανατροπές στις στρατηγικές των family offices
World

Το νέο «Ελ Ντοράντο» των Family Offices: Πώς ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη του πλούτου
Why Greeks Remain Europe’s Most Pessimistic Consumers
English Edition

Why Greeks Remain Europe’s Most Pessimistic Consumers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες
Τράπεζες

Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες

Οι τράπεζες έχουν περιορίσει δραστικά τις συναλλαγές στα καταστήματα – Η απειλή στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους

Αγης Μάρκου
Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό Xρηματιστήριο τον Μάιο με άνοδο 8,4%
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό XA τον Μάιο με άνοδο 8,4% [γραφήματα]

To XA παραμένει στο top- 10 των βασικών χρηματιστηριακών αγορών από την αρχή του έτους - Tι αναφέρει η μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης
World

Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης

Η μάχη των 16, οι «φειδωλοί» και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα κρίνει την επόμενη δεκαετία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Delivery: Ο αθέατος πόλεμος για την αγορά των 2 δισ. ευρώ
Business

Ο αθέατος πόλεμος για τα 2 δισ. ευρώ στο delivery

Η κόντρα για τις προμήθειες ανάμεσα στις πλατφόρμες delivery και τις επιχειρήσεις εστίασης

Γιώργος Μανέττας
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εξελίσσεται τελικά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ζήτηση δεν αρκεί όταν η αγορά ακινήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους ενός προγράμματος

Αθανασία Ακρίβου
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks
Συνεντεύξεις

Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Ο Αριστοφάνης Στεφάτος CEO της ΕΔΕΥΕΠ μιλά στο Βήμα για τις επόμενες κινήσεις στις έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ παρά την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών ενέργειας κρατά αμετάβλητα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Τουρισμός
Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Τουρισμός

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού στα νησιά και οι έντονες ανισότητες

Ο τουρισμός καθορίζει τις οικονομίες στα νησιά – Αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Μάχη Τράτσα
ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα η αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς ξενοδοχοϋπαλλήλων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι μισθοί από σήμερα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Τι αλλάζει για χιλιάδες εργαζομένους στον τουριστικό κλάδο

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από την Βομβάη έως την Καλαμάτα η νέα ακτίνα δράσης του τουρισμού

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι
Κοινωνία

Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι

Ακρίβεια και Πανελλαδικές «φρενάρουν» τα ταξίδια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο: Διαφοροποιήσεις μεταξύ των φορέων του τουριστικού κλάδου
Τουρισμός

Χωροταξικό Τουρισμού: Μεγάλες διαφωνίες στους φορείς του κλάδου

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού προκαλεί διαφωνίες στους τουριστικούς φορείς ως προς τη φέρουσα ικανότητα

Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
ΔΥΠΑ: Απάτη με εταιρείες που μεσολαβούν για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
Τουρισμός

Και νέα απάτη, αυτήν τη φορά με τον Κοινωνικό Τουρισμό

Την προσοχή των δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισμού εφιστά η ΔΥΠΑ - Δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα να ενεργεί για λογαριασμό της

Latest News
Ποσειδώνια 2026: Άνοιξαν τις πύλες τους με φόντο την κρίση στα Στενά του Ορμούζ – Και ρεκόρ συμμετοχών
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο «Σπίτι της Ναυτιλίας» η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα

Με 2.227 εκθέτες από 83 χώρες και έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα, τα Ποσειδώνια 2026 ξεκίνησαν στην Αθήνα συγκεντρώνοντας τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα

Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Τουρισμός

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού στα νησιά και οι έντονες ανισότητες

Ο τουρισμός καθορίζει τις οικονομίες στα νησιά – Αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Μάχη Τράτσα
Τραμπ: Ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο
Κόσμος

Ο Τραμπ μιλά για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραυλού: H ναυτιλία είναι η αόρατη εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής μας διαβίωσης
Ναυτιλία

Τραυλού: H ναυτιλία εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής διαβίωσης

Χωρίς ασφαλείς θαλάσσιες οδούς, δεν υπάρχει ασφαλές παγκόσμιο εμπόριο και χωρίς ισχυρή ναυτιλία, δεν υπάρχει ανθεκτική οικονομία, είπε η Μελίνα Τραυλού

UBS: Η γεωπολιτική κρίση φέρνει ανατροπές στις στρατηγικές των family offices
World

Το νέο «Ελ Ντοράντο» των Family Offices: Πώς ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη του πλούτου

Τα family offices στρέφονται σε ανθεκτικότητα και διαφοροποίηση εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Why Greeks Remain Europe’s Most Pessimistic Consumers
English Edition

Why Greeks Remain Europe’s Most Pessimistic Consumers

A new ECB study finds that households scarred by repeated economic crises react more intensely to each new geopolitical shock -- and Greece is the starkest example of this pattern

Theon: Νέες παραγγελίες ύψους 42 εκατ. ευρώ
Business

Νέες παραγγελίες ύψους 42 εκατ. ευρώ για τη Theon

Από την αρχή του έτους έως σήμερα, η αξία των νέων παραγγελιών και των πρόσθετων δικαιωμάτων αγοράς για τη Theon ανέρχεται συνολικά σε 144 εκατ. eyr;v και 67 εκατ. , αντίστοιχα

Μητσοτάκης: Στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα η ναυτιλία μας
Ναυτιλία

Μητσοτάκης: Στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα η ναυτιλία μας

Η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Καναδάς: Μείωση του ΑΕΠ για δεύτερο τρίμηνο
World

Μείωση του ΑΕΠ στον Καναδά για δεύτερο τρίμηνο

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε τεχνική ύφεση - Η τράπεζα του Καναδά προβλέπει ανάπτυξη 1,2%

Musk Eyes Tesla-SpaceX Merger and a Path to Trillionaire Status
English Edition

Musk Eyes Tesla-SpaceX Merger and a Path to Trillionaire Status

Reports suggest Elon Musk is actively discussing a merger between Tesla and SpaceX, which is preparing for its IPO -- a deal that could consolidate his control but raise red flags for Tesla shareholders

Enterprise Greece: Επιχειρηματικές ευκαιρίες για ελληνικές εταιρείες σε 7 διεθνείς εκθέσεις του Ιουνίου
Business

Enterprise Greece: «Διαβατήριο» για νέες αγορές μέσω 7 εκθέσεων

Η Enterprise Greece επιδιώκει να δημιουργήσει νέες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των διεθνών αγορών

Tesla: Άλμα ταξινομήσεων στην Ευρώπη τον Μάιο με έως και 655% αύξηση
Business

Ισχυρό comeback για την Tesla στην Ευρώπη, με άλμα ταξινομήσεων

Με την Tesla να καταγράφει ισχυρή άνοδο στις ευρωπαϊκές ταξινομήσεις τον Μάιο, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων δείχνει νέα σημάδια ανάκαμψης - αλλά και ανακατανομής ισχύος

Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ
Markets

Φωτιά οι τιμές στο πετρέλαιο μετά το ναυάγιο Ιράν-ΗΠΑ

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου προκάλεσε ανησυχίες οδηγώντας σε απώλειες τα κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις των 10ετών να ξεπερνούν το 4,5%.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Anthropic: Μυστική αίτηση IPO-μαμούθ και η μάχη των AI γιγάντων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η μάχη των γιγάντων και η κούρσα του τρισεκατομμυρίου στην AI

Η Anthropic καταθέτει εμπιστευτικά αίτηση για IPO άνω του 1 τρισ. δολαρίων, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με OpenAI και SpaceX

Deutsche Bank: Ενεργειακό σοκ και κίνδυνος ύφεσης για την Ευρωζώνη το 2026
World

Ενεργειακό σοκ και κίνδυνος ύφεσης για την Ευρωζώνη το 2026 [γραφήματα]

Επιδείνωση στις προοπτικές της οικονομίας της Ευρωζώνης διαπιστώνει η Deutsche Bank, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν
Markets

Στο κόκκινο οι ευρωαγορές - Αβεβαιότητα για τον Περσικό

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με απώλειες, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η διακοπή διαπραγματεύσεων Ιράν–ΗΠΑ επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies