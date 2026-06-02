Nvidia: Επιλέγει την Unitree για πλατφόρμα ανθρωποειδών ρομπότ

Την κινεζική εταιρεία κατασκευής ανθρωποειδών ρομπότ Unitree επέλεξε η Nvidia για το πρώτο ρομποτικό σύστημα που πουλάει η αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ σε ερευνητές από το Στάνφορντ έως το ETH Zurich, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Το σύστημα συνδυάζει το ανθρωποειδές ρομπότ H2 της Unitree, ύψους σχεδόν 1,8 μέτρων, με το υλικό Jetson Thor της Nvidia, το οποίο περιλαμβάνει την προηγμένη GPU Blackwell της εταιρείας για δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης εντός της συσκευής, αναφέρει το CNBC.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, γνωστά ως Isaac GR00T, και τα συστήματα προσομοίωσης αποτελούν μέρος του νέου πακέτου δοκιμών ρομπότ, σύμφωνα με δελτίο τύπου. Το ρομπότ χρησιμοποιεί επίσης μηχανικά χέρια που κατασκευάζονται από την Sharpa με έδρα τη Σιγκαπούρη. Το PitchBook αναφέρει την Qiming Venture Partners μεταξύ των υποστηρικτών της νεοσύστατης εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει προβλέψει ότι η «φυσική τεχνητή νοημοσύνη» θα μπορούσε να γίνει μια αγορά αξίας δεκάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Είπε στους επενδυτές τον περασμένο μήνα ότι αναμένει ταχεία ανάπτυξη στον τομέα της ρομποτικής τα επόμενα πέντε χρόνια.

Γιατί η Nvidia θέλει ανθρωποειδή ρομπότ

«Σήμερα, ανακοινώνουμε το Nvidia Isaac Root, ένα ανθρωποειδές ρομπότ αναφοράς, πλήρως ενσωματωμένο, 25 βαθμούς ελευθερίας σε κάθε χέρι κατασκευασμένο από τον Sharpa, 31 βαθμούς ελευθερίας στο ρομπότ, έξι πόδια ύψος και 150 λίβρες, ακριβώς όπως εγώ», δήλωσε ο Χουάνγκ τη Δευτέρα σε κεντρική ομιλία του στην Ταϊπέι.

«Αυτή η πλατφόρμα τρέχει το νέο Thor και ολόκληρη τη στοίβα λογισμικού μας, τη στοίβα δημιουργίας δεδομένων, τη στοίβα προσομοίωσης δεδομένων, τον χρόνο εκτέλεσης, όλα ενσωματωμένα σε ένα ρομπότ που έχει σχεδιαστεί για χρήση από όλους», πρόσθεσε.

«Το κατασκευάσαμε για ερευνητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημίων, επειδή για αυτούς είναι εξαιρετικά δύσκολο να το κατασκευάσουν».

Το νέο σύστημα επεκτείνει επίσης την παρουσία της Nvidia στην ανάπτυξη λογισμικού ρομποτικής, βασιζόμενο στην πρωτοπορία του κατασκευαστή τσιπ στην υπολογιστική τεχνητή νοημοσύνη μέσω της ευρέως χρησιμοποιούμενης πλατφόρμας λογισμικού CUDA.

Τα νέα έρχονται καθώς η Unitree επιδιώκει να συγκεντρώσει 4,2 δισεκατομμύρια γιουάν (620 εκατομμύρια δολάρια) μέσω μιας εισαγωγής στο χρηματιστήριο STAR της Σαγκάης. Το χρηματιστήριο έχει προγραμματίσει να εξετάσει την αίτηση IPO τη Δευτέρα.

Η παγκόσμια αγορά της Unitree

Η Unitree αποκάλυψε ότι περισσότερο από το 40% των εσόδων της προέρχεται ήδη από αγορές εκτός Κίνας.

Το H2 Plus, μια αναβαθμισμένη έκδοση του ανθρωποειδούς ρομπότ H2 της Unitree, θα είναι διαθέσιμο τον Οκτώβριο και «όποιος μπορεί να το αγοράσει», δήλωσε στο CNBC ο Ρεβ Λεμπαρεντιάν, αντιπρόεδρος φυσικής προσομοίωσης τεχνητής νοημοσύνης στη Nvidia.

Πρόκειται για μια κίνηση που «αφαιρεί την πρωτοποριακή έρευνα για τα ανθρωποειδή από τα χέρια μόνο των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών στον κόσμο και των «μονόκερων» της τεχνητής νοημοσύνης και την θέτει σε πρόσβαση κάθε εργαστηρίου», είπε.

Τουλάχιστον τέσσερα ερευνητικά ιδρύματα σχεδιάζουν ήδη να χρησιμοποιήσουν το ανθρωποειδές H2 Plus, ανέφερε το δελτίο τύπου.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το Ai2 με έδρα το Σιάτλ, το ETH Zurich στην Ελβετία, το Stanford Robotics Center και το Advanced Robotics and Controls Laboratory του UC San Diego. Δεν αναφέρθηκε κανένα ερευνητικό ίδρυμα με έδρα την Κίνα.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ παραμένουν μια αναδυόμενη αγορά. Ενώ εταιρείες όπως η Unitree και η 1X Technologies με έδρα την Καλιφόρνια αναπτύσσουν ρομπότ γενικής χρήσης, οι αναπτύξεις ανθρωποειδών που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό σε αποθήκες, με τις ανησυχίες για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα να εξακολουθούν να θέτουν εμπόδια στην ευρύτερη χρήση τους στα σπίτια.